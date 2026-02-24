必吃1款超级种子降血脂/改善便秘 每日吃15克见效 医生教最佳食法

受便秘、高血脂困扰可以吃甚么？有医生推介1款「超级种子」，每日只需15克，即可改善便秘、降血脂。他也教2款简单食谱，助吸收这种超级种子的营养。

必吃1款超级种子 集降血脂/改善便秘4大好处

心血管科医生高嘉良在《CCTV生活圈》节目中指出，有「超级食物」之称的亚麻籽，具润燥通便、养血祛风的功效，每天适量食用，不但有助于缓解肠燥便秘、皮肤干燥、痕痒、掉发等症状，对减肥及降血脂亦有奇效。

1.控制体重

亚麻籽富含大量膳食纤维，可以显著增强饱腹感，从而自然地少吃一点，非常适合需要控制体重的人士食用。

2.降血脂

亚麻籽富含α-亚麻酸，此成分有助于调节血脂代谢、降低血液黏稠度、改善血液循环，对于降低血脂有一定帮助。此外，亚麻籽中含有的优质油脂，亦有助于滋润皮肤、缓解皮肤干燥问题。

3.缓解便秘

富含不可溶性膳食纤维，能有效促进肠道蠕动、润肠通便，进而帮助改善便秘。

4.有助于提高免疫力

含有丰富的木酚素，它是一种植物雌激素类物质，具有强大的抗氧化作用，有助于增强免疫细胞活性，降低身体的发炎反应，从而提高免疫力。

亚麻籽怎样吃最有效？

高嘉良医生亦分享2款简单又美味的亚麻籽食谱，让大家轻松将这款「超级食物」融入日常饮食：



亚麻籽2大最佳食法：

1.亚麻籽菌菇炒饭

制作方法：

在锅中放入少量橄榄油，炒香姜末、蒜末、洋葱丁，再倒入蛋液炒散、炒熟。 放入杏鲍菇丁、蟹味菇丁翻炒均匀后，倒入杂粮饭，炒散、炒熟后放入三色椒丁、西兰花碎。 加入盐、蒸鱼豉油作调味。 出锅前加入亚麻籽粉，翻炒均匀即可。

适合人士：

心血管疾病高风险人士、大便干燥人士、需要减脂和控制体重的人士。

2.亚麻籽清润茶饮

制作方法：

取亚麻籽粉5克、干荷叶3克、冬瓜皮3克、柠檬片1片 加水煮15至20分钟即可饮用。

适合人士：

因进食过多油腻食物而积食的人士、大便干燥人士、需要减脂和控制体重人士、血脂偏高人士。

进食亚麻籽3大贴士 每日吃15克见效

高嘉良医生提醒，亚麻籽虽好，但有3大注意事项必须遵守：

1.碾碎食用更易吸收

亚麻籽的外壳比较坚硬，直接原粒食用，身体不易消化、吸收。想要更好地发挥亚麻籽的功效，必须将亚麻籽碾碎成亚麻籽粉后再食用。

2.切忌过量食用

亚麻籽中含有微量氰苷，如果大量食用，可能会导致腹胀、腹泻等肠胃不适。建议每日亚麻籽摄入量应控制在15克以内。

3.有3类人士不宜食用

虽然亚麻籽性味较为平和，但现代药理研究发现它具有轻微的致泻作用。因此，脾胃虚弱、平日大便不成形、容易腹泻的人士不建议食用亚麻籽。

资料来源：《CCTV生活圈》

