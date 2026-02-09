体温跌1°C新陈代谢低13% 医生推介24小时「保暖神器」睡觉都温暖 提升免疫力防过敏

近日天气又急跌，穿上大衣戴围巾就够保暖？有医生提醒，体温下降会削弱新陈代谢，令人更容易生病，兼影响情绪。他分享暖身防寒大法，推介一款24小时「保暖神器」，既不用担心一出门就被冷空气攻击，晚上也能温暖入睡。

体温跌1°C新陈代谢低13% 自测「冷底」虚寒体质

根据日媒《周刊女性PRIME》报道，日本内科医生石原新菜表示，在冬天容易身体不适、疲乏、手脚冰冷的最大原因是身体虚寒、体温过低。甚至说「现代人的大多数疾病都是因为体温过低引起的」也不为过。

体温越低，免疫系统的效力就越低，血液也会变得黏稠，引致头痛、便秘、腹泻、食欲不振、各种器官问题、过敏或自体免疫疾病、易怒等情绪问题，以及经痛等妇科疾病。体温在35°C左右，甚至会令癌细胞变得活跃。

当体温降低1°C，新陈代谢减慢约13%，身体燃烧碳水化合物、脂肪等「燃料」来产生能量的效率变慢。没有被消耗完的糖分和脂肪，就会残留在血液中，增加高血糖或血脂异常的风险。相反，细胞中的酵素在体温37-40°C左右时最活跃。因此，保持较高体温，体内细胞的功能就越好。

自测「冷底」虚寒程度 1. 经常赤脚 2. 长时间伏案工作，很少说话 3. 手、脚或腹部（太阳神经丛附近）常感觉冰凉 4. 体温低于36.5°C 5. 洗澡多是淋浴而非浸浴 6. 经常穿紧身衣服 7. 经常外食或吃便利商店的食物 8. 冬天也经常饮冻饮 9. 在工作时常常感到有压力和非常紧张 10. 姿势差 11. 运动不足 12. 几乎不会在午夜12点前睡觉，睡眠不足

如果只中了不多于2项，不太需要担心身体寒冷的问题；3-7项显示开始逐渐出现虚寒；若中了8-12项，代表已经是虚寒体质，建议彻底检视和调整生活方式，让身体恢复温暖。

4招暖身防寒大法 推介24小时「保暖神器」睡觉都温暖

石原医生分享4个有效驱寒保暖的日常习惯。

1. 在饮品中加入辛香料

喝咖啡或茶的时候，撒上一点姜粉或肉桂粉，也可以任何在饮品加入少许辛香料，如蒜头、葱花、萝卜泥、七味粉、山椒等。

2. 每天喝味噌汤

味噌是被认为「超级食物」，它是一种发酵食物，富含氨基酸、维他命和矿物质，有助促进新陈代谢和维持健康的肠道环境，对于保持身体温暖有很好的效果；当中的天然棕色色素「类黑精」，是一种强大的抗氧化物，能够预防疾病。味噌还含有护肤成分「葡萄糖神经醯胺」，研究显示，连续2星期每天饮2碗味噌汤，肌肤水分可提升约1.4倍。

3. 全天候戴上保暖腰带

腹部保暖对于身体防寒非常重要，最好24小时穿著保暖腹带，日间选择较薄的款式，穿上外套就能遮住，不用担心「穿崩」，晚间再换上更温暖的厚款。市面上有不少是功能性材质制成的，可以按需要选择；皮肤比较容易过敏的人则可以选择温和亲肤的棉质、丝质等天然材料。

4. 深蹲+浸浴

每天浸热水浴，水温约41°C，大约10-15分钟刚刚好，可以看到汗水顺著脸颊流下来，表示身体正在升温。肌肉产生人体约40%的热量，增强肌肉有助保持身体暖和，每天做30个深蹲，其中10个在入浴前做，可以令身体更快变得温热，提升浸热水浴的效果。

穿羽绒/起床饮热水反而更冷？破解3大保暖迷思

保暖迷思1：朝早空肚饮杯热水，可以暖身醒胃？

饮一杯热水下肚，当下的确会感到一阵暖意，但这其实只是「治标不治本」。热水只能短暂温暖食道和胃部。当这些水分在体内冷却至低于体温时，身体反而需要消耗更多能量去重新加热它，变相带走体温。而且，体内积聚过多水分，亦是造成水肿、眼肿脚肿的元凶之一。

正确做法：在热水中加入少许能促进血液循环的香料，例如蒸过的姜片或干姜片。姜在加热或干燥后会产生一种名为「姜烯酚」的成分，有效扩张血管，将热力带到身体每一个角落，从深层温暖身体。

保暖迷思2：天气寒冷，穿上厚重毛衣、羽绒大褛一定够暖？

很多人以为「衣服够厚就够暖」，其实真正的保暖关键在于「空气层」。厚重衣物反而会压缩衣物之间的空气层，令保暖效果大打折扣。而且透气度差，一旦出汗，湿气难以蒸发，湿透的内衣反而会令体温急速下降，造成「越著越冻」。过度温暖上半身，亦容易导致「上热下寒」，即头晕身热但手脚依然冰冷。

正确做法：采取「洋葱式」穿搭法，利用多层薄衣制造更多保暖空气层，也可以因应室内外温差，随时加减衣物。多穿一件贴身保暖内衣或保暖腰带，已经有效令体感温度大大提升。另外，为下半身保暖为重点，紧记「头寒足热」原则，重点温暖腰、腹和腿部。睡觉时则可以使用热水袋温暖脚部，胜过使用电暖毡，因为热水袋不会抽走空气和身体的水分，令人口干舌燥。

保暖迷思3：天寒地冻，最好留在室内暖气房，避免出门「冷亲」？

留在温暖的室内休息固然舒服，但让身体太慵懒，反而会令人陷入「活动越少越冷」的恶性循环。因为肌肉是身体产热的主力。长时间不活动，肌肉量会下降，身体「发热」的能力自然会变差。

正确做法：运动增加肌肉量才是最根本的「保暖活血」之道，即使只是少量运动，例如散步或深蹲，已经能有效提升肌肉量。研究发现，在运动或浸浴后，血液中能促进循环的酵素会变得更活跃。

