台湾歌后Hebe自揭受失眠困扰 专家拆解4大症状 甚么人容易失眠？

失眠是不少都市人的困扰之一，连艺人明星也不例外。近日台湾金曲歌后田馥甄（Hebe）在IG发限动哭诉饱受失眠困扰，清晨4点多惊醒后又发恶梦，强调自己「成天为了搞好睡眠各种努力，却无法夜夜好眠」，十分崩溃。香港都会大学护理及健康学院讲师蔡嘉敏曾在《星岛头条》撰文分享指，有几类人较易失眠，包括疼痛患者、长者、女性等。

台湾歌后Hebe自揭受失眠困扰 专家拆解4大症状

台湾歌后田馥甄Hebe近日在个人IG分享失眠困扰，Hebe提及自己在清晨4点多醒来后，翻来覆去、辗转反侧也无法再度入睡，在闹钟快响之前睡著却又惨被恶梦缠扰。她醒来后心情十分沮丧，更无奈地流下眼泪表示：「成天为了搞好睡眠各种努力，却还是无法夜夜好眠，流了几滴眼泪之后，逼自己振作起床出门上课。」Hebe更指：「睡得很烂这件事已经发生了，就让它过去」强调不希望带著坏情绪开启新的一天。

同时，Hebe提及自己近年有做瑜珈的习惯，更指失眠的那一天虽然情绪不好，但仍然「感谢自己有在十度以下的早晨，咬牙起床上瑜珈课去」她一面认真运用身体、做瑜珈动作，慢慢也放松了失眠带来的坏心情、专注当下的练习。

失眠人士有4大症状 超过30分钟睡不著已算失眠

香港都会大学护理及健康学院讲师蔡嘉敏曾在《星岛头条》撰文分享指，本港约48%人士在过去30天内曾出现失眠症状，反映失眠已成为普遍香港市民的都市病。蔡嘉敏分析，超过30分钟睡不著已算失眠症状，失眠人士会持续出现以下症状：

1. 睡眠问题的频率和持续时间

睡眠问题每星期至少出现3次，至少持续1个月。

2. 入睡困难

上床后超过30分钟仍无法入睡，或入睡后难以维持睡眠状态，容易中途惊醒。

3. 早醒现象

比预期时间提早醒来，且无法再度入睡。

4. 日常生活受到影响

包括注意力集中困难、记忆力减退、情绪不稳定、工作效率下降、日间昏睡等。

多做瑜伽可改善睡眠 启动副交感神经

蔡嘉敏指，有几类人士是失眠高危族群，例如老人家、女性、轮班工作人士、慢性疼痛患者、抑郁症人士、滥药人士、焦虑症患者、有时差反应、环境转变、工作压力大人士等。

除了调整作息习惯和改善睡眠环境外，蔡嘉敏也建议睡前进行适当的拉伸运动、放松技巧，近年瑜伽动作证实能有效改善睡眠品质，「瑜伽练习具深层放松的特性，有助启动副交感神经系统」。她解释，在练习过程中的专注呼吸能帮助从日常思绪中抽离，为入睡做好准备。

