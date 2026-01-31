Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

28岁韩国女网红患肾癌病逝 曾历化疗瘦剩28kg 生前最后影片笑盼：下次见

保健养生
更新时间：09:30 2026-01-31 HKT
发布时间：09:30 2026-01-31 HKT

28岁韩国女网红「有病长寿girl（长寿女孩）」于2022年公开自己罹患肾癌，其后一直积极接受治疗、勇敢抗癌，在接受化疗后，体重更曾仅剩28公斤。直到本周三（28日），她最终不敌肾癌病逝，她生前最后一支影片中仍带著笑容说道：「下次见」，让不少网民大感心酸。

28岁韩国女网红患肾癌病逝 曾历化疗瘦剩28kg

在YouTube平台拥有20.9万粉丝的韩国网红「有病长寿 girl（长寿女孩）」（유병장수girl），自2022年4月2日发布首支影片透露自己确诊罕见癌症「非透明细胞肾脏癌」第四期后，便持续透过发布影片记录自己的抗癌历程。她与病魔顽强抗争长达3年，期间经历多次化疗，体重一度仅剩28.8公斤，甚至需依赖吗啡来缓解剧痛。2025年她曾发文倾诉痛苦：「我很想在晴朗的秋日天空下散步，但是不能走路真的太难受了，我尽量让自己好好休息。在与病魔抗争的过程中，总是会遇到一些艰难的时刻。但最近我觉得特别难受，没有药可治，感觉生命真的走到尽头了。」

 

长寿女孩持续透过「抗癌日记」影片记录治疗的心路历程，获得广大网友温暖的鼓励与支持，然而她的病情却持续恶化。去年11月，她在影片中表示：「因剧烈疼痛而装设了自控式止痛装置，但手术失败，血液与体液不断向脊椎方向渗漏。」但她仍保持乐观，在影片结尾留下「See you in the next video！（下条影片再见）」的约定，未料这竟成为与观众的最后道别。

直到前日（28日），其男友透过YouTube频道上传遗书，写道：「长寿女孩在与病魔抗争多年后，最终成为了天上的星星。当初开设YouTube频道，只是为了在与疾病抗争，没想到却收获了这么多喜爱。各位温暖的关心，真的给了长寿女孩非常大的力量。真心感谢所有喜爱频道的朋友们，希望现在的她，可以不再有病痛，愿她安息。」遗书公开后，频道留言区涌入大量粉丝留言，纷纷感谢她过往所带来的陪伴与面对生命的勇气。

排血尿腰痛非小事 小心肾癌警号

据本港医管局资料，肾癌最常见起源于肾小管的内壁，其中肾细胞癌约占病例的85%，它虽然主要影响肾脏，但可以扩散到附近的淋巴结和其他器官，如肺、肝、骨骼甚至大脑，并可能危及生命。

自测肾癌病征：

肾癌早期症状可能并不明显的，当扩散到其他器官时，有些患者才可能会出现症状。

  • 肾脏相关症状：血尿、腰部疼痛
  • 一般症状：疲劳、不明原因的体重减轻、食欲不振
  • 扩散到其他器官可能出现的症状：骨痛、呼吸急促（肺）、腹痛、皮肤发黄（肝脏）

肾癌高危因素：

  • 吸烟
  • 肥胖
  • 高血压
  • 肾癌家族史
  • 接触某些化学物质或物质（如石棉或印刷溶剂）可能会增加风险
  • 患有慢性肾脏疾病，尤其是正在接受透析的人

资料来源：长寿女孩YouTube医管局

延伸阅读：医生教6招护肾 每日必喝这种茶防肾病肾癌

---

相关文章：

常用劣质手机壳恐致肾衰竭/癌症 4招自测中毒风险 医生揭2种材质较安全

敲肚听声可自测危疾？医生揭出现这种声音恐患癌症/肾病 伴随1症状即求医

肾癌不只腰痛 护士拆解6大容易忽略的征兆 哪种一出现即求医？

女子患晚期肾癌 医生教每日必吃3种抗癌食物 肿瘤神奇消失病情不复发

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者平价北上路线爆红！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
生活百科
20小时前
海洋蕴藏50亿吨黄金 为现存量逾2万倍 日企研新提炼技术 恐令金价崩盘
海洋蕴藏50亿吨黄金 为现存量逾2万倍 日企研新提炼技术 恐令金价崩盘
投资理财
4小时前
TVB上位小生富贵老婆宣布怀孕 新婚不足3月筹备婚礼时已有喜：系上天嘅礼物
TVB上位小生富贵老婆宣布怀孕 新婚不足3月筹备婚礼时已有喜：系上天嘅礼物
影视圈
19小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
60岁TVB「御用衰阿妈」被八旬母催婚「仲后生可以生B」  单身多年自封老太婆：点化妆都有皱纹
60岁TVB「御用衰阿妈」被八旬母催婚「仲后生可以生B」  单身多年自封老太婆：点化妆都有皱纹
影视圈
15小时前
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示自选导航点 港人震惊：坐咗地铁几十年都唔知
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示目的地导航 港人震惊：搭咗地铁几十年都唔知
生活百科
2026-01-29 17:13 HKT
《长江7号》星女郎张雨绮被公开当小三细节？进占大屋用元配毛巾：当我婚照你怎么躺得下？
《长江7号》星女郎张雨绮被公开当小三细节？进占大屋用元配毛巾：当我婚照你怎么躺得下？
影视圈
14小时前
00:11
天眼直击｜惊悚画面曝光！铁骑士屯门公路掟弯失控 飞出栏边堕桥亡 电单车续飙前约百米 
突发
10小时前
美已婚女老师与17岁男生不伦恋 趁夫打猎邀回家激战 法庭咁判
即时国际
6小时前
石门安景街樱花打卡潮 「粉红隧道」被指又窄又少？ 网民直呼：照骗
石门安景街樱花打卡潮 「粉红隧道」被指又窄又少？ 网民直呼：照骗
社会
18小时前