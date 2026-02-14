照顾者丨一碟锦卤云吞牵起六十载良缘 95岁丈夫无悔守护脑退化妻10年

广东歌《天梯》中有句歌词：几多对持续爱到几多岁，当生命仍能为你豁出去，正正是现年95岁李生和94岁李太长达80年爱情故事的真实写照。 李生80年前对当时年仅14岁的太太一见钟情，二人结婚60年来相濡以沫，即使太太确诊脑退化症记忆慢慢消退，他仍然坚持当初结婚的承诺，尽心尽力照顾太太。

赛马会耆智园早前举办悠轮耆遇记，安排14个家庭合共近50人登上全亚洲最大的皇家加勒比邮轮「海洋光谱号」，展开为期两晚的海上之旅。特意安排了专为脑退化症人士而设的友善活动，包括轻松的伸展运动、充满情怀的「怀旧香港夜」及家庭小组游戏，让参加者在海天一色的景致中感受关怀与支持。95岁李生和94岁李太是参加家庭之一，而这次海上之旅也是女儿为他们静心安排的结婚60周年纪念旅行，赛马会耆智园在官方facebook上分享李氏夫妇的甜蜜爱情故事。

一碟云吞 定下一生情缘

「那时我15岁，她才14岁。」问起相识的渊源，李生滔滔不绝，思绪瞬间回到了80年前。当年，他从内地来港谋生，寄住远房亲戚家中，偶然遇见了年轻时候的李太，更对她一见倾心。「我中意佢好纯品。」李生笑瞇瞇地说。

最让他深刻的，是第一次鼓起勇气约她吃「锦卤云吞」的往事。饭后，这位身形娇小的少女竟一脸认真地说：「我也有钱，下次我请返你！」这份纯真与骨气，让李生认定了眼前人。

从健康到病痛 承诺是最温柔的守护

婚后数十年，从青葱岁月到两鬓斑白，李太对丈夫的信任从未改变，家中大小事总是放心交予他。然而，李太在10年前确诊脑退化症，记忆如潮水般慢慢褪去。但李生从未退缩，始终守在太太身旁，无怨无悔地悉心照料，将结婚时「无论疾病健康，都永远爱护」的誓词，用日复一日的行动温柔践行。

海上三日圆太太迟来的旅行梦

李太一直向往邮轮之旅，但漫长的航程对她的身体是种负担。这次为期三天的公海短途，恰好圆了她多年的心愿。在船上的餐厅里，李生轻轻拖著太太的手为她布菜，一边耐心跟她说著话，一边细细咀嚼，相遇一模的画面令人动容。

八十年缘分，六十年婚姻。从一碟锦卤云吞到白头偕老，李生依然记得她14岁时的青涩模样，在她逐渐模糊的世界里，他依然是她最安稳的依靠。所谓「一生一世」，大概就是他们牵著彼此的手，在人生的旅途上，写下这本泛黄却温暖的旅行日记。

