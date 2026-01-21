Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

肠病毒｜医护父母让染疫女儿上学酿15学童染病 肠病毒无疫苗无特效药如何预防？

肠病毒传染性极高，且暂无疫苗预防和药物治疗。台湾高雄市一名小学女童确诊肠病毒后，其身为医护人员的父母竟仍让女儿照常上学，结果令校园爆发肠病毒感染，导致至少15名学童染疫。肠病毒目前既无预防疫苗，亦无特效药，想保护家中幼童，究竟应如何预防？

肠病毒｜医护父母照让染疫女儿上学 误致全校15学童感染

高雄市卫生局指出，该名小学5年级女学童于1月5日出现发烧、红疹等症状，求医后诊断为疑似感染肠病毒，但家长未有按规定主动向校方通报，更让女童继续上学，结果引发了校园交叉感染。截至1月19日，女童所在学校至少有15名学童经诊断为疑似感染肠病毒，目前皆已返家休养。

令人气愤的是，该名女童的父亲任职医生，母亲则为护士，两人均在同一家医院工作。在事件初期，即使面对外界质疑，他们仍一度对外宣称女儿的症状仅为过敏或湿疹，并言词强硬地捍卫孩子的受教权，导致不少家长举牌表达不满。

高雄市卫生局特别提醒，肠病毒的传染力极强，若学童经医生诊断为疑似肠病毒，家长应立即通知校方，并让孩子请假在家中休息，更能避免病毒在校园内进一步传播给其他学童。

感染肠病毒有何常见症状？传播途径是甚么？

据香港卫生署资料，肠病毒71型（EV71）是一种单链的核糖核酸病毒，是引致手足口病的病原体之一。肠病毒71型感染常见于东南亚地区，特别是在夏天及初秋时分，过去在澳洲、中国内地、马来西亚、新加坡、台湾等均曾出现爆发。

肠病毒71型感染的病征与手足口病相似，通常影响幼童，可留意以下几个阶段的症状：

  • 初期病发症状：发烧、食欲不振、疲倦、喉咙痛
  • 发烧后1-2天症状：口腔出现疼痛的疮，初时呈细小的红点和水疱，然后形成溃疡。溃疡通常出现在舌头、牙肉以及口腔的两腮内侧。
  • 其他症状：手掌及脚掌，甚至臀部及/或生殖器亦会出现不痕痒及有时会带有小水疱的红疹。

手足口病患者亦可能没有病征，或者只出现皮疹或口腔溃疡等病征。然而，肠病毒71型可引致较严重的情况，包括病毒性脑膜炎、脑炎、类小儿麻痺症瘫痪及心肌炎。

肠病毒71型感染主要透过接触患者的鼻或喉咙分泌物、唾液、穿破的水疱和粪便，或触摸受污染的物件而传播。潜伏期一般为3-5天，病发初期开始已具传染性，而病毒可以持续经由粪便排放达数星期，传播时间较长。

肠病毒｜无疫苗无特效药 应如何预防？

目前尚无药物治疗肠病毒71型感染，只可透过药物缓解症状，包括减轻发烧及溃疡引起的疼痛。大多数患者会自行康复，如发烧、皮疹与溃疡等病征通常于1星期后逐渐消退。家长应密切观察患有手足口病的儿童，若出现以下情况，应立即就医：

  • 持续高烧
  • 反复呕吐
  • 持续昏睡或嗜睡
  • 肌肉抽搐或肢体忽然无力

现时香港并没有疫苗可预防肠病毒71型感染。要有效预防感染，主要有2大方法：

肠病毒有何预防方法？

1. 保持良好个人卫生

  • 经常保持双手清洁，尤其在触摸口、鼻或眼之前和后；进食及处理食物前；接触水疱后；及如厕后。
  • 洗手时应以枧液和清水清洁双手，搓手最少20秒，以清水冲洗并用干净毛巾或抹手纸擦干。由于酒精未能有效消灭一些引致手足口病的病毒（例如肠病毒71型），酒精搓手液不能取代使用枧液和清水洗手。
  • 打喷嚏或咳嗽时应用纸巾掩盖口鼻，将用过的纸巾弃置于有盖垃圾桶内，然后彻底清洁双手。
  • 用膳时应使用公筷和公匙，避免与他人共享食物或饮品。
  • 不要与别人共用毛巾或其他个人物品。
  • 避免与患者有亲密接触，例如接吻、拥抱。
  • 如感到身体不适，不应上班或上学，并应向医生求诊。
  • 患者应避免处理食物和照顾儿童、长者及免疫力较弱的人士。

2. 保持良好的环境卫生

  • 经常清洁和消毒常接触的表面，如家具、玩具和共用物品。可使用1比99稀释的家用漂白水（即将1份含5.25%次氯酸钠的漂白水与99份清水混合）进行消毒，待15至30分钟后，以清水清洗并擦干。
  • 确保所使用的家用漂白水在有效期限内。未使用的稀释漂白水，其消毒效能会随时间减弱。为确保消毒效果，漂白水应在稀释后24小时内使用。
  • 由于未经稀释的漂白水在阳光照射下可能释放有毒气体，应储存于阴凉处，并远离儿童可接触的地方。
  • 清理可见的污物，如呼吸道分泌物、呕吐物或排泄物等，应使用吸水力强的即弃抹巾，随后以1比49稀释家用漂白水（即把1份含5.25% 次氯酸钠漂白水与49份清水混和）消毒受污染处及邻近区域，待15至30分钟后，再用清水清洗并擦干。
  • 当学校或院舍爆发手足口病期间，应避免安排集体活动。此外，应减少人手调动，尽量安排同一组员工照顾同一组学生。

