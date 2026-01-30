游日注意｜日本麻疹感染升温 东京现今年首宗病例 传染性高恐致「免疫失忆」更易患肺炎

农历新年将至，大家纷纷准备外游。日本近期各种传染病包括麻疹、流感和百日咳持续流行，港人游日热门地的东京近日更出现了今年的首宗麻疹感染病例。有医生提醒，麻疹病毒传染性极高，1人可传染多达14人，更可能导致患者「免疫失忆」，增加感染风险。

日本麻疹感染升温 东京现今年首病例

综合日媒报道，日本近期传染性极强的麻疹感染持续升温，关东地区包括千叶、神奈川、埼玉、茨城等县，陆续出现麻疹感染病例报告。在1月24日，东京出现了首宗确诊病例，患者是一名30多岁的男子，他曾到过涩谷区和新宿区，在餐厅和饭店停留，并出现静冈县的一家奥特莱斯购物中心（Outlet）。当地政府提醒，与患者接触过的人士数量未明，大众应注意自身健康。

东京齿科大学教授寺岛毅表示，麻疹病毒传染性极强，尤其要警惕空气传播。一个麻疹感染者可以传染给12-14人，而流感病毒则一般只传染给2-3人。感染麻疹会引发高烧，体温可超过39°C，并出现皮疹等症状。此外，还容易引发肺炎等并发症，据说即使在已开发国家，每1000人中也有1人死于麻疹。

麻疹传染性高 恐致「免疫失忆」更易患肺炎

感染麻疹还可以导致另一个棘手的问题，就是导致「免疫失忆」，也就是失去免疫力。寺岛毅解释指，人类在感染流感等传染病，或接种疫苗，可以获得免疫力提升，从而降低之后感染传染病的机率。但麻疹病毒会攻击并重置免疫系统，使人更容易感染流感、肺炎、百日咳等疾病。这种暂时性的「免疫失忆」情况更有机会持续数年。

感染麻疹会出现甚么病征/症状？

根据本港衞生防护中心资料，麻疹传染性高，主要透过空气飞沫传播，直接接触患者的鼻喉分泌物都可以被传染。病人在出疹的前后4天内都可以传染他人。

麻疹感染症状：

初期症状：发烧、咳嗽、流鼻水、眼红及口腔内出现白点

3至7天后：皮肤出现污斑红疹，通常会由面部扩散到全身，维持4-7天，亦可能长达3星期，出现脱皮，甚至留下褐色斑状疤痕

严重症状：呼吸系统、消化道及脑部受影响，引致严重后遗症甚至死亡

怀孕期间感染可致孕妇流产、早产，或者婴儿出生时体重过轻

孕妇于生产前后的短时间内感染麻疹，会增加受感染的初生婴儿日后患上致命性的「亚急性硬化性全脑炎」之风险

旅行时如何减低患上麻疹的风险？

衞生署提醒，外游时要预防感染麻疹，首先要维持良好的个人衞生。保持双手清洁，并用正确的方法洗手，尤其是打喷嚏或咳嗽后。以枧液洗手并搓手最少20秒，用水过清并用抹手纸抹干；如双手没有明显污垢时，则可以使用70-80%酒精搓手液洁净双手。

另外，本港于1967年已将麻疹疫苗加入儿童免疫接种计划，政府曾进行疫苗覆盖调查，显示接种率维持95%以上，足以构成群体免疫屏障。惟衞生防护中心提醒，首针麻疹疫苗在1岁才注射，因此1岁以下婴儿或对麻疹没有免疫力的孕妇都不宜前往目前正爆发麻疹的地方。

延伸阅读：流感感冒加快康复 必吃5类食物 防7大致命并发症！维他命C几时食最好？

---

相关文章：

流感疫苗懒人包2026︱8类人免费/受资助接种 三价/四价有何分别？一文看清资助额/接种地点

北上注意｜内地鼻病毒病例急增 没疫苗特效药 3类人感染恐致肺部并发症

天冷易患感冒流感 专家推10大食物增强免疫力 早餐吃鸡蛋可抗菌排毒？

流感高峰常胸痛气促？恐并发肺炎/心脏衰竭 医生揭流感重症6大症状