15款酒热量大比拼 奶酒卡路里竟排第一？营养师教饮酒前后3步骤防宿醉/护肝

更新时间：15:00 2026-02-17 HKT
发布时间：15:00 2026-02-17 HKT

过年少不了喝酒助兴的传统仪式，有营养师公开15款酒的热量，当中有1款奶酒卡路里竟比高粱酒更高。若想喝酒又不伤身，她也教饮酒前后3步骤，有助防宿醉、护肝脏。

15款酒热量大比拼 奶酒卡路里竟排第一？

营养师高敏敏在其Facebook专页发文表示，不少人误以为酒精只是液体，其实热量十分高，不只易醉，更会增大肚腩。她列出15款酒热量排行榜，大家可作参考：

15款酒热量排行榜（每100ml计算）：

  1. 爱尔兰奶酒 (17%)：326 kcal
  2. 高粱酒 (58%)：324.8 kcal
  3. 茅台酒 (54.5%)：305.6 kcal
  4. 琴酒 (37.9%)：263 kcal
  5. 伏特加33.4%：231 kcal
  6. 白兰地 (41%)：229.6 kcal
  7. 威士忌 (41%)：229.6 kcal
  8. 兰姆酒 (40%)：224 kcal
  9. 韩国烧酒 (22%)：150 kcal
  10. 清酒 (16.1%)：134 kcal
  11. 荔枝酒 (14.5%)：119.2 kcal
  12. 红酒 (10.6%)：85 kcal
  13. 白酒 (10.3%)：82 kcal
  14. 黑啤酒 (5%)：45 kcal
  15. 台湾啤酒 (3.5%)：34.3 kcal

她解释，一个「酒精当量」 相等于15克酒精，热量约为105kcal，建议女性每日摄取量应少于1个酒精当量，男性则建议每日少于2个酒精当量。

饮酒前后3步骤防宿醉/护肝 补充1类食物防脱水

高敏敏提醒，喝酒不是单靠意志力就能撑住，要懂得「喝前、喝中、喝后」的饮食策略才能维持清醒，亦能有助防宿醉、护肝脏。

1.喝酒前

  • 切忌空腹：在空腹状态下喝酒，酒精会被身体吸收得更快，更容易喝醉，出现宿醉的机率也愈大。
  • 补充优质蛋白质：建议先进食含优质蛋白质的食物，例如鸡蛋、豆浆、豆制品、鸡肉、鲜奶或鱼肉等，有助保护胃壁，减缓酒精的吸收速度。
  • 摄取优质油脂：可以在胃中形成一层保护膜，有助减少酒精吸收速度。建议可以摄取植物油、三文鱼、坚果、牛油果等，而坚果中的矿物质镁、钾，以及牛油果的叶酸，也可以缓解宿醉引致的焦虑及疲惫感。

2.喝酒中

  • 多喝水：可以帮助加速酒精代谢。
  • 补充维他命B杂：可以维持身体新陈代谢机能，提升肝脏代谢酒精的效率，减轻肝脏负担，还能帮助提神。
  • 摄取锌：有助增加人体内乙醇去氢酶的活性，可以帮忙解酒、保护肝脏，减少肝脏受酒精的影响。建议从坚果、鸡蛋、全谷物等食物中补充。
  • 摄取抗氧化食物：建议可以多吃蕃薯、柑橘类、士多啤梨、绿茶，或是摄取新鲜蔬果等，有效减少酒精造成的氧化伤害，帮助肝脏代谢、抗发炎。

3.喝酒后

  • 持续补充水份：可以将乙醛代谢到体外，能缓解宿醉的症状，也能帮助冲洗胃食道。
  • 摄取维生素Ｂ杂：可以维持身体新陈代谢机能，提升肝脏代谢酒精的效率，还能帮助提神，是许多生理作用的关键辅酶。
  • 补电解质：酒精有利尿作用，在脱水时，体内的钾离子和钠离子也会随之缺乏，导致身体易脱水、电解质失衡。建议补充运动饮品、椰子水、或进食香蕉，而香蕉除了能补充电解质外，其中的糖分也可以改善酒后低血糖的状况。

专家履历：高敏敏

台湾营养师，拥20年临床经验，擅长健康饮食、预防医学和保健食品领域。

资料来源：营养师 高敏敏

---

