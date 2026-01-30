Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

三色豆攻入饮食界挑战味蕾极限 医生为三色豆平反：被低估的营养潜力股

更新时间：15:30 2026-01-30
发布时间：15:30 2026-01-30

被许多人视为「劣食界王者」的三色豆，近期在港台两地杀出新血路。继台湾出现三色豆奶茶、三色豆鸡排等创意料理后，这股三色豆风潮正式登陆香港，观塘有店铺推出三色豆拉面，再有人气网店推出三色豆蛋糕，引爆网民热议。虽然三色豆被网民形容是地球厨余，但有营养师则为三色豆平反，更用营养价值数据为三色豆「平反」：别再瞧不起三色豆。

香港饮食界「三色豆之乱」由观塘小店「自由拉面」打响头炮，该店家早前在threads宣布推出一款售价$38港元的三色豆拉面，整碗拉面铺满了青豆、粟米粒及甘笋粒，视觉效果十足。有趣的是，宣传海报上写上「店长不会推介」，更指「你可以不食，但你一定要请朋友食」，成功制造话题吸引大量食客前去挑战。

以创意蛋糕闻名的人气网店「Miss Marble」接力推出全港首个「三色豆雪崩蛋糕」，当拿开蛋糕的围边胶片时，混合著三色豆的奶盖如雪崩般缓缓流下，画面极具冲击力，被形容为「三色豆厌恶者的终极噩梦」，甚至连店主也直言「自己都唔敢放落口」。

三色豆：被低估「营养潜力股」

三色豆经常被人在饭桌上厌弃，其实是便秘问题的隐藏高手？有医生则为三色豆平反，指出其营养价值被严重低估，特别是当中的青豆，纤维含量极高，是促进肠道健康的「神队友」。

三色豆当中的青豆是纤维之王，有助肠道蠕动，预防便秘。台湾外科医生钟云霓在其社交媒体上分享，每100克煮熟的青豆（豌豆），膳食纤维含量竟高达8.6克，远远抛离被视为健康蔬菜的红萝卜（2.3克）和西兰花（2.7克）。

钟医生解释，缺乏纤维会令排便变得干硬困难，长远更可能引发痔疮等问题。对于没时间煮饭的现代人，冷冻蔬菜是非常方便的选择，而被嫌弃的三色豆，正是被严重低估的「营养潜力股」。钟医生强调：「别再瞧不起三色豆了，它们真的很努力！」

此外，三色豆还提供维他命C、β-胡萝卜素及蛋白质等。香港消费者委员会过去的测试亦指出，冷冻青豆的维他命C和膳食纤维普遍高于粟米粒。

