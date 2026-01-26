Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

睡足8小时仍脑雾/疲劳？医生教3招修复粒线体 起床后让眼睛做1事更精神

保健养生
更新时间：15:50 2026-01-26 HKT
每晚睡眠时间已达7至8小时，醒来却仍感到疲倦、有脑雾？有医生指出，即使前一晚提早入睡且睡满8小时，可能源于细胞内无法被回收的僵尸粒线体持续释放发炎讯号，干扰神经传导功能。他也分享3种修复粒线体的方法，其中起床后让眼睛做1事更精神。

睡足8小时仍脑雾/疲劳 恐属粒线体释放发炎讯号

营养功能医学专家刘博仁医生在其Facebook专页指，许多人即使前一晚提早入睡，甚至周末补眠至中午，醒来时身体依然感到沉重，即便饮用再多咖啡也无法提神。这种情况常让人自责为懒惰或意志力不足，但真正的根源可能来自于细胞内的粒线体罢工。粒线体被称为细胞的发电厂，负责将摄取的食物和吸入的氧气，转化为三磷酸腺苷，以供身体各项功能运转，包括心脏跳动、大脑思考、肌肉运动，甚至滑动手机的手指，皆需依赖其供能。当粒线体健康时，它们能够高效、洁净地燃烧能量；然而，一旦粒线体开始罢工或老化，其产能不仅下降，更会释出大量废气（活性氧），导致细胞内部充斥发炎反应。

根据2025年发表于《自然神经科学》（Nature Neuroscience）的研究，粒线体的垃圾回收机制必须与人体的睡眠周期精准同步。研究进一步揭示，粒线体不仅是能量工厂，在睡眠期间，它更参与大脑的清理工作。然而，对于长期疲劳者而言，此机制失效，脑细胞中积累大量功能损坏的僵尸粒线体。这些无法被回收的粒线体持续释放发炎讯号，干扰正常神经传导。数据显示，这类族群即使睡眠时长充足，晨间大脑皮层的三磷酸腺苷浓度仍比正常人低30%至40%，这也解释醒后仍感疲惫和有脑雾现象。

医生教3招修复粒线体 起床后让眼睛做1事更精神

刘博仁医生表示，要修复粒线体，不能只是被动地睡觉，可从以下3大功能医学的方法进行修复：

1.校准起床后的光线

粒线体拥有自身的生理时钟，建议在起床后一小时内，让眼睛接触约10分钟的自然光。这道光线讯号会直接提示粒线体准备开工，效果比闹钟更为直接。

2.补充关键营养

粒线体的运作高度依赖多种辅因子，若果缺乏镁、维他命B杂或辅酶Q10等营养，只会加剧其磨损与功能下降。建议可多摄取深绿色蔬菜、坚果等食物，或透过专业评估后适当补充相关营养素，有助重启细胞能量。

3.纾缓压力

长期处于恒温舒适的环境，容易让粒线体变得懒惰。建议尝试洗冷水澡，或进行会让呼吸微促的有氧运动，这类适度的激效压力，能够刺激身体启动PGC-1α路径，促使细胞产生更多能量，并促进新粒线体的生成。

资料来源：营养功能医学专家 刘博仁医生

