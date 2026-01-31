28岁韩国女网红患肾癌病逝 曾历化疗瘦剩28kg 生前最后影片笑盼：下次见

28岁韩国女网红「有病长寿girl（长寿女孩）」于2022年公开自己罹患肾癌，其后一直积极接受治疗、勇敢抗癌，在接受化疗后，体重更曾仅剩28公斤。直到本周三（28日），她最终不敌肾癌病逝，她生前最后一支影片中仍带著笑容说道：「下次见」，让不少网民大感心酸。

28岁韩国女网红患肾癌病逝 曾历化疗瘦剩28kg

在YouTube平台拥有20.9万粉丝的韩国网红「有病长寿 girl（长寿女孩）」（유병장수girl），自2022年4月2日发布首支影片透露自己确诊罕见癌症「非透明细胞肾脏癌」第四期后，便持续透过发布影片记录自己的抗癌历程。她与病魔顽强抗争长达3年，期间经历多次化疗，体重一度仅剩28.8公斤，甚至需依赖吗啡来缓解剧痛。2025年她曾发文倾诉痛苦：「我很想在晴朗的秋日天空下散步，但是不能走路真的太难受了，我尽量让自己好好休息。在与病魔抗争的过程中，总是会遇到一些艰难的时刻。但最近我觉得特别难受，没有药可治，感觉生命真的走到尽头了。」

长寿女孩持续透过「抗癌日记」影片记录治疗的心路历程，获得广大网友温暖的鼓励与支持，然而她的病情却持续恶化。去年11月，她在影片中表示：「因剧烈疼痛而装设了自控式止痛装置，但手术失败，血液与体液不断向脊椎方向渗漏。」但她仍保持乐观，在影片结尾留下「See you in the next video！（下条影片再见）」的约定，未料这竟成为与观众的最后道别。

直到前日（28日），其男友透过YouTube频道上传遗书，写道：「长寿女孩在与病魔抗争多年后，最终成为了天上的星星。当初开设YouTube频道，只是为了在与疾病抗争，没想到却收获了这么多喜爱。各位温暖的关心，真的给了长寿女孩非常大的力量。真心感谢所有喜爱频道的朋友们，希望现在的她，可以不再有病痛，愿她安息。」遗书公开后，频道留言区涌入大量粉丝留言，纷纷感谢她过往所带来的陪伴与面对生命的勇气。

排血尿腰痛非小事 小心肾癌警号

据本港医管局资料，肾癌最常见起源于肾小管的内壁，其中肾细胞癌约占病例的85%，它虽然主要影响肾脏，但可以扩散到附近的淋巴结和其他器官，如肺、肝、骨骼甚至大脑，并可能危及生命。

自测肾癌病征：

肾癌早期症状可能并不明显的，当扩散到其他器官时，有些患者才可能会出现症状。

肾脏相关症状：血尿、腰部疼痛

一般症状：疲劳、不明原因的体重减轻、食欲不振

扩散到其他器官可能出现的症状：骨痛、呼吸急促（肺）、腹痛、皮肤发黄（肝脏）

肾癌高危因素：

吸烟

肥胖

高血压

肾癌家族史

接触某些化学物质或物质（如石棉或印刷溶剂）可能会增加风险

患有慢性肾脏疾病，尤其是正在接受透析的人

资料来源：长寿女孩YouTube、医管局

