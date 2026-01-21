寒流袭港｜本港最低气温跌近10°C 日夜温差大恐致3大伤身危机 营养师推荐5大暖身食物减压

本港天气持续寒冷，多区天气最近气温跌至近10°C。随著日夜温差变大，有营养师指身体有机会出现3大伤身危机，增加患心血管病的风险。想御寒保命，除了穿够衣服保暖外，有营养师推介5大暖身食物，有助保命降风险。

本港最低气温跌近10°C 日夜温差大恐致3大伤身危机

本港天气持续寒冷，天文台于昨日（20日）下午4时20分发出寒冷天气警告。昨晚气温显著下降，预计明早（22日）市区气温将进一步降至约11度，较今早低约4度，新界大部分地区将降至10度以下，而打鼓岭更可能低至约6度。

营养师陈珮淳在Facebook专页发文指，天气忽冷忽热且温差超过10°C时，根据流行病学与生理研究的观察，发现这种剧烈的温度转变会使身体的生理负担与压力反应显著加剧，甚至可能提升超过2倍。尤其在清晨时段，更是身体出现最多突发高危状况的时刻。然而真正的危险并非低温本身，而是短时间内身体被迫快速切换状态。当温差突然拉大，会引发3大高危伤身反应：

调节系统被迫全开：为了应对突如其来的冷刺激，血管会急速收缩，心跳和神经讯号亦会同步加速，对心血管系统造成负担。

压力反应被放大：身体会释放大量压力荷尔蒙，并引发发炎相关反应。有研究发现，在温差剧烈的日子，人体的压力指标会明显高于气温稳定的日子。

清晨是人体最脆弱时段：人体在刚睡醒时，自律神经系统尚未完全开机，调节功能较弱。若此时一出门就遇到冷空气，身体反应会更为剧烈。

推荐5大暖身食物减压 吃番薯也有效？

她表示，透过日常饮食，可以帮助身体建立更强的调节力，避免每次面对温差都让身体出现健康问题。她特别推介以下5种暖身食物，能有效为身体降速、减压、稳定调节力：

暖身食物｜1.番薯

番薯含有膳食纤维有助稳定肠道，而肠道健康与神经系统（肠脑轴）高度相关，能减少身体在温差下的过度应激反应，并减少压力讯号乱传；而含有的钾，则有助维持神经及肌肉正常传导，避免反应失控。

暖身食物｜2.深绿色蔬菜

建议选择菠菜、番薯叶，含有叶酸，能参与神经传导物质的合成，有助于自律神经在紧张与放松之间正常切换，避免身体在受冷刺激后一直处于紧绷模式；而含有的植化素，则能对抗压力引起的氧化反应。

暖身食物｜3.青背鱼

可选择鲭鱼、秋刀鱼，含有Omega-3能协助调节发炎讯号，避免身体在低温刺激下反应被无限放大，还含有维他命D，若缺乏维他命D亦可能让身体在寒流下更容易反应失控。

暖身食物｜4.蘑菇、黑木耳

含有多糖体，有助支援身体面对外在环境刺激时的稳定度。由于冬天饮食偏咸、喝水少容易导致矿物质失衡，适时补充含钾、镁等矿物质的蘑菇和黑木耳非常重要。建议以热汤形式烹调，更能减少冷刺激带来的压力感。

暖身食物｜5.柑橘类水果

含有维他命C，是压力后修复过程的重要元素，而含有的类黄酮，则有助降低身体在经历冷刺激后持续疲累的感觉，帮助身体机能快速收尾，不留后患。

体温持续下降引发低温症 严重恐至死亡？

若体温持续过下降可能会引发低温症！据本港衞生署资料，低温症是指人体体温降至摄氏35度或以下。病征因患者的年龄、低温程度和时间长短而各有不同。初期，患者感到寒冷，不自觉地震颤，手脚冰冻，表层的微细血管收缩。患者体温在摄氏32度之时，会神智昏乱，说话含糊不清，震颤不受控制，还会有不合情理的行为出现，例如：寒冷下脱去外衣等。

如果处理不当，再让患者体温持续下降至32度以下，震颤就开始时强时弱，直至停顿，身体瑟缩、肌肉强直、皮肤变白、瞳孔放大，进入僵冻状态，继而死亡。

如何预防低温症？

要预防低温症，衞生署建议可透过以下方法保暖，减低因体温过低而引发风险：

密切留意天气报告，加穿适当御寒衣物，如：颈巾、手套及头巾。

饮食方面，应选择高热量及易消化的食物，如：粥及米粉等。适量进食，摄取足够水份，避免饮用过量酒精、浓茶及含咖啡因的饮品。

经常作适当的运动可增加血液循环，从而增加热能的制造。

保持家居环境温暖，减低热能流失，如:关妥门窗、防止冷风直吹。也可小心利用安全暖炉。

定期作健康检查，及早找出治理容易引致低温症的疾病，如:高血压、糖尿病和退化性疾病等。

如发现有低温症的病征，应立即向医生求诊或送院救治。

需要时可使用民政事务署的御寒中心。

