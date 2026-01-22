26岁女爱穿「光腿神器」患阴道炎 揭2种穿法成感染原因 哪种款式更高危？

天气转冷，不少女生都会穿上近年流行的保暖裤袜「光腿神器」，搭配短裤或短裙出外。「光腿神器」由于比一般丝袜多了一层绒毛，非常保暖，也比一般裤袜贴身和自然，有些甚至标榜「磨皮美肌」，能修饰肤色，因而近年成为很多女性的秋冬必备单品。不过若然穿著不当，恐影响健康。内地一名26岁女子就因为爱穿「光腿神器」，最终患上阴道炎。

爱穿「光腿神器」患阴道炎 揭2种穿法成感染原因

综合内媒报道，该名浙江省台州市的26岁女子，因为办公室前台的工作需要穿著套装裙，并会穿上紧身的「光腿神器」打底。每天穿足10小时以上，而且由于活动量少、出汗也少，因此一般都会4、5天才换一次「光腿神器」。该女子近来时常觉得外阴非常痕痒，也留意到白带增多、呈豆腐渣的模样，求医检查后确诊霉菌性阴道炎。

医生询问时得知，女子所穿的光腿神器是人造纤维制成，也比较厚，平日久坐后私处常感觉闷热。因此，除了处方阴道药片，还提醒要改变穿著习惯，将裤袜换成透气的款式，并且要每天更换，以改善症状。一周后，问题得到解决。

为何「光腿神器」会导致妇科感染？

台州市立医院妇产科主治医生应灵潇解释指，「光腿神器」本身材质的影响，加上不当的穿著习惯，都会增加感染风险。这种裤管通常由密不透风的人造纤维物料织成，加上紧身设计。私处本身需要干燥通风，却被一层紧密的「保护罩」阻止汗液蒸发，令到腰腹部和腹股沟区域变得闷热、潮湿和受刺激，令细菌、白色念珠菌等大量繁殖，成为病原微生物的温床。久而久之，内环境的平衡容易被打破。当有害致病原如厌氧菌、霉菌等过度生长，而局部抵抗力又下降时，就容易引发外阴炎、阴道炎等妇科病，导致痕痒、异味、分泌物异常等症状。

另外，「一条裤走天涯」的习惯也很容易出问题。如果不及时更换清洗，加上在室内暖气充足的环境下仍长时间穿著，导致局部温度过高、出汗增多，都会大幅增加妇科炎症的发病率。

冬天衣物不宜过紧 恐致呼吸困难/休克

「光腿神器」的潜在危险不只妇科感染，之前就有过不少引起热议的案例，例如一名女性因为穿著超紧身的「光腿神器」而引发压力性荨麻疹，腰部和脚踝部位长满红疹，几乎引发过敏性休克。另外一名女子则被加厚款的「光腿神器」紧紧勒至呼吸困难、胸闷气促、双腿发麻症状，必须即时到急症室求医。

正确穿著「光腿神器」5大建议 材质款式如何选？

应灵潇医生提醒，女士们在追求美观的同时也要兼顾健康。注重清洁并养成良好的穿衣习惯，对于保护私密健康非常重要。她提出挑选和穿著「光腿神器」5大建议：

选对材质，优先选含棉量30%以上、标明「透气」的款式，避免纯人工纤维的材质，减少闷热感 不要为「显瘦」选小一个码的紧身款，避免过度摩擦损伤外阴黏膜 每日穿著「光腿神器」的时间最多不超过8小时，下班后及时换上宽松的棉质衣裤，让私密部位「透气」 上班时如果要久坐，每隔1小时起身活动2-3分钟，促进局部通风。 每天更换「光腿神器」并清洗，使用中性、刺激性低的洗衣液，必要时热水烫洗，最好在太阳底下晾干，利用紫外线杀菌，不要阴干，否则容易滋生细菌。

