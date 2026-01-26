照顾者｜丈夫遇车祸成中度智障不能自理 港妇贴身护理30年「他是我最爱」

三十年前，一场交通意外令信德带来剧变；一个祷告令德嫂带来盼望；一份至死不渝的爱承载着德嫂迎难以上。

每星期，德嫂都会背着沉甸甸的背囊来到怀智宿舍。一打开背囊，内里都是德嫂为丈夫信德准备的食物、饮品、汤水……信德急不及待拿起蛋糕并拆开包装袋，德嫂就随即拿起湿纸巾替他清洁双手。「他见到食物就最开心，食得又急又快，像小孩子一样。」德嫂口中「小孩子」信德，三十年前因为车祸导致脑部严重受创，不幸成为中度智障，但德嫂依然深深爱着他，坚定不移。

信德、德嫂年青时在家乡认识，一见钟情下拍拖、结婚，再来到香港生活。信德是家中的经济之柱，当夜间的士司机赚钱养家；德嫂是家庭主妇，照顾家庭妥妥当当。夫妇与两名儿子一起温馨生活十二年，岂料一场无情车祸却摧毁了这个家。「信德开工时发生意外，医生跟我说要有心理准备，信德将会离开……」德嫂抱头痛哭走上医院天台，跪下来诚心祷告，请求上帝拯救信德。「无论将来如何，只要信德活下来，我愿意终身尽心尽力照顾他……」上帝聆听到德嫂的恳切祈求，让昏迷多时的德哥醒来。德哥除了四肢受伤，脑部亦严重创伤，影响了语言能力及智力，但无阻她对丈夫的爱。

信德住院期间，德嫂风雨不改每天中午及傍晚都到医院探望丈夫，为他梳洗、伸展手脚、贴身护理，病房内的医护、病人、家属都被德嫂不离不弃、用心照顾丈夫的举动，大为感动及敬佩，不时主动关心他们及提供协助。经过半年的治疗，信德终于出院回家，德嫂开心不已，但要接受另一项挑战——照顾没有自理能力的信德。

「他就像小朋友一样，所有事情都要重新学习，连去厕所都要重新学习。」德嫂忆述，信德在医院期间是用尿片，回到家中才发现他不懂得如厕，每天都弄脏几条裤，令德嫂手忙脚乱。于是，她就像当年教儿子一样，教丈夫如厕、食饭、穿衣服等等，重新学习自理能力。

身体衰退无奈安排丈夫入住院舍

单单照顾丈夫已花了德嫂不少心力，每分每秒都不敢分神，担心信德会生事，甚至发生意外。德嫂感恩两名儿子年纪小小已经十分懂事，懂得自理，亦懂得协助照顾爸爸，不用德嫂操心。德嫂亦感激邻居主动协助，成为她倾诉的对象。「照顾信德真的很辛苦，总有人建议我让他入住院舍，但我不放心，更不忍心他一个人在院舍孤零零…」

十多年前，信德曾获安排入住残疾人士院舍，德嫂仍感自己有气有力，可以继续照顾丈夫，所以婉拒了院舍安排。直至数年前，德嫂已六十多岁，身体状况大不如前，信德亦开始衰退，行动不便亦出现失禁，最终德嫂不得不舍地安排丈夫入住院舍。

信德来到怀智宿舍时，德嫂十分担心信德会否适应，亦担心宿舍职员能否好好照顾信德。当她看到院舍环境、职员用心照顾信德时，令她感到很安心，亦放下二十多年来的重担，感恩上帝为他们安排了最好的地方。「我整个人再没有以前那么绷紧，可以好好休息，信德亦不用困在家中对住四面墙。」宿舍为信德安排不同治疗训练身体肌能，同时亦有不同康乐、艺术活动让信德参与，更举办外出活动让夫妇二人一起逛逛和参观。「宿舍职员细心向我讲解信得的近况，聆听我的忧虑，更鼓励我多关心自己身心健康，才有气力探望丈夫。」

每星期，德嫂都会准时来到宿舍探望信德，带他上平台花园晒太阳，亦会带他到附近茶楼饮茶，彼此携手相伴。信德从不忧虑太太带他去哪儿，他都会笑意盈盈地望着太太。对德嫂而言，这三十年来经历了高山低谷，但她毫不保留地照顾丈夫。「纵然信德变得傻呼呼，他依然是我最爱的信德。」德嫂信守终身承诺：执子之手，与子偕老。

文章获基督教怀智服务处授权转载