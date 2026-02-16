长者吃年菜越吃越咸/甜 研究揭恐属糖尿病警号 医生教4招控血糖

农历新年期间，少不了与家人聚在一起吃团年饭，但当发现长辈吃饭时越吃越咸或甜，有研究指出，这种现象可能属于患糖尿病的隐藏警号。有医生也教4招控糖，降低患糖尿病风险。

长者吃年菜越吃越咸/甜 研究揭恐属糖尿病警号

减重专科医生陈威龙指出，随著年龄增长，味蕾对味道的辨识能力本来就会逐渐下降，特别是咸味与甜味。据《口腔健康前沿》（Frontiers in Oral Health）一项综合18份研究、涉及超过2,700人的分析，比较≥60 岁老年人的味觉敏感度差异，结果发现：

咸味敏感度： 18至30岁的年轻人，只需约1.3单位的食盐浓度便能察觉咸味；但60岁以上的长者，则需要提高至4.9单位才能尝到，敏感度差距高达3.7倍。

甜味敏感度： 年轻人约在7.2单位的糖浓度就能感受甜味；长者却需要将浓度提高至10.2单位，等于要多放近一半的糖，才觉得够甜。

他表示，味觉变得迟钝，不单纯是老化问题，更可能是血糖代谢异常的警讯。据《营养素》（Nutrients）期刊一项研究发现，即使是血糖控制良好、糖化血红素未超标，且未出现任何并发症的二型糖尿病患者，其味觉功能也已明显受损。

甜味辨识率： 健康人士的准确率为80.5%，糖尿病患者则大幅降至53.9%。

咸味辨识率： 健康人士的准确率为68.3%，糖尿病患者亦降至55.1%。

研究指出，这种味觉异常，与病程长短、血糖控制好坏、性别都没有明显关联。换言之，只要身体开始出现血糖代谢问题，舌头已可能率先发出警号。

医生教4招控血糖 过年送礼首选2款无糖食物

陈威龙医生建议，新年回家团聚时，可从以下4个生活细节著手，多加留意长辈的健康状况：

1. 陪伴长辈一起下厨

一起准备食材、调味，不只可增进感情，更能直接观察长辈的料理习惯有否改变。当味觉退化，他们往往需要添加更多盐或糖才吃得到味道，这不只增加自身代谢负担，也让全家长期处于高钠、高糖的饮食风险中。

2. 留意口味是否转变

观察长辈的饮食偏好有否改变，例如过去从不喝手摇饮品，现在却会主动要求喝珍珠奶茶；以前只喝黑咖啡，现在却改成拿铁，甚至要求半糖。这类口味上的转变，可能正反映其甜味辨识能力正在下降。

3. 监测血糖与血压

可为长辈准备家用血糖机与血压计，协助他们养成定期量度的习惯。新年期间聚餐频繁，血糖与血压更容易波动，透过持续监测，才能及早发现异常。

4. 送礼选择健康系礼品

新年送礼时，不妨以无糖茶叶、无调味坚果，或适合长辈的保健品，取代高糖的糕饼与甜点。

他提醒，许多代谢相关疾病在早期并无明显不适，却已在体内悄悄造成伤害。若在节日互动中，察觉亲友出现任何上述的异常警号，建议年后应尽快安排血糖及相关代谢检查，及早掌握健康状况。

血糖多高已是糖尿病前期？

根据本港医管局资料，糖尿病是一种代谢失调的慢性疾病。当胰岛素分泌不足，或人体无法正常利用所产生的胰岛素时，血糖便会上升。血糖过高会引致脂肪及蛋白质代谢紊乱，长远更会破坏心血管、视网膜、神经、肾脏等等多个身体系统及器官之机能。

如若空腹血糖水平≥5.6至<7 mmol/L，视为空腹血糖异常；餐后两小时血糖水平≥7.8至< 11.1 mmol/L，则是血糖耐量异常。两种情况均属于前期糖尿病。

糖尿病8大早期症状

部分糖尿病患者在患病初期或会出现以下征状：

经常口渴

小便频密

感到饥饿

体重下降

容易疲倦

视力模糊

伤口不易愈合

皮肤痕痒，女性或会出现阴部发痒的情况

