钱大妈招股书变买餸攻略 详列排骨/梅头肉推荐煮法 附24个猪肉部位脂肪比较

保健养生
更新时间：16:30 2026-01-16 HKT
发布时间：16:30 2026-01-16 HKT

内地龙头生鲜连锁超市「钱大妈」，早年以「不卖隔夜肉」作为招徕成功攻入本港市场，近日传出将在港上市的消息。「钱大妈」亦在招股书中图文并茂地介绍不同猪肉部位的特色及推荐煮法，尤如一本「买餸攻略」。事实上，猪肉不同部位都有不同的脂肪分布，如要吃得低脂健康，到底应吃猪肉哪个部份？

钱大妈招股书变买餸攻略 煎炒炖汤猪肉如何选？

从「钱大妈」的招股书中可见，当中不只披露了集团的经营结构和财务状况，还有多页篇幅介绍其核心业务：「猪肉产品是我们的核心产品类别。我们的猪肉产品主要包括猪排骨、梅头肉、五花肉及猪里脊肉」，更配上鲜肉图片列出各个部位的特点和适合的煮法：

  • 猪排骨：乃均匀切成整齐之带骨块，骨肉比例高，肉感十足。该等产品适宜焖煮以吸收酱汁，或慢炖入汤以带出其天然甜味。
  • 梅头肉：肥瘦条纹清晰，脂肪分布均匀，故肉质细嫩多汁，味道浓郁。该等产品适宜煎炒、烧烤及烘烤。
  • 五花肉：肥瘦层次分明，肥瘦比例适中。其源自谷饲猪，以肉质香醇、口感鲜嫩而闻名。

除了猪肉之外，「钱大妈」有售的其他食品，包括牛肉、鸡蛋、水产、蔬菜、水果、冷藏加工食品等，在招股书中都有详细介绍，宛如一本新手学习买餸的指南。

24个猪肉部位脂肪排行榜 瘦肉不是最低脂？

日常经常食用的猪肉不只上述部位，还有猪排、猪手，甚至内脏等都很受港人欢迎，不过猪肉要怎样吃才健康？注册营养师潘卓琳（啊家）曾分享指，猪肉选对部位可以大大减少脂肪摄取量，甚至在减肥期间也可进食。

她列出以下24个猪肉和内脏部位的脂肪比例，方便大家避开高脂、肥腻的部位：

猪肉24个部位脂肪比例（由高至低）

  1. 猪颈肉 60%
  2. 猪头皮 44%
  3. 五花腩 33.5%
  4. 猪尾 33.5%
  5. 免治猪肉（肥）28%
  6. 猪腩排 23.4%
  7. 猪手（前腿）18.8%
  8. 猪大肠 18.7%
  9. 猪脷 18.1%
  10. 猪脚 16.1%
  11. 排骨 14.7%
  12. 无骨猪扒 12.6%
  13. 梅头 12.4%
  14. 猪耳 11.1%
  15. 猪腱 10.5%
  16. 猪脑 9.8%
  17. 瘦肉 6.2%
  18. 赤肉 5.4%
  19. 腰内肉 5.4%
  20. 猪肚 5.1%
  21. 免治猪肉（瘦） 5%
  22. 猪润 3.5%
  23. 猪腰 3.2%
  24. 猪红 0.3%

她建议，在减肥期间，可以选择的瘦肉、免治猪肉（瘦）、无骨猪扒、赤肉、梅头、猪肚、猪润、猪腱、腰内肉和猪红。惟吃猪润和猪腰也不能忽略胆固醇问题，建议每周不吃多于2次。

专家资历：澳洲注册营养师 潘卓琳

澳洲营养师协会(DA)及香港营养师协会 （HKDA) 认可的执业营养师(APD)。近年热衷于推广营养教育，辅助大众实践健康生活，建立均衡健康饮食习惯。专业范围包括体重管理、三高管理、慢性疾病管理，备孕/怀孕期营养改善、儿童偏食问题、以及改善肠易激综合症。

