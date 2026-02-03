胰脏癌治疗现重大突破！西班牙研究揭「三重疗法」 有望无抗药性彻底消除肿瘤

胰脏癌为致命率高，素有「癌王」之称。目前胰脏癌药物治疗的最大挑战，在于肿瘤快速产生抗药性，不只逃过被消灭，还能够继续作恶。西班牙一项最新研究为胰脏癌治疗方式迎来重大突破，研究透过「三重疗法」夹击，成功在动物实验中令胰脏癌肿瘤彻底且持久地清除。更成功避免了抗药性的产生，为开发更有效的胰脏癌新疗法奠定重要基础。

胰脏癌治疗现重大突破！西班牙研究揭有望彻底消除肿瘤

胰脏癌是本港十大致命癌症之一，其五年存活率只有13.2%，主要因为确诊时多为晚期，且缺乏长效的治疗方法。西班牙国家癌症研究中心（CNIO）指出，90%的胰脏癌患者身上都会发生KRAS基因突变（癌基因），现行的KRAS抑制剂虽然有效阻断其活性，但通常会在数个月内被「破解」，因为肿瘤会在几个月后「进化」，产生抗药性，因而使治疗失效。

为了解决此难题，该中心实验肿瘤学组负责人Mariano Barbacid所领导的团队，设计出一种全新的「三重疗法」，能够彻底且持久地清除小鼠体内的胰腺肿瘤，且无明显副作用。研究结果发表于《美国国家科学院院刊》（PNAS）。这套崭新的策略在于联合使用3种药物：1种实验性的KRAS抑制剂、1种已获批准用于治疗肺癌的药物和1种蛋白质降解剂，同时阻断KRAS致癌路径的3个关键节点，有效显著抑制肿瘤发展。

研究团队在3种不同的胰脏癌小鼠上应用了此疗法，分别是经过基因改造、天生带有致癌基因的小鼠；在胰脏中植入了人类胰脏癌组织的小鼠；以及通过手术将胰脏癌细胞直接植入胰脏的小鼠。

结果所有小鼠身上的肿瘤均发生显著且持久的缩小，药物在牠们身上也未引起明显的毒性副作用。最关键的是，疗法成功避免了肿瘤产生抗药性。

研究人员指出，此结果反映了胰脏癌可能更适合联合疗法，而非单一疗法，有望提高患者的生存率。虽然取得了突破性的进展，但Mariano Barbacid强调此疗法目前仍存较大的局限，距离真正应用于人体还很远。然而，这些发现对于开辟新的治疗方法仍然具有潜在的重要意义。

胰脏癌难以早期发现？解构常见症状

根据医管局资料，胰脏癌是本港第4号致命癌症。在近十年，死亡人数显著增加57.2%。这是由于胰脏位于腹腔深处，肿瘤位置较隐蔽难以发现，加上初期病征并不明显，到了晚期才察觉患癌的病例并不少见，影响患者的生存率。另外，即使进行了手术切除肿瘤，胰脏癌复发的风险也比一般癌症高。

胰脏癌主要病征：

上腹部出现与饮食无关的持续疼痛，并会反射至背部

食欲不振、恶心、呕吐、消化不良、腹胀等肠胃障碍现象

出现黄疸、皮肤搔痒、大便呈陶土色

体重短时间内锐减

上腹部出现固定、坚硬的肿块

腹水

胰脏癌常见并发症：

黄疸

当肿瘤扩大压迫神经，腹痛会加剧

严重体重下降，进食情况差的病人可能需要鼻胃管喂饲或静脉输入营养补充品

引发胰脏癌原因是甚么？10类人易中招？

胰脏癌的成因仍未完全明了，有可能是胰脏的细胞变异增生。胰脏癌在65岁以上人士身上较常发生，另外还有以下10大风险因素：

黑人的风险较高 男性比女性有更高风险 吸烟者的风险高出大概2-3倍 糖代谢异常或糖尿病 超重 长期过量进食动物脂肪和少吃蔬果 长期接触化学品包括杀虫剂、石油或染料 感染幽门螺旋杆菌令患癌机率高2倍 遗传性胰脏炎也会增加风险，但属于非常罕见的情况 慢性胰脏炎常与胰脏癌一同发现

如何有效预防胰脏癌？

虽然不能完全预防胰脏癌，但改变某些生活方式是降低风险的有效方法，例如采取渐进和健康的方式减肥并保持健康的体重，适量运动、多吃蔬果，并减少吃动物脂肪食品，以及避免接触危险化学品，包括戒烟。

