健康食油｜不是橄榄油/亚麻籽油 这款新兴食油Omega-3含量达36% 发烟点高护脑降血脂

谈到健康食油，橄榄油、亚麻籽油是常见的选项之一。有营养师推荐一款近年在欧美大热的新兴食油，其含有极高比例的Omega-3，冠绝其他常见的植物油，保护大脑及降血脂效果更强；而且超耐高温，适合用来煎炒，比起橄榄油、亚麻籽油等健康食油更加好用。

健康食油｜不是橄榄油/亚麻籽油！这款新兴食油Omega-3含量达36%

营养师林俐岑在Facebook专页发文指，近年有一种健康食油「荠蓝籽油（Camelina oil）」在欧美国家非常流行。荠蓝是一种十字花科植物，主要产地在加拿大魁北克，荠蓝籽油就是从它的种籽榨油所得。

荠蓝籽油为甚么属于健康食油？这是由于其绝佳的脂肪酸比例：

饱和脂肪酸：仅占10%，较橄榄油、苦茶油还要低

单元不饱和脂肪酸：约占32%

Omega-3脂肪酸：占高达36%，是植物油中Omega-3脂肪酸最丰富之一，更是素食者是非常好的Omega-3摄取来源

健康食油｜荠蓝籽油集4大护心健脑好处 修复神经防脑退化

荠蓝籽油的优点不只丰富的健康脂肪和多酚类。林俐岑表示，荠蓝籽油最特别之处在于含有珍贵的「神经酸」。神经酸天然存在于人体大脑神经纤维和神经细胞，是组成神经纤维「髓鞘」的核心物质，与大脑的认知功能和精神状况息息相关。

新兴健康食油「荠蓝籽油」有甚么好处？

健康食油｜荠蓝籽油有何优点？

1. 修复神经传导

当神经髓鞘受损，​会导致讯息传递变慢或发生障碍。补充神经酸能够促进受损神经纤维的修复与再生，改善发炎，从而维持神经系统的完整性，也能够修复因为年龄增长而导致的传导变慢。

2. 活化大脑防退化

随著年龄增长，人体合成神经酸的能力会下降。研究显示，适量补充神经酸可作为辅助营养，帮助提升记忆力与专注力，​预防及改善年龄相关的认知功能退化。

3. 有益心血管健康

与橄榄油富含的油酸一样，​神经酸也是单元不饱和脂肪酸Omega-9的一员，同样具有调节血脂和降低坏胆固醇的作用，有助维持心血管的弹性。

​4. 促进大脑发育

神经酸是建构大脑神经网络的重要物质，有助儿童神经发育的完整性。

荠蓝籽油耐高温适合煎炒

林俐岑表示，其他少数Omega-3脂肪酸含量较高的植物油是亚麻仁油和紫苏油，但它们既不耐热、只适合凉拌，又带有独特的味道，不是所有人都能接受，对于华人的饮食习惯并不实用。荠蓝籽油却没有这样的限制，它的发烟点很高，耐高温达246°C，无论煎、炒、煮、炸都很适合。当然，使用水炒等低温烹调方式，更有效保留其珍贵营养成分。她也建议直接空腹饮用5-10ml作为保养之用。

健康食油​​​​​​​｜荠蓝籽油和其他植物油的Omega-3比较相差多少？

比较荠蓝籽油和其他植物油发烟点和脂肪酸比例

专家履历：林俐岑营养师

台湾高考营养师、糖尿病卫教师认证、体重管理营养师、运动营养专业认证、居家长照营养师认证、保健食品初阶工程师认证、西点烘焙丙级证照

延伸阅读：橄榄油煮食仍三高？营养师教7招健康用油 轻松降三高防糖尿病

---

相关文章：

12款鱼Omega-3含量排行榜 通血管/活化大脑吃哪种？第1名抗衰老功效高三文鱼3倍

6款超级种子营养大比拼 这种Omega-3含量比三文鱼高！吃哪种防脑退化？

营养师实测连吃7日牛油果 身体现这明显变化 公开1日三餐餐单

4种Omega-3好油脂大比拼 这种油改善三高/防脑退化 哪种过量摄取恐肝中毒？