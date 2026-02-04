乳癌女偕夫游车河 出发前在车身写下这讯息 路过司机纷纷兴奋响按祝福

巴西一名患有乳癌的女子，在抗癌期间与丈夫开车出门，沿路不少司机看到其车身的字句，纷纷兴奋地响起喇叭，向她表示祝福，其车上的乘客亦热切地向她挥手，让她十分感动，更直言：「这是我人生中最振奋激动的一天！」到底女子在车身上留下了甚么讯息？

乳癌女偕夫游车河 路过司机纷纷兴奋响按祝福

巴西女子Carla Dias是一位甜点师，在2025年6月确诊患上乳癌，经历了9次化疗，挨过脱发和疼痛，终于完成所有化疗。她早前在社交平台上分享了一段影片，她的丈夫开车载著她行驶在圣保罗的高速公路和大道上，沿路接收了大量的祝福支持。Dias的车身装饰著粉红色的气球，并写上「最后一次化疗」和「我赢了，请响喇叭」的字句，与大家分享喜悦，路上不少司机和乘客均被她的讯息吸引，纷纷响起喇叭庆祝和向她挥手。该影片至今已有超过1300万观看次数，留言区更写满感动和替她高兴的讯息。

Dias表示，这是她人生中最激动人心的日子之一，获得这些多来自素未谋面的人们的关爱并为她欢呼，「那些举动、拥抱和眼神让我再次感受到爱的力量....我已​​经痊愈了！」

她接受外媒《g1》访问时提到，自己一直过著正常的生活，没有任何乳癌的迹象，直到去年六月洗澡时摸到右侧乳房里有一个很大的肿块，求医检查后确诊是癌症。诊断结果让她觉得世界崩塌了，像被判了死刑。她很害怕要离开8岁和12岁的女儿，却从女儿和家人身上获得了巨大的力量，让她能够保持轻松心态和坚定信念来面对活疗。她形容，最难熬的化疗结束了，这是一场胜利，但战争仍在继续。随后她再接受了乳房切除手术，并开始免疫疗法，以彻底摆脱癌细胞。

现在，Dias的头发已经逐渐长回来，象征著全新的开始。她亦慢慢回复正常的生活，更有体力可以带著孩子出门享受假期。对此，她非常感恩，承诺自己以后「要好好生活，尽情地生活！」

解构乳癌10大高危因素

台湾营养师程涵宇表示，有10大高危因素容易引致乳癌，包括一些不良饮食、生活习惯和1种在日常可能很容易接触到的化学毒素：

油炸食物 快餐 加工肉：经常吃烟肉、香肠等会增加9％乳癌风险 添加糖：容易让身体呈发炎状态 高GI精制碳水：可能增加8％乳癌风险 超加工食物：通常含有较多添加物，且营养价值低，经常食用会增加罹患乳癌风险10% 久坐不动：没有运动习惯大增乳癌风险20-40% 喝酒：少量喝酒令乳癌风险约增加4%，大量饮酒的风险暴增60% 肥胖：肥胖程度与罹患乳癌的风险成正比，BMI>25会增加17%风险，BMI>30则会增加37% 5大常见内分泌干扰物/环境荷尔蒙：塑化剂（常见于指甲油、化妆品、香水，儿童玩具、塑胶容器、家具装饰材料、油漆等）；农药；双酚A（常用于生产运动常见的PC水壶或作为罐头内壁涂层的原料之一）；全氟烷化合物(PFCs)（常用于涂层，包含防水衣物、易洁镬等日用品之中）；溴化阻燃剂（常用在电子产品、衣服及家具中，以减少产品的可燃性）

自我检查发现早期乳癌 摸到硬块以外还有哪些症状？

根据本港医管局资料，如果患上乳癌，身体3部位有机会出现症状：

乳房可能会出现硬块、形状或大小出现改变、皮肤出现点状凹陷、静脉扩张或呈橙皮样变化。

乳头可能会自动流出分泌物或出血，甚至凹陷。

腋下也会出现肿胀或淋巴结胀大。

绝大部分乳癌是患者自己最先发觉的，而早期乳癌的治愈率很高，因此最佳预防方法是保持警觉，每月自我检查乳房。另外，建立良好的生活习惯也有效预防，包括保持运动，少吃脂肪类食物，多吃新鲜蔬果，并且不烟不酒。

