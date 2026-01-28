吃饭时看手机恐伤大脑 自测「大脑过劳」8大征兆 如何睡觉才能恢复？

常常话到嘴边突然忘记话题、打开手机却不知道要看甚么？这些都可能是「大脑过劳」的警号。有医生提醒，压力和不当的用脑习惯容易令人脑力超载，不只影响工作效率，更可能导致精神崩溃。平日睡多久、如何放松，才能令大脑保持最佳状态？

吃饭时看手机恐伤大脑 自测「大脑过劳」8大征兆

内媒《生命时报》访问了多位神经内科或睡眠医学领域的医生，解构何谓「脑过劳」。生活和工作上的压力，加上不停轰炸的网络资讯，容易令大脑被过度消耗。甚至一些看似放松的行为，例如一边吃午餐一边看手机、熬夜追剧等，其实都是令人过度用神的原因，从而慢慢引发「脑过劳」。

他们表示，所谓「脑过劳」其实是慢性疲劳综合症，常见于30-50岁的中老年人士，临床症状包括思维不清晰、反应或者判断力迟缓、健忘、烦躁焦虑等，严重可致心理承受能力下降，令人难以面对生活上的压力，甚至精神崩溃。

以下是脑过劳的8种常见表现，如果自测出现超过3个问题，就要当心大脑「电力耗尽」：

注意力难以集中 记忆力下降，经常忘东忘西 总是在玩手机 睡眠质素变差 安排不好工作和家务 经常犯低级错误 情绪波动大，烦躁易怒 对任何事都提不起兴趣

其他可能出现的非神经系统征状，例如口苦、食欲差、便秘、腹泻等消化系统状状；尿频、尿急、夜尿增多等泌尿系统状状；以及心慌、胸闷、气促等心血管系统症状。

大脑为何会「无电」？脑力耗尽的5大元凶

医生们指出，大脑感到疲劳，其实源于身、心两方面的损耗。生活作息不规律、工作负荷过重，或者日积月累的疲劳，都是导致脑力下降的主因。

1. 资讯过载

现代人过度使用社交媒体、浏览大量碎片化资讯，是造成「资讯过载」的元凶。有内地传播学专家指出，爆炸性的资讯会令人更难筛选有用的内容，同时会分散注意力，削弱决策能力，最终令大脑反应变得迟钝。

2. 经常熬夜

睡眠不足会令脑细胞之间的神经网络交流变慢，直接影响思考、反应等感知能力，加速大脑疲劳。而且越夜睡，大脑就越疲累，其影响更堪比一次轻微脑震荡。

3. 频繁一心多用 (Multi-tasking)

「一心多用」看似有效率，但实际上，在不同任务之间快速而持续地切换注意力，会令大脑一直处于处理资讯的状态。每一次切换，都会产生额外的「认知成本」。长此以往，不单止会影响专注力同决策力，更会带来严重的疲劳感。

4. 长期压力过大

压力不单止会损害代谢、免疫同心血管系统，更会导致大脑功能衰退。加拿大多伦多罗特曼研究所的一项研究发现，长期压力会导致大脑「海马体」萎缩，并造成「前额叶皮层」功能减退，从而增加患上抑郁症同认知障碍症的风险。

5. 过度思考消耗心神

大脑运作的能量绝大部分来自葡萄糖。当神经元被激发时，细胞就需要透过毛细血管吸取氧气同葡萄糖。如果你谂太多嘢，大脑就需要燃烧更多葡萄糖，导致能量储备减少，从而出现疲劳感。

如何让大脑真正休息？专家教5大恢复方法

根据澳洲新南威尔斯大学发表于国际权威期刊《刺针・健康长寿》（The Lancet Healthy Longevity）上的一项研究指出，要维持大脑健康，每日至少要保证有10小时专属的「喘息时间」：7小时睡眠 + 45分钟运动 + 1小时进食 + 1小时社交。

医生们则提出5大醒脑建议，为大脑找回「元气」：

1. 保证充足睡眠

临睡前尽量不要看手机，确保每日有7-9小时的睡眠。下午可以抽15分钟小睡片刻，即使无午睡习惯，都可以在座位上闭目养神。

2. 运动减压

当压力环境短期内无法改变，运动就系最好的减压方法。每个礼拜进行3次、每次至少20分钟的带氧运动，持续一个月，已经可以显著改善焦虑症状，提升大脑运作效率。

3. 专心进食

吃饭时尽量保持专注、细嚼慢咽，并远离电子产品。饮食方面，应多摄取新鲜蔬果、鱼肉蛋奶等优质蛋白质，以及全谷物食物；同时要少食甚至戒掉高糖、高油、高盐的超加工食品。

如果需要应付大量消耗脑力的工作，三文鱼、绿叶蔬菜、牛油果等食物，都对帮助大脑恢复能量非常有益。

4. 公私分明，隔绝工作压力

安排一个小小的「下班仪式」，例如回到家后即刻换衣服、洗澡等。透过这些仪式，向潜意识发出「正式收工」的讯号，从而不再记挂工作事务。此外，多与亲人、朋友聊天，亦是相当有效的宣泄疲劳和压力的渠道。

5. 按摩放松

一旦觉得精神绷紧，就要即刻放松身心。闭起双眼平静下来，用鼻轻轻吸气，再用口慢慢呼出，重复深呼吸36次。另一个方法是用双手十指轻轻拍打头部，注意力度，最好以听不到声音为准，过程大约3分钟即可，有助即时纾缓绷紧的神经。

