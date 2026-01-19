梁小龙突发心脏病离世 解构心肌梗塞成因征兆 4部位现疼痛或中招

「火云邪神」梁小龙于1月14日因突发心脏病与世长辞，享年75岁。事实上，心脏病发是非常危急的情况，一旦没有及时急救，存活率不足3%，有哪些征兆可以及时发现心脏危机，保住性命？

梁小龙死因众说纷纭 经理人证因心脏病离世

梁小龙凭借功夫实力，与李小龙、成龙和狄龙并称「香港四龙」，在80年代参演电视剧《大侠霍元甲》和《陈真》成为家传户晓的武打影星。其后他选择淡出幕前从商，直至2004年复出参演周星驰电影《功夫》「火云邪云」一角令他再次爆红，成为他的另一个代表作。

梁小龙近年活跃于抖音，不时在影片当中展示身手。梁小龙的帐号在其临终前一天发布了与好友相约聚餐的影片，只见他虽然略显消瘦，但精神不俗，而且行动相当灵活，未料不久就传出恶耗。梁小龙的死因一度众说纷纭，有传他因心脏衰竭逝世，亦有人称梁小龙在睡梦中离世。其经理人接受内地媒体访问澄清指，梁小龙因突发心脏病，在家人陪伴下坚持了7小时后安详离世。

梁小龙离世｜心脏病发不只胸痛 哪些高危症状要留意？

心脏病是港人10大死因的第3位。根据本港医管局资料，急性心肌梗塞（AMI）即是普遍称为「心脏病发」，可危及生命。心肌梗塞通常是由动脉粥样硬化和冠状动脉血栓引起的，而没有血液供应的心肌就无法正常运作，并开始坏死。

急性心肌梗塞症状

典型症状：心口痛和胸部不适，有时更会延伸到下颚和左臂，冒汗和呼吸困难。

非典型症状：如消化不良和头晕。

有时，心脏骤停亦可能是急性心肌梗塞的首发症状。

急性心肌梗塞并发症

并发症：心肌坏死和功能失效，严重时会导致心源性休克和急性心脏衰竭。坏死的心肌可导致心律不正或心脏结构破裂而造成的心包填塞、急性二尖瓣倒流或急性心室间膈缺损。所有这些情况都有即时生命危险及增加中风或其他器官衰竭的机会。

长期影响：患者心脏受到不同程度的损伤，急性心肌梗塞的幸存者其患上慢性心脏衰竭、心律不正和中风等的风险会增加。

