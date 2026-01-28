23岁截肢骨癌少女被父母抛弃 6度自己签纸做手术盼活到百岁 近日癌细胞转移肺部｜附骨癌8大常见症状

患癌是一场长期抗争。内地一位23岁骨癌少女则以坚强乐观态度面对自己抗病经历，她在18岁时确诊病情，右腿更需截肢控制病情。在过去5年的抗癌路上，她经历多次大手术、化疗，更惨遭父母抛弃，需六度自行签署所有手术同意书；这位孤身奋战的少女在社交媒体年龄栏填上「100岁」，直接表达出盼望「活到100岁」的愿望，对命运作出抗争。

23岁骨癌少女被父母抛弃 6度自己签纸做手术盼活到百岁

综合内媒报道，现年23岁的夏夏在2021年时原本是位备战高考的美术生，备考时她的右腿已出现异样，在进行高考时更曾晕倒、拐著脚去呕吐，其后再坚持返回考场忍痛完成考试。虽然放榜后她被一所师范学院录取，但夏夏亦同时被诊断患有骨癌。由于肿瘤已挤压下肢血管神经并涉及髋关节，为阻止扩散，必须进行右脚截肢。「知道要截肢，我哭了两三天」但最终她豁然开朗：「一条腿换一条命，很值。」夏夏指，只要命还在，还能看见世间的美好。

夏夏的抗癌经历：

父母失联孤身抗癌 六度自签手术 盼活到100岁

比病痛更伤心的，是父母的抛弃。夏夏透露，父亲从未现身医院，母亲也在她生病一年后断绝联系。她指已经习惯一个人——独自赚钱买义肢、独自签署手术同意书、独自去医院覆诊。为应付庞大的医疗开支，她曾摆档卖手工艺品维生。网友偶然拍下街头戴义肢的她，故事因而传开，引发关注。

尽管抗癌路十分艰难，夏夏始终以笑容面对。近年，她亦在抖音帐号「奇迹夏夏（血槽62%）」上分享自己的抗癌经历，乐观正面的态度感染不少网友，更累积了48万粉丝。令人动容的是，她在社交帐号年龄栏中填上「100岁」，代表了她人生中最大的愿望——想活下去。

经历23次化疗、6次手术、高位截肢却「不觉得自己苦」

截肢后不到一年，夏夏发现自己癌细胞已转移肺部，原来这在骨癌患者中并不少见，术后两年内正是转移与复发的高峰期。2023年，她辗转至上海求医，据医护人员回忆，首次见面时，她戴著义肢及拐杖，独自一人拉著一个大行李箱走进医院，场面令人心酸。2024年，她再接受胸腔镜下右肺下叶切除术，术后情况有改善。在2026年1月初，她在最新检查发现癌细胞又再转移至肋骨及胸膜，她将在上海接受新一轮切除手术。

夏夏曾在影片中分享，虽然她人生已经历过23次化疗、6次手术及高位截肢，但她指「我一点也不觉得自己苦」，她指自己冬天凌晨去医院排队覆诊时，更获善良的阿姨把自己的排队号让给她，「我自己出门在外，总碰到很多善良的人。」

甚么是骨癌？哪些部位易发病？

骨癌是甚么？根据Mayo Clinic资料，骨癌是罕见病，占所有癌症不到1%，非癌性骨肿瘤远远多于癌性骨肿瘤。骨癌可能发生在身体任何一块骨头上，但最常见于盆骨或四肢长骨。根据病发位置的细胞类型，骨癌可分为不同的类型，其中有3大类型最常见：

1. 骨肉瘤

这是最常见的一种骨癌，发生于骨骼的细胞。最常见于儿童和年轻人的腿骨或臂骨。在罕见情况下，骨肉瘤可发生于骨外（骨外骨肉瘤）。

2. 软骨肉瘤

这是第2常见的骨癌，癌细胞产生于软骨的细胞。常见于中老年人的盆骨、腿部或手臂。

3. 尤文氏肉瘤

最常见于儿童和年轻成人的盆骨、腿部或手臂部位。

拆解骨癌8大症状 骨痛是警号吗？

骨癌有哪些病征？根据梅奥诊所资料，如果骨痛带有一些特征，就要小心是否骨癌：

骨癌征兆

骨骼疼痛

病变部位周围肿胀和压痛

骨骼脆弱易断

疲劳

原因不明的体重减轻

如果骨痛有以下特征，须尽快求医：

痛楚时有时无

在晚间痛楚加剧

服食非处方止痛药无法止痛

骨癌3大高危因素

骨癌成因尚且不明，但医生发现以下情况可能会增加风险。

遗传：某些通过家族遗传的罕见遗传病会增加患上骨癌风险，包括「李-佛美尼症候群」（Li-Fraumeni Syndrome）和遗传性视网膜母细胞瘤。

柏哲德氏病（Paget's Disease）。最常见于老人，会增加日后患骨癌的风险。

癌症放射疗法：暴露于大剂量辐射，例如电疗期间的辐射，会增加将来患骨癌的风险。

资料来源：澎湃新闻、奇迹夏夏（血槽62%）、Mayo Clinic

延伸阅读：男星19岁脚痛揭患骨癌 险截肢欲轻生 终战胜癌症18年不复发 附8症状

---

相关文章：

肺癌｜男星26岁确诊肺癌晚期 忽略1症状被判剩3个月命 出现7征兆要小心

手痛1年狂吞止痛药揭患骨癌 28岁男星林家佑险截肢

名医15年内4度患癌 爱吃3食物养成癌症体质 靠3大饮食原则成功抗癌

34岁女网红患肺癌逝 一确诊已晚期全身骨痛 3症状易忽略 咳嗽也是警号