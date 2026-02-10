00后港男全身湿疹烂皮 曾被中医劝放弃治疗 靠生物制剂重获「新肌」

湿疹，对许多人来说或许只是皮肤问题，但对严重患者而言，却是漫长而痛苦的「地狱」。现年20多岁的陈先生，早年在准备中学文凭试的压力下湿疹全面爆发，全身皮肤裂开流血，因而被迫停学。他尝试过大量治疗却无一有效，折磨得无数个晚上都只能躲在浴室，靠花洒声掩盖痛哭。一项最新调查发现，近7成患者曾误信偏方，延误治疗，有人更花费10年以上，才找到真正有效的疗法。

曾考虑「刺刀放血」 绝望下的湿疹治疗冤枉路

陈先生自14岁发病，到了18岁准备DSE期间湿疹更一发不可收拾，全身皮肤裂开流血，皮屑飞扬。那段时间，他的生活仿佛完全停摆，不但被迫中途停学，失去正常社交，求医过程也极其坎坷。起初尝试透过西医治疗皮肤，却陷入使用类固醇后反复发作的恶性循环；转而求诊中医多年，病情仍未见起色，甚至被中医劝他放弃。在走投无路之际，身边亲友「好心」提供的各种「偏方」，更让他心力交瘁：试过无数的护肤膏，甚至有亲戚建议在膝盖「刺刀放血」。

长期受肉体及精神折磨的陈先生，为免家人担心，曾无数次将自己反锁在浴室，将花洒开到最大，用流水声掩盖绝望的哭泣声。

幸运的是，在19岁那年，陈先生转往政府医院求医，并在医生建议下，于2020年开始尝试「生物制剂」治疗。他坦言，初期的进展很慢，第1年并未完全好转，因此一度想过放弃。但在医护人员的鼓励下，他决定继续用药，耐心等待奇迹出现。坚持了两年后终于见到希望，陈先生面部及四肢的红肿、流血情况彻底消失，皮肤已恢复至与常人无异。现在只需大约每5星期注射一次。

「我于2023年终于正式上班。虽然是户外工作比较辛苦，但每天都觉得好开心，因为终于脱离了那种肉体痛苦。」如今，陈先生已能重拾正常的社交生活，与朋友行山和逛街，享受一个年轻人应有的时光。

湿疹治疗困境 近7成患者曾误信偏方

陈先生的经历并非个别例子。本港的「湿疹关注组」于2025年12月进行的一项调查发现，在229名受访湿疹患者中，高达67%的中度至严重患者，曾花费大量金钱和时间于涂油、麦皮水浸浴、保健品等无医学实证的偏方上。

其中47%的患者更因此延误了黄金治疗期，导致病情恶化，情况令人忧虑。调查亦显示，寻找合适疗法的路途极其漫长，有近26%的患者，需耗费10年以上时间，才找到真正适合自己的治疗方案。

调查显示，多达35%的患者从未听说过「生物制剂」等新型治疗。香港大学名誉临床助理教授，皮肤及性病科专科钟文浩医生指出，这结果反映了现时治疗资讯与患者需求之间存在显著的认知缺口，患者只能反复来回尝试传统治疗与偏方，付出沉重的经济与健康代价，却无法真正处理问题。

钟医生表示，现时精准治疗（包括注射生物制剂及口服JAK抑制剂）能够针对促发湿疹的因素，阻止炎症的恶性循环。中重度患者若传统治疗无效，建议及早转用精准治疗能及早改善生活质素，令湿疹征状得以缓解，同时能够阻止炎症记忆及慢性炎症，防止疤痕产生。再者，生物制剂也为年幼患者提供更安全的治疗选择。此药物已获批准用于6个月大的婴幼儿患者，有助及早控制病情并预防长期并发症，包括其他二型炎症及敏感（如哮喘、鼻敏感等）产生。

经济负担成最大障碍 吁患者积极求医

调查指出，现时仅有16%的受访患者正接受如口服JAK抑制剂、生物制剂等「精准治疗」。高昂的药费是主要障碍，有87%患者最希望获得药费资助。陈先生的康复，除了药物有效，政府的经济支援亦是关键。他在医护人员协助下成功申请药物资助，大大减轻了一家的经济负担。作为过来人，他以自身经历呼吁其他中度至严重湿疹患者，千万不要轻言放弃，更不要听信坊间偏方走冤枉路。「现在医学很进步，有很多有效的药物和资助计划。最重要是积极面对，寻求专业协助，并给予药物和自己一点耐心，一定会见到曙光。」

