心肌梗塞/中风难发现？研究揭近99%患者现4大征兆 这类人病发风险达93%

更新时间：16:10 2026-01-18 HKT
心肌梗塞或中风的发生并非完全无迹可循？一项涉及近900万人的大型研究指出，超过99%的患者在出现心肌梗塞、中风或心脏衰竭前，常已出现4大征兆。其中，更有1类人群的发病风险高达93%。

心肌梗塞/中风难发现？研究揭近99%患者现4大征兆 

据外媒《Science Alert》报道，2025年10月一项发表于《美国心脏病学会杂志》（Journal of the American College of Cardiology）的研究指出，无论是心肌梗塞、中风、心脏衰竭，几乎所有患者在发病前，都曾出现至少一项传统心血管危险因子控制不佳的状况。

研究有何发现？

该研究分析两项大型、以人群为基础的资料，一为韩国国民健康保险服务资料库（KNHIS）中9,341,100名20岁以上的成人；另一为多民族动脉粥样硬化研究（MESA）中的6,803名45至84岁受试者。研究团队聚焦四项传统心血管危险因子，包括血压、胆固醇、血糖与有吸烟史，只要在心血管疾病发生前的任何一次就诊中出现「非理想」水准，即纳入分析。其非理想状况定义如下：

  • 血压≥120/80mmHg或正在接受降压治疗
  • 总胆固醇≥200 mg/dL或接受降脂治疗
  • 糖尿病或接受降血糖治疗
  • 曾有吸烟史习惯

根据追踪期间的记录，KNHIS与MESA分别观察到601,025例及1,188例心血管疾病事件。研究结果显示：

  • 近99％心肌梗塞、中风或心脏衰竭的患者，在发病前都至少具备上述四项危险因子中的一项。
  • 即使在心血管事件风险最低的族群，即60岁以下女性中，超过95%的心肌梗塞或中风案例，都与这些既有的危险因素之一有关。
  • 在美国与韩国的数据中，超过93%的心肌梗塞、中风或心脏衰竭患者，在发病前已患有高血压。

该研究作者美国西北大学心脏病学者Philip Greenland博士建议，这项研究非常有力地表明，在出现这些心血管疾病后果之前，患者暴露于一种或多种非最佳风险因素的可能性几乎达到100%。他强调，现在的目标是更加努力地寻找控制这些可改变的风险因素的方法，而非偏离正轨，去追求那些不易治疗且并非主要致病因素的其他因素。

2大常见心血管疾病：中风/心脏病

心脏健康受损恐引发中风和心脏病，随时可夺命，注意以下征兆及症状：

中风常见症状

根据本港衞生署资料，中风患者一般会出现以下症状：

  • 身体变得虚弱，脸部、手臂或腿部感到麻痺及/或颤动、半身不遂、言语不清或失去说话能力、嘴歪、眼斜、视力模糊不清、吞咽困难、头部剧痛、行动不稳或跌倒、大小便失禁、流口水。
  • 严重者更可能会昏睡，甚至死亡。

心脏病常见症状

据本港衞生署资料，心脏病泛指各类与心脏有关的疾病（例如冠心病、心肌梗塞）。其中，最易引致死亡的是冠状动脉心脏病（冠心病）。当胆固醇层在心脏冠状动脉内壁积聚，令动脉管腔收窄，导致心肌血液供应减少，从而形成冠心病，常见症状包括：

  • 心肌梗塞（心脏病发）：病人在心脏病发时，心绞痛的程度会加剧，时间也会延长。休息或服用心脏药物后心绞痛仍然持续。
  • 心绞痛：患有冠心病的病人往往会在剧烈运动后或情绪激动下产生心绞痛，病人胸前感到压迫性的痛楚，有如被大石压着，疼痛可扩散至手臂、肩膀、颈部和下颚，休息数分钟后可能会好转。
  • 呼吸困难：因心肌得不到足够血液，病人在活动时会感呼吸困难及疲累。
  • 其他症状：心悸、晕眩、出汗、恶心和四肢无力。

资料来源：《Science Alert》《美国心脏病学会杂志》衞生署

