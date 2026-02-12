吃橄榄油都能改善便秘？医生推介2种油护肠胃 每日早上空腹吃5ml就有效！

吃橄榄油都可以改善便秘？有医生指出，有2款油能保护肠胃，抑制胃部恶菌兼通便。他也教3种摄取油类方法，其中每日早上空腹饮一匙就可见效。

医生推介2种油护肠胃 吃橄榄油都能改善便秘？

营养功能医学专家刘博仁医生近日在Facebook撰文分享，苦茶油和冷压初榨橄榄油在功能医学的观点中，不仅是油脂，更是液态的营养补充品，对于修复消化道黏膜与抗发炎都有帮助。他亦进一步分析两款油品的好处：

1.苦茶油

抑制幽门螺旋菌： 有研究发现，苦茶油中富含的皂素与多酚成分，能针对导致胃溃疡的幽门螺杆菌产生一定的抑制作用。

有研究发现，苦茶油中富含的皂素与多酚成分，能针对导致胃溃疡的幽门螺杆菌产生一定的抑制作用。 形成物理性黏膜屏障： 早上空腹饮用时，苦茶油像在胃壁上形成一层保护膜，有助减少胃酸直接刺激受损的溃疡伤口，从而缓解不适感。

早上空腹饮用时，苦茶油像在胃壁上形成一层保护膜，有助减少胃酸直接刺激受损的溃疡伤口，从而缓解不适感。 高稳定性：苦茶油的发烟点极高，约250°C，不仅适合直接饮用，也是日常高温烹饪中最安全、最不易氧化的健康选择。

2.冷压初榨橄榄油

润肠通便与辅助消化： 橄榄油能刺激胆汁分泌，帮助消化脂肪类食物，并能增加粪便含水量，对于慢性便秘者是天然的润滑剂。

橄榄油能刺激胆汁分泌，帮助消化脂肪类食物，并能增加粪便含水量，对于慢性便秘者是天然的润滑剂。 蕴含天然抗发炎成分： 橄榄油含有独特的橄榄油刺激醛，属于一种天然的抗发炎物质，能缓解肠道内部的慢性发炎反应。

橄榄油含有独特的橄榄油刺激醛，属于一种天然的抗发炎物质，能缓解肠道内部的慢性发炎反应。 喂养肠道好菌：橄榄油中的多酚类是优质的益生元，有助于维持肠道菌相平衡，进而提升整体的免疫力。

3大摄取油类方法 每日早上空腹吃5ml就有效

刘医生提醒，不论选择苦茶油，还是冷压初榨橄榄油，想发挥其健康功效，有以下3大方法：

1.选择品质好的油

务必选择冷压初榨，并且以深色玻璃瓶包装的油品。由于油脂最怕光线与高温，一旦氧化产生自由基，喝下去反而会对身体造成额外负担。

2.循序渐进量力而为

建议从每天早上空腹5毫升（约一茶匙）开始尝试。如果肠胃适应良好，可逐步增加到10毫升。若本身肠胃较敏感，一次摄取过多油脂可能会导致软便或腹泻，应视个人情况调整。

3.配合整体饮食

直接喝油是一种再进一步的保健，但戒口更重要。如果日常依然摄取过多的加工精致糖、烟酒或刺激性食物，单靠喝油难以完全修复肠胃。

油炸/烘焗应选哪种油？

本港消委会曾访问香港理工大学应用生物及化学科技学系姚钟平教授，教选用食油2大贴士，尤其是在​​高温烹调情况下：

1. 一般油炸或烘焗的温度下，应怎样选用食油？

食油主要成分（三酸甘油酸）中饱和脂肪酸及单元不饱和脂肪酸相对较耐高温，不易在长时间加热后变质，但摄入饱和脂肪酸可增加患心血管疾病的风险，因此不宜过量食用饱和脂肪酸含量高的食油。

烘焗时食油一般不会重复使用，因此变质风险较小。油炸时食油如需作多次重复使用，则建议使用单元不饱和脂肪酸含量较高的食油。

另外，所选食油的烟点应高于烹调温度。当烹调温度高于烟点时，食油会冒出油烟，而过量吸入油烟可影响健康。

2.油炸之后，怎样判断是否需换食油？用过的油可否重用？

如出现以下情况，建议将食油弃置并及时更换食油：

当油炸用食油颜色明显变深。

出现明显油膉味。

于油炸温度出现冒烟或油炸时出现不易消散的奶白色泡沫。

资料来源：营养功能医学专家 刘博仁医生、消委会

专家履历：刘博仁

台北菁英诊所基因营养功能医学门诊营运长/营养医学博士，专长为癌症疾病，例如癌症营养、静脉营养注射、营养医学整合包括基因检测、疾病预防策略。

延伸阅读：健康食油不只橄榄油！6类植物油营养功效大比拼 哪种护心血管抗发炎更可煎炒？

---

相关文章：

橄榄油煮食仍三高？营养师教7招健康用油 轻松降三高防糖尿病

煮食用错3种食油 易患糖尿病恐伤大脑变笨 医生推荐这些好油抗发炎

吃3种油脂可防血管闭塞？医生推介3类食物 保护心脏降胆固醇

6种植物油比糖分更伤身？医生揭这样吃恐致癌症/脑退化