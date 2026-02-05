79岁李家鼎患慢性胃炎体重暴跌20磅消瘦身形惹关注 医生解构都市人胃病8大成因

李家鼎（鼎爷）厨艺了得，近年经常主持烹饪和美食节目，大受欢迎。但在去年下半年，鼎爷突然身形消瘦，惹起大家对其健康状况的关注。他曾透露自己暴瘦超过20磅，更患上胃炎而要到医院输血。有医生指出，都市人生活节奏急促，容易发生长期肠胃问题，常见有8大成因。有甚么方法可以纾缓胃炎胃痛？

79岁李家鼎患胃炎暴跌20磅 消瘦身形惹关注

79岁鼎爷在去年9月时出席活动，被发现身形暴瘦，令外界担忧其健康状况。他回应指，自己因过度操劳导致体重大跌超过20磅，其后更因胃炎及血气不足，而需要入院输血。在生病后更注重健康，已经戒吃酸辣，吃得清淡。虽然鼎爷曾表示，身体已经无大碍，但日前出席活动时，精神气色不错的他身形仍然略显清减。

专科医生解构都市人胃病8大成因

本港肠胃肝脏科专科医生施婉珍曾接受《星岛头条》访问指，都市人工作压力大，三餐不定时，导致常出现5大胃病，包括胃炎、胃酸倒流、胃溃疡、十二指肠溃疡及胃痉挛。其中，胃炎的主要症状为胃胀、胃气、消化不良、胃部不适。

引发胃病8大成因

进食速度过急：为消化系统带来压力，容易引起消化不良和胃酸倒流。 习惯一边吃饭一边说话：进食时说话会不自觉地吞入较多空气，容易导致胃气胀。 经常吃宵夜：习惯在深夜进食，或是晚餐和就寝时间的间隔太短、吃太多，以致食物无法完全消化，容易引起胃酸倒流。 饮食偏向肉食、炸物及烧烤：含有大量脂肪或经过油炸的食物会延缓消化的时间，使食物长时间在体内发酵，产生较多气体，也会使胃部产生更多胃酸，刺激消化系统。 喜爱喝可乐、汽水等有气饮品：啤酒、气泡饮品等含有大量气体的饮料容易引起腹胀，且气泡也会在胃里膨胀。 下食道括约肌带来压力。 三餐时间不固定：如果长时间不吃东西，使胃部缺少食物来中和胃酸，易造成胀气，亦有机会出现胃酸倒流和恶心的症状。 幽门螺旋杆菌

9招预防都市胃病舒缓胃痛

施婉珍医生强调「预防胜于治疗」，若不想长期受胃痛不适之苦，必先养成良好的生活及饮食习惯。一旦胃痛发作，有纾缓措施可以让身体比较舒服。

预防胃病饮食习惯：

尽量少吃难消化及刺激性食物，以免加重胃部负担。 避免吸烟、少饮酒及咖啡。 少吃高钠、腌制类及加工类食物。 多吃高纤及高抗氧化物的蔬果。 每日三餐按时进食，避免吃得太快或过饱。

舒缓胃痛贴士：

最好采用「左侧睡」姿势：研究表明有助降低胃酸逆流的机会，使胃部感觉更舒服。 热敷肚子：用温毛巾热敷胃部，能有效舒缓胃痛。 吃容易消化的食物：很多人胃痛时会食欲下降，但是空腹太久容易分泌胃酸，使症状越来越严重。可以吃一些汤面、粥、馒头、面条、豆腐等容易消化的食物，避免刺激黏膜。 药物治疗：市面的一般胃药虽然可暂时中和胃酸，缓解当下痛苦，但始终治标不治本。若胃痛频繁发作或病征持续，最好在缓解疼痛后尽快求医，找出真正病因，例如是否患上胃溃疡、胃炎等。

