温差大易伤心血管 营养师教8招保暖护心血管 必吃4大发热食物

温差大的时候不只是老人易诱发心血管病，年轻人也易中招！有营养师教8种保暖和护心血管秘诀，其中更特别推介4大发热食物，轻松抵御温差问题，远离心血管病危机。

温差大易伤心血管 营养师教8招保暖护心血管

营养师高敏敏在Facebook专页发文指出，天气突然转冷考验的不仅是耐寒能力，更是血管与心脏的整体调节机能。当气温在短时间内急剧变化，血管收缩与扩张若未能及时适应，心脏负担便会显著加重。尤其清晨起床、洗澡前后以及外出瞬间，皆是心血管事件的好发时段。此时若能注重日常细节，为自身多筑一道安全防线。即使年轻人亦需重视保暖以维护心血管健康，她为此分享以下8招保暖护心血管方法：

1.慢慢起床

清晨醒来后，建议先坐在床边，轻轻活动手脚并伸展身体，让血液循环逐渐恢复，避免血压骤升，这样对心脏与血管是较为温和的适应方式。

2.要做好保暖

外出时务必做好头部、颈部、手部、脚部及腹部的保暖，这些部位散热最快，建议配戴颈巾、帽与手套，以减少冷风直接刺激，避免血管因寒冷突然收缩，从而避免心脏需瞬间加速运作的负担。

3.避免剧烈温差

避免因剧烈温差引发身体负担，例如不要从温暖室内直接冲入寒冷户外，洗澡时水温不宜过高、时间也不宜过长，过大的温差容易导致血压在短时间内剧烈波动。

4.多喝温水

天气寒冷时口渴感下降，身体会默默流失水分，因此应多喝温水以促进血液循环、减缓血管紧绷，同时有助维持血液流动顺畅。

5.选择室内运动

低温容易导致血管自然收缩，若在户外运动，心跳与血压可能同时上升，使血压短时间内快速飙高，进而增加心脏与血管的负担；加上冷空气反复刺激血管收缩与扩张，对于有三高或心血管风险者，更容易引发不适或突发状况。因此，建议选择室内运动，例如快走、伸展或肌力训练，能减少温差刺激，帮助血液循环稳定进行。

6.规律控制三高

血压、血糖、血脂偏高的族群在天气寒冷时更需注重稳定控制，应依照医嘱规律服药，切勿自行停药或增减剂量，同时搭配规律饮食与定期监测数值，才能有效降低心血管疾病的风险。

7.饮食清淡

建议减少盐分摄取、少食用加工食品，并避免重咸与油炸料理，同时减少暴饮暴食及过量饮酒，以有效减轻血管与心脏的负担。

8.摄取好油和蔬果

天气寒冷时血管本就较易收缩，选择健康的油脂与足量蔬果有助于维持血管弹性。优质油脂来源包括橄榄油、坚果及深海鱼，可补充Omega-3与优质脂肪以促进血管健康；同时应摄取足够的高纤维蔬果，有助降低体内发炎反应，维持血液循环稳定。

必吃4大发热食物 促进血液循环/暖手脚

除了上述8种有助保暖与护心血管的方法外，高敏敏指出，天气寒冷时身体需要更多热能以维持体温，建议可选择以下4种温热型食物，有助促进血液循环、减缓手脚冰冷的状况：

姜汤：姜汤中的姜辣素有助促进血液循环并帮助身体产热，特别适合在早晨或天气寒冷时饮用。 温热的红茶：含有茶多酚与咖啡因，能轻度促进身体代谢，饮用时记得保持温热且避免过量，对促进循环与提振精神皆有益处。 肉桂：属于温热型香料，有助于促进末梢血液循环，增强暖身效果。 胡椒：具有刺激血液循环、提升身体暖感的作用，建议在料理中适量使用即可，避免过量刺激肠胃。

体温持续下降引发低温症 严重恐至死亡？

若体温持续过下降可能会引发低温症！据本港衞生署资料，低温症是指人体体温降至摄氏35度或以下。病征因患者的年龄、低温程度和时间长短而各有不同。初期，患者感到寒冷，不自觉地震颤，手脚冰冻，表层的微细血管收缩。患者体温在摄氏32度之时，会神智昏乱，说话含糊不清，震颤不受控制，还会有不合情理的行为出现，例如：寒冷下脱去外衣等。

如果处理不当，再让患者体温持续下降至32度以下，震颤就开始时强时弱，直至停顿，身体瑟缩、肌肉强直、皮肤变白、瞳孔放大，进入僵冻状态，继而死亡。

如何预防低温症？

要预防低温症，衞生署建议可透过以下方法保暖，减低因体温过低而引发风险：

密切留意天气报告，加穿适当御寒衣物，如：颈巾、手套及头巾。

饮食方面，应选择高热量及易消化的食物，如：粥及米粉等。适量进食，摄取足够水份，避免饮用过量酒精、浓茶及含咖啡因的饮品。

经常作适当的运动可增加血液循环，从而增加热能的制造。

保持家居环境温暖，减低热能流失，如:关妥门窗、防止冷风直吹。也可小心利用安全暖炉。

定期作健康检查，及早找出治理容易引致低温症的疾病，如:高血压、糖尿病和退化性疾病等。

如发现有低温症的病征，应立即向医生求诊或送院救治。

需要时可使用民政事务署的御寒中心。

资料来源：营养师 高敏敏 、衞生署

专家履历：高敏敏

台湾营养师，拥20年临床经验，擅长健康饮食、预防医学和保健食品领域。

