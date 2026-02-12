中年汉腰痛自行拔罐止痛险送命 细菌感染入血2度入ICU 哪些人不宜拔罐？

糖尿病患者血糖控制不好，可导致严重并发症。内地深圳一名糖尿病男患者日前因为腰痛自行拔罐止痛，不幸引发败血症，更2度被送入深切治疗部，差点丧命。有医生指出，糖尿病患者皮肤免疫力受损，因此容易引发严重细菌感染。除了控制好血糖水平，患者日常也应该如何护理皮肤？

糖尿病汉腰痛自行止痛险送命 细菌感染入血2度入ICU

根据《人民日报健康客户端》报道，深圳市第三人民医院公布病例指，一名男子患有糖尿病多年，却一直没有妥善治疗和控制血糖。该男子日前因为腰腿疼痛难忍，忽发奇想竟在家自行尝试拔罐，希望纾缓痛楚，没有想到竟险变催命符。他察觉身上拔罐部位皮肤创面扩大，因此连忙到医院求诊。

经医生检查后发现，男子右髋部皮肤溃烂并渗液。虽然已即时清创，但细菌已进入血液，并引发败血病及休克，未几更出现呼吸衰竭，需要紧急转往深切治疗部(ICU)抢救。直到1星期后，他才脱离危险期，转回普通病房。

但男子其后由于家人未按医生要求准备合适的食物，导致他误将饭菜吸入气管，须再次送入ICU进行紧急治疗，目前情况回复稳定。

糖尿病人皮肤变差不宜拔罐？揭3大高危后果

武汉市中心医院慢病管理中心主任医生丁胜针对此表示，一般健康人士拔罐可能感觉温热舒适，但糖尿病患者皮肤敏感。一旦温度控制不当，容易引发皮肤烫伤和损伤。

他指出，糖尿病患者由于长期高血糖状态，造成系统性损害，因而导致皮肤变得脆弱。因此一些看似无大碍的皮肤小损伤，都可能演变成危及生命的严重事件。

1. 皮肤变薄易受伤

长期高血糖会损伤血管内皮，导致微丝血管基底膜增厚，阻碍血流。当微循环变差，皮肤细胞的修复与再生能力也会下降。皮肤因此变薄，弹性减弱，即使只是轻微的热力、压力或摩擦亦难以抵抗。

2. 神经受损影响痛觉

高血糖会损害外周神经末梢，令人对温度、疼痛等感觉变得迟钝。因此患者在拔罐、艾灸或泡脚时，可能因此无法准确感知实际温度，难以及时察觉皮肤已出现热损伤，从而导致深度烫伤。

3. 削弱免疫力 感染风险增加

持续的高血糖环境会抑制白血球功能，削弱皮肤局部免疫防御能力。一旦皮肤屏障受损，病原体更容易入侵，加上身体清除病菌的能力下降，导致局部感染迅速扩散，增加全身感染和出现败血病的风险。

医生教4招糖尿病日常护理预防感染

丁胜医生提醒，对于糖尿病管理和治疗，日常护理皮肤也是极为重要的一部分，有助预防感染，减少并发症风险。

1. 避免刺激皮肤

日常选择柔软和宽松的纯棉衣物，以减少摩擦与束缚。当皮肤痕痒时，切忌用力搔抓。如果要拔罐、艾灸、以热水泡脚、使用电热毯等任何会使皮肤升温或受压的行为，都应格外谨慎，建议先咨询医生，并严格控制温度与时间，以免对皮肤造成损伤。

2. 慎防伤口感染

对糖尿病患者而言，任何微小的皮肤破损都可能是「大事」。无论伤口多小，都应立即使用立即使用含碘的医用杀菌液清洁，并时刻保持创口干燥。切忌采用酱油、牙膏等民间偏方处理伤，非但无效，更可能引发严重感染。若伤口变得红肿、疼痛加剧、化脓或伴随发烧，这些都是感染的明确征兆，务必立即就医。

3. 控制血糖

皮肤问题的发生，根本原因往往在于血糖管理不善。患者应遵照医生指示用药，并定期监测血糖，将血糖长期而稳定地保持在理想范围，才是维持皮肤健康、预防并发症的关键。

4. 定期检查

除了日常的血糖监测外，糖尿病患者应主动进行并发症筛查，定期评估神经病变、血管和皮肤状况，及早发现潜在风险，真正做到防患于未然。

糖尿病还有哪些并发症？

根据本港医管局资料，糖尿病属于代谢失调的慢性病，由于身体胰岛素分泌不足，或者无法正常利用胰岛素降低血糖，血糖因此上升。过高的血糖会引致脂肪及蛋白质代谢紊乱。部分患者在初期可能会出现一些病征，例如经常饥饿和口渴、小便频密、体重下跌、容易疲乏、视力模糊、伤口难愈合、皮肤或阴部痕痒。如果病情长远不受控制，更会破坏身体内多个系统及器官，包括心血管、视网膜、神经、肾脏等，引发中风、冠心病、心脏衰竭、肾功能衰竭、足部溃疡感染等可怕并发症，甚至有机会须要截肢。

医学界目前未有根治糖尿病的方法。按照其类型及严重程度，病人除了透过口服药物或注射胰岛素以控制病情，减少并发症，更重要是遵从饮食治疗，长期稳定血糖水平，才能有效减低并发症风险。

延伸阅读：糖尿病人可吃饭？必学10招不吃药逆转糖尿病 加1种调味料稳血糖

---

相关文章：

55岁男患糖尿病20年 靠1种饮食法3个月减23kg 成功减药逆转病情

15件小事降血糖逆转糖尿病 不用戒甜品/淀粉？要先吃菜再吃饭？

预防糖尿病竟可吃朱古力？医生教1周养成7大稳血糖习惯 餐前必喝这饮品！

28岁女揭患糖尿病需洗肾 脸部现1特征属警号 留神糖尿病恶化4征兆