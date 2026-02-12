111岁日本最高龄爷爷逝世 生前曾公开长寿秘诀 从不生气/最爱吃4款零食

健康长寿的法门是甚么？日本最高龄男子111岁的水野清隆，血压正常且「食得行得」，胃口很好更爱每天爱吃零食，到底他有甚么长寿秘诀，让自己保持活力十足？

长寿秘诀｜111岁日本最高龄爷爷逝世 生前曾公开长寿秘诀

据日媒《集英社オンライン》报道，居住在日本静冈县磐田市的水野清隆，2024年成为日本最年老的男性。他于本周日（8日）上午9时33分，衰老辞世，高龄111岁。

他生前接受媒体专访时指，与儿子、儿媳和孙子一家四口同住。「到了这个年纪，很多人不得不住在机构里接受照顾。虽然失明了，但我的身体还算健康。」

水野清隆年轻时曾从军，在战后回到故乡静冈过著平静的务农日子，种一些芋头、薯仔、韭菜、蜜瓜等当地特色农产物，直到85岁左右才退休。他有4个子女、10个孙子、10个曾孙，甚至还有玄孙。他在108岁时，因白内障双眼失明，一度以为自己「结束了」。但除此之外，他没有患过甚么大病，医生会每月上门探访两次给他检查，也提到他「血压和脉搏都正常」。

即便目不能视，但因为生活在非常熟悉的环境，水野清隆在家中走动时通常沿著墙壁即可。更让人惊讶的是，直到去年为止，他除走路外几乎不需要任何帮助，水野清隆又公开自己每日的生活习惯及长寿秘诀：

水野清隆的长寿秘诀：

长寿秘诀｜1. 一日吃五餐

水野清隆仍然非常能吃，每日除了要吃三餐正餐，上午和下午也会吃一次零食，长崎蛋糕、年轮蛋糕、益力多、甜馒头都是他常吃的零食。

他长年务农，每天三餐都是吃当季食材，每次都只吃七分饱，没有特别讨厌的食物。他为了健康著想，在95岁的时候就戒酒了，身体也已经非常适应不喝酒。

长寿秘诀｜2. 睡觉时间规律

水野清隆每天晚上8点刚过就会睡觉，每天早上6点起床。

长寿秘诀｜3. 忘记担心的事

被问到长寿的秘诀，水野清隆表示从没想过自己能活这么久，但他觉得关键在于甚么都别担心。不要让压力影响到自己，才是最重要的！担心不会有任何效果，忘掉它就好。

在患上白内障之前，水野清隆喜欢看棒球、接力赛、相扑等体育比赛。尤其在他50多岁时，正值是他喜欢的运动明星的黄金时代。虽然他现在已经看不见了，也喜欢戴著耳机听相扑比赛的转播。他表示，自己在过去111年里经历了太多快乐，很难选出最开心幸福的事。他遇见了太多的人，见到了我的孩子、孙子、曾孙的面孔，它们都是珍贵的回忆。

延伸阅读：100岁婆婆声音洪亮爱下厨 公开必吃长寿火锅食材 做好5件事长命又幸福

---

相关文章：

蓝区百岁人瑞长寿秘诀曝光 医生点名必吃1类食物 防心脏病/糖尿病/失智

长命百岁不靠奇迹？医生揭长寿老人4大特征 警告熬夜恐短8年命

10位医生公开每早必做长寿习惯 早餐必吃1类食物 原地跳1分钟都有效？

102岁全球最老执业医生 曾破健力士纪录 揭3大长寿秘诀 早餐必吃4类食物