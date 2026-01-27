64岁日女星慢性病缠身送院 靠「戒四毒饮食法」改变体质 奶类/甜食也要戒？

慢性病可以靠戒口改善？日本一位6旬女星多年来饱受慢性病折磨、一工作过度就会病倒及入院，近日亲试「戒四毒饮食法」改变体质，身体状况好转起来；戒吃奶类、甜食、小麦及植物油，真的有效逆转疾病？

64岁日女星慢性病缠身送院 靠「戒四毒饮食法」改变体质

64岁日本女星松田美由纪演艺经历惊人，已故丈夫是巨星松田优作，儿子是知名演员松田龙平、松田翔太，亲姐也是演员熊谷真实；尽管是知名演艺世家成员，她近年慢性病缠身，甚至曾被救护车送院。松田美由纪早前在个人Instagram专页分享：「近年来一工作过度就会病倒，今年夏天还叫了救护车，妈妈也是57岁就去世了，所以我也很不安。」

松田美由纪在亲姐的建议下，实行吉野敏明医生研发的「戒四毒饮食法」，完全戒除砂糖、小麦、植物油、乳制品的饮食，惊喜发现「在执行了一个月后就瘦了，而且身体正一步步好转！很多细微的不适都改善了，虽然因为还在转变期，身体有时会摇摇晃晃的。」她更决心会坚持实行一年，「饿的时候，如果只贪方便随便吃点东西填肚子，身体就会不断被侵蚀。」

甚么是戒四毒饮食法？医生断绝四毒后改善近视/老花

对于「戒四毒饮食法」，吉野敏明医生曾分享指，自己在牙骨再生手术中发现，大多患有糖尿病或血脂异常的患者在接受手术时愈合较差，甚至无法治疗。

他尝试请患者先戒除「四毒」包括小麦、植物油、乳制品及甜食后，不仅治疗效果转好，更有患者的湿疹、头痛、经痛等同步改善。吉野医生认为四毒与现代病激增有关联，自身免疫疾病患者比1970年代增加了70倍，乳癌患者与40年前相比增加5倍，糖尿病患者亦比1960年代增加了50倍；这些疾病的急速增加与饮食西方化有密切关系。

甚么是「戒四毒饮食法」？

吉野医生强调，执行此法的关键在于「彻底断绝」，而非仅减量。他本人实践后，连近视和老花也奇迹般改善，不再需要眼镜。吉野医生的「戒四毒」饮食建议：

主食：麸质（面包、义大利面）、乌龙面要戒除，可改吃白米、糙米或杂粮。

食材：选择尽可能未经加工的生鲜食品。主要食材可选牛、猪、鸡肉，以及青背鱼、蔬菜和海藻类，并以日式料理方式烹调。

烹调：植物油要戒除，烹煮时无需用油，避免炒、炸类料理，以炖煮、烘烤、蒸、焯烫为佳。

调味 甜食 ：用「天然日晒盐」替精制盐；并使用天然发酵调味料如盐曲、酱油曲增添风味。

：用「天然日晒盐」替精制盐；并使用天然发酵调味料如盐曲、酱油曲增添风味。 甜食：水果、番薯、栗米因糖分高，应避免食用。

吉野医生以杯子比喻身体的健康，即使目前健康无恙，长期摄取不合体质的食物，杯子终有「满溢」生病的一天。他建议，为了预防疾病，应从健康时开始审视饮食。吉野医生解释四毒对身体有以下影响：

戒四毒饮食法｜1. 小麦（麸质）

小麦 可能引发自体免疫反应，攻击正常细胞

可能引发自体免疫反应，攻击正常细胞 导致呼吸道问题、肠胃不适、慢性头痛、忧郁症、易怒

使血糖急升，损伤血管，促进脂肪积聚

戒四毒饮食法｜2. 植物油（如橄榄油、亚麻籽油）

加热后氧化产生「醛类」有害物质，易附著血管内壁，引发炎症与动脉硬化

损伤神经系统，或与儿童癫痫、过度活跃症有关

成人大量摄取或增柏金逊症风险

戒四毒饮食法｜3. 乳制品（如牛奶、芝士）

许多亚洲人缺乏乳糖消化酶，易导致腹胀、腹泻

乳制品中的酪蛋白可能引发慢性炎症与过敏

高饱和脂肪或增加坏胆固醇及心血管风险

可选择豆奶、杏仁奶、燕麦奶等植物奶替代

戒四毒饮食法｜4. 甜食（含精制糖及人工代糖）

甜食会刺激大脑奖赏机制，容易成瘾，大脑会过度分泌多巴胺，损害判断力

亚洲人胰岛素分泌量普遍较少，更易血糖飙升，代糖也可能导致「胰岛素阻抗」

加剧各种炎症，如皮肤问题、腰痛、肩周炎、风湿等

