自助餐/放题点样最抵食？日本研究揭4个进食技巧 空腹食原来是大忌！

港人爱吃自助餐、放题，但不少人吃一、两转已经饱到上心口，战力薄弱，未回本已投降。到底Buffet要怎样吃最抵食划算呢？原来用科学的方式，可以提升吃自助餐/放题的「战力」，帮助吃回本！原来空肚上阵最蚀底？吃前宜饮梳打水？

专家揭4大增食欲秘诀 空肚上阵最蚀底？

旅居日本的台湾作家「鱼浆夫妇」近日在个人Facebook专页分享吃自助餐贴士，表示参考了来自日本科学实证节目《所さんの目がテン》的「吃放题的科学」文献，归纳出4大增进食欲的科学方法，让大家挑战放题前做足准备：

增食欲贴士｜1. 放题前宜吃油腻食物垫肚

在街头调查中，不少人都认为「吃自助餐、放题前应该不吃饭或少吃，保持饥饿感」。日本节目组为此进行实验，将食量相若的6位男女分为三组：

A组 ：自助餐前午餐吃了清淡和食套餐

：自助餐前午餐吃了清淡和食套餐 B组 ：自助餐前午餐吃了同等热量的炸猪排套餐

：自助餐前午餐吃了同等热量的炸猪排套餐 C组：自助餐前完全不吃午餐（空肚）

晚上6时，三组人同时挑战90分钟烧肉放题，逐碟秤重记录食量。结果显示：

C组 ：C组起初狼吞虎咽地进食，开始约70分钟后，应该是最饿的C组表示投降，总计约吃1.1公斤，位列「包尾」。

：C组起初狼吞虎咽地进食，开始约70分钟后，应该是最饿的C组表示投降，总计约吃1.1公斤，位列「包尾」。 A组 ：开始约75分钟后，A组人士也相继投降，总计约吃1.6公斤，位列「第二名」。

：开始约75分钟后，A组人士也相继投降，总计约吃1.6公斤，位列「第二名」。 B组：90分钟时间内，B组人士均没有投降，吃到最后一刻，总计约吃1.9公斤，位列冠军。

为何空肚组反而食得最少？专家解释，空肚令人狼吞虎咽，导致血糖值急升，身体迅速发出饱足讯号。相反，进食炸猪排等油腻食物约4小时后，油脂会转化为「游离脂肪酸」释放至血液，刺激脑部进食中枢，产生更强烈的空腹感，结果反而食得更多。

专家建议：放题前不应空肚，适量摄取油腻食物有助提升食欲。但要留意，如果吃太多反而会抑制食欲，所以食量要适中。

增食欲贴士｜2. 放题前饮梳打水可增食量

节目上专家指出，放题前饮用梳打水，能显著增加食量。为验证效果，研究人员透过X光观察饮用梳打水后的胃部变化：

饮用梳打水（100毫升）30秒后，胃部出现波浪式蠕动，活动较活跃；

饮用普通水时，胃部运动则不明显，胃的蠕动不如喝梳打水时剧烈。

专家解释：「二氧化碳进入胃部后，血管扩张，令胃部误以为有食物进入，从而启动蠕动，加快排空。」其后节目进行实测，将9人分为三组，分别饮用水、梳打水和果汁，然后挑战90分钟中华料理放题，期间每30分钟补充相同饮品。结果：

果汁组 ：食物摄取量2.9公斤

：食物摄取量2.9公斤 水组 ：食物摄取量3.5公斤

：食物摄取量3.5公斤 梳打水组：食物摄取量4.4公斤

专家建议：放题前饮用约100毫升梳打水，并在用餐期间每隔30分钟补充相同分量，有助促进胃部蠕动，提升食量。

增食欲贴士｜3. 吃甜品时要「甜酸咸」交替进食

甜品放题虽然吸引，但甜食容易令人很快生厌，节目上一位研究食欲的生理学教授指出：「持续进食甜食会令味觉对甜度变得迟钝，关键在于重设味蕾」节目组将9位年轻男女分为三组，在东京一间提供47款甜点的放题餐厅进行实验，限时70分钟：

A组 ：自由进食任何食物，最后共吃了1.8公斤甜品。

：自由进食任何食物，最后共吃了1.8公斤甜品。 B组 ：执行「重设味蕾」策略，感到甜腻前，穿插进食柑橘类水果或乳酪等酸味食物，选择无糖茶或红茶，如柠檬茶等酸味饮品；时间过半时，浅尝少量意粉或沙律等带咸味食物，目的仅为转换味道，而非饱肚；最后共吃了2公斤甜品。

：执行「重设味蕾」策略，感到甜腻前，穿插进食柑橘类水果或乳酪等酸味食物，选择无糖茶或红茶，如柠檬茶等酸味饮品；时间过半时，浅尝少量意粉或沙律等带咸味食物，目的仅为转换味道，而非饱肚；最后共吃了2公斤甜品。 C组：只集中吃甜品，最后共吃了1.7公斤甜品。

专家建议：吃自助餐/放题甜品期间，适当穿插酸味与咸味食物，有助重置味蕾。

增食欲贴士｜4. 视觉影响食量宜「立即清碟」

节目邀请主持人进行回转寿司放题实测，连续两日挑战90分钟放题，唯一变数是碟子处理方式：

第一日 ：食完的碟子堆叠在面前，吃了31盘寿司、共62件（约1.7公斤）

：食完的碟子堆叠在面前，吃了31盘寿司、共62件（约1.7公斤） 第二日：食完的碟子即时被收走，吃了36盘寿司、共72件（约2公斤）

专家解释，当碟子不在眼前，大脑无法准确计算已进食分量，误以为仍有空间进食，即使连续两日食寿司，食量依然有增无减。

专家建议：放题期间将食完的碟子即时收走，让大脑无法掌握实际食量，有助欺骗身体继续进食。

