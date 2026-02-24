Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

牙龈萎缩有救！专家大推4种「天然牙刷」食物 西芹洋葱齐上榜 

牙龈健康与饮食息息相关，原来有部分食物功效强大如「天然牙刷」，可帮助维持牙龈健康、减慢牙龈萎缩。即看专家推介的「4种天然牙刷食物」吧！

专家大推4种「天然牙刷」食物 西芹洋葱齐上榜

营养师夏子雯在台湾节目《祝你健康》中分享4种食物，因其质地或成分特性，能于嘴嚼过程中发挥清洁牙龈、保持口腔清新的作用，被誉为「天然牙刷」。

 

天然牙刷食物｜1. 薄荷

薄荷自古已被用于敷于牙龈上，具抗炎功效，可保持口气清新。日常可将薄荷叶泡水饮用，或咀嚼泡过水的薄荷叶，既可按摩牙龈，又有助改善口气。

现代牙膏会添加薄荷成分，具清新效果；无糖薄荷糖或薄荷香口胶亦可中和口腔酸性，减少细菌滋生。

天然牙刷食物｜2. 西芹

西洋芹质地粗糙，咀嚼过程可帮助按摩牙龈。经常咀嚼这类食物，不仅有助牙龈健康，更能提升大脑专注力。

天然牙刷食物｜3. 洋葱

洋葱含硫化物，具有杀菌抗菌功效。生食时硫化物含量较高，抗菌效果更佳；煮熟后硫化物虽流失，但仍保留丰富膳食纤维及钙质，有益健康。

天然牙刷食物｜4. 香菇

香菇所含的多糖体具抗菌作用，有助提升免疫力。除香菇外，金针菇、猴头菇等，甚至木耳（包括白木耳、黑木耳）同样具有类似功效。

夏子雯强调，牙龈与肌肉一样，需要训练，长期不训练咀嚼功能，牙龈容易萎缩，牙齿可能松动脱落，最终影响进食能力。即使是长辈牙口不好，也可将食物煮软，仍应保留咀嚼过程，而非完全依赖流质饮食。

吃天然蔬果还是喝天然果汁更好？

到底吃天然蔬果、还是喝天然果汁更好？夏子雯建议，应选择吃完整的天然蔬果，而非饮用果汁。因为以下原因：

  1. 市面上有不少浓缩果汁，糖分高得有如「纯糖水」。以一杯250毫升的橙汁为例，可能需要五至六个橙榨取，相当于五至六份水果的糖分，导致血糖急升。
  2. 果汁去除果渣后，膳食纤维、维他命及矿物质会大量流失。若确实想饮用果汁，建议自制「绿拿铁蔬果汁」，以2份蔬菜配1份水果的比例调配，减少糖分摄取。
  3. 喝果汁缺乏咀嚼过程，减少按摩牙龈的动作。

资料来源：《祝你健康》

专家履历：营养师夏子雯

曾任新光医院营养课股长、欧洲学校营养顾问。专长为各类疾病饮食指导、体重管理、孕产婴幼儿营养及运动营养。

延伸阅读：常吃蔬果仍便秘？营养师拆解8大蔬果饮食迷思 2类蔬果同时吃最有效排便

相关文章：

营养师严选6大秋冬水果 这水果是便秘救星 含丰富维他命C增免疫力

预防便秘｜推荐5种高纤通便蔬菜 营养师教煮西兰花前做多1步骤 改善便秘功效大增！

专家评选最强防便秘食物排行榜 纳豆/味噌汤位列3甲 冠军竟是这食物？

吃错蔬果恐加剧便秘！常吃柿子1原因易塞肠 吃甚么通便最有效？

 

