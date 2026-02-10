Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鱼油有腥味恐不新鲜？营养师教拣鱼油6大贴士 每日摄取这份量就有效！

鱼油有腥味可能是产品质素欠佳？鱼油功效多多，但市面上鱼油选择五花八门，有营养师教拣选鱼油6大贴士，并公开每日最佳摄取份量，食得安心又有效。

营养师教拣鱼油6大贴士 鱼油有腥味恐不新鲜？

鱼油是近年最受欢迎的保健品之一，但「鱼油真的每个人都要吃吗？」、「怎么选才不会浪费钱？」相信是不少人心中的疑问。营养师张语希在其Facebook专页撰文提醒，鱼油选得好是为健康加分，选错可能只是在吃贵油。其实鱼油中EPA和DHA是守护健康的关键成分，适度补充可为身体带来以下6大好处：

  1. 维持血管循环顺畅，保护心血管健康。
  2. 提升专注力，有助提高工作学习效率。
  3. 调节情绪，帮助心情开朗稳定。
  4. 维持肌底透亮、减少干燥，助皮肤保养。
  5. 对各年龄层的脑部及视力发展都很重要，有助视力/脑部发展。
  6. 是天然的抗炎剂，帮助维持免疫平衡状态，减少身体发炎反应。

市面上鱼油产品五花八门，她分享挑选鱼油6大贴士，大家可作参考：

 

选鱼油6大贴士：

1.留意EPA和DHA含量

别只看鱼油胶囊重，要留意EPA和DHA含量，建议每日摄取量合计为500-1000mg。

2.选高浓度鱼油更有效

建议挑选EPA和DHA占比超过70%的鱼油产品，身体负担更低、效果更集中。

3.认明「rTG型 / TG型」

这类形态的鱼油吸收率更佳，补起来相对更有效。

4.寻找具备第三方认证鱼油

选择获得IFOS、GOED等机构认证的鱼油，可确保无重金属或氧化问题，吃得更安心。

5.制造来源选小型鱼

优先选鳀鱼或沙甸鱼，处于食物链底层，重金属残留较少。

6.选择气味清爽无腥味的鱼油

优质鱼油闻起来气味清爽，若有过重腥味可能代表品质不够新鲜。

她提醒，鱼油虽然好处多，但若有凝血功能问题，或是近期准备手术，在补充鱼油前，记得先咨询医生再开始补充。

鱼油／鱼肝油有何分别？

根据消委会指出，鱼类含有对人体健康有帮助的营养成分，故不少人都会透过进食从鱼提炼出来的鱼油和鱼肝油，以补充身体所需营养。但鱼油和鱼肝油有以下分别：

1.鱼油

从鱼的身体所提取的油类，当中含有不少DHA及EPA这两种Omega-3脂肪酸，尤其以深海鱼类所含的DHA及EPA较丰富。

功效：

  • 每天服食6至12克鱼油，有助降低三酸甘油脂水平。
  • 由膳食摄取鱼油更可能将缺血性中风的机会减低27%，但似乎对正服用亚士匹灵者无效。
  • 如孕妇服用含DHA的食品（例如鱼油），胎儿将来会有较好的解难能力，但对记忆力则无特别改善。
  • 对于胎儿视觉的发展，怀孕期间由孕妇服用DHA补充剂较有效，而并非由婴儿出生后服用DHA。

2.鱼肝油

从鱼的肝脏所提取出来的油类，除了Omega-3脂肪酸外，还含有维他命A及D。

功效：

  • 鱼肝油中的奥米加3脂肪酸对脑部发育的证据被美国国家医药图书馆（NLM）评为B级， 属于良好。
  • 鱼肝油中的维他命A对于改善老年黄斑点退化可能有作用，而缺乏维他命A亦会导致夜盲症。
  • 鱼肝油中的维他命D有助钙质吸收，对骨骼和牙齿的生长有一定的帮助。

4类人小心进食鱼油 忌服用超过这份量

消委会提醒，服用鱼油时，务必要留心以下几点，慎防弄巧反拙：

1.儿童、孕妇及授乳妇女：

  • 由于深海鱼油可能含有重金属、二𫫇英（Dioxin）等有害物质，过量服用鱼油或会对身体有害，故儿童、孕妇及授乳妇女不宜进食过多。同样，脂肪较多的鱼类也只可适量进食，以免摄入大量甲基汞（Methylmercury）、PCB、二𫫇英及其他污染物。
  • 美国环保署建议孕妇及授乳妇女每周进食脂肪较多鱼类的限量为12安士。此类人士如欲服用鱼油补充剂，应先咨询医生或注册营养师的意见。
  • 孕妇及授乳妇女如已获医生处方综合维他命及矿物质，则不必再另行服食维他命A及D含量丰富的鱼肝油产品。因为鱼肝油除了Omega-3脂肪酸，还含有较多维他命A和D，而过量服用维他命A和D可能会导致肝中毒。

2.高血脂人士：

  • 虽然有研究显示，Omega-3脂肪酸能有助降低体内三酸甘油脂，并轻微改善俗称好胆固醇的高密度脂蛋白（High Density Lipoprotein，简称HDL）水平。然而，如患高血脂人士服用高于每天3克Omega-3脂肪酸（DHA及EPA），则有可能提升俗称坏胆固醇的低密度脂蛋白（Low Density Lipoprotein，简称LDL）水平。高剂量的Omega-3脂肪酸（DHA及EPA）有降低血压的作用，惟必须在医生指导下服用。

资料来源：营养师 张语希消委会

