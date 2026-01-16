前TVB绿叶古明华患糖尿病30年 1原因决心改善病情 拆解5大全身并发症

61岁的前TVB艺人古明华近年长居内地，主力经营抖音并直播带货，亦有投资餐厅做老板。他近日接受媒体访问，自曝已患上糖尿病30年，更一度因为病情控制不好而出现肺结核的并发症。后来为了1件事而决心积极改善病情，更加重视自己的健康。

前TVB绿叶古明华患糖尿病30年 1原因决心改善病情

古明华日前接受网媒《娱乐山》访问透露，自己在30多岁发现患上糖尿病，至今差不多30年。当年虽然血糖高，但因为年纪不大，医生便给了他2个解决方法，一是打针服药，不然就从运动和饮食著手控制。他毫不犹豫地选择了后者，「对身体最没有伤害」。

古明华透露，此后大概20年，他的病情似乎受到控制。但原来潜伏的糖尿病已悄悄地恶化，使他的免疫力受损，更令他在10年前患上了肺结核。他自此开始服药，并尽量乖乖地去运动，以求病情不要再恶化。后来更开始透过中药配合营养师进行调理，庆幸现在糖尿病控制得不错，血糖没有持续升高。

一度失控转差的病情，使古明华近年加倍重视健康，「每一刻我都关注自己的糖尿病」。谈到此处，他更开始眼泛泪光表示，糖尿病最危险的是有很多并发症，一旦没有照顾好身体，导致肾脏、眼睛或双脚出问题，到时只能依赖妻子和女儿照顾自己。为了不想成为家人的负累，他积极透过饮食改善病情，尽可能每餐吃得清淡，以蒸为主，不太健康的食物只能每月吃1、2餐，以调节身体。

拆解糖尿病5大全身并发症

血糖长期失控可能哪些严重慢性并发症？根据本港医管局资料，糖尿病患者若控制不当，血糖长期偏高，容易损坏血管和神经系统，甚或导致多个器官丧失功能：

脑：中风等脑血管病

眼睛：视网膜病变、白内障、青光眼

心脏及血管：冠心病、心脏衰竭、高血压

肾脏：蛋白尿、感染，严重可致肾功能衰竭

下肢：神经或血管病变，导致足部溃疡感染。万一溃疡感染长期不愈，患者更可能需要截肢

专家提醒，患者将血糖控制得理想，有助减低并发症的风险。定期量度糖化血红素和血糖，确保糖化血红素(HbA1C)保持在6.5%以下，至于空腹及餐后血糖值，则分别保持在4.0-6.0mmol/L及<8.0mmol/L为之理想。

医生营养师盘点15大最强降血糖食物

古明华提到自己近年为了健康著想，饮食以蒸为主，少吃炒的食物。除了改变烹调方法，选择一些具有降血糖好处的食物也有助控制糖尿病。日本多位来自医学、营养及减重界别的专家就曾票选出15大最佳降血糖食物，当中部分更具有抗发炎和增强免疫力的作用，对于预防并发症都有帮助：

医生营养师票选15大降血糖食物：

第14名：糙米

第14名：番茄

第13名：海带芽（裙带菜）

第12名：杂谷米

第10名：海蕴 （もずく）

第10名：蔬菜类

第8名：洋葱

第8名：菊芋

第7名：蒟蒻

第6名：醋

第4名：海藻类

第4名：乳酪

第3名：秋葵

第2名：纳豆

第1名：菇类

专家们指出，这些食物大多富含膳食纤维，食用后不容易令血糖波动，也能延长饱腹感，避免暴饮暴食；加上茄红素、槲皮素等成分，有助改善胰岛素功能。至于第1名的菇类，不只控制血糖效果好，更富含「β-葡聚糖」，帮助患者抑制发炎和提升免疫力。

