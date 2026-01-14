3种食物发芽后营养更丰富 防癌降血压降胆固醇 这1种抗氧化力高红酒100倍

许多人担心食物发芽后会产生毒素，但此举可能错过了真正的「超级食物」！有营养师指，有3种食物发芽后不仅没有食安风险，更有防癌、控血压、降胆固醇等功效。其中1种食物发芽后的抗氧化力，更比红酒高100倍。

3种食物发芽后更有营养 防癌降血压降胆固醇

营养师颜瑜萱在Faceboook专页发文指，以下3种食物发芽后，营养成分不减反增，成为对抗疾病的强大盟友，而且更有抗氧化、控血压、降胆固醇等功效。

哪3种食物发芽后更有营养？⬇⬇⬇

1. 花生芽

本身含有大量元素硒和多酚物质白藜芦醇等，多酚物质的含量亦是所有豆芽之冠，具强大抗氧化力，因此亦有「万寿果芽」的称号。

研究亦发现，花生芽如果以干燥重量计算，其白藜芦醇含量甚至比红酒高10倍至100倍，具抗氧化、去除自由基、抗发炎及调节荷尔蒙潜力，其去除自由基的功效亦有助防癌。

花生芽本身可当生菜食用，也可用微波方式烹调，有助保留多酚的抗氧化能力。

2. 发芽糙米（活性糙米）

酵素作用使糙米发芽后更有营养，当中所包含的维他命K、必需胺基酸、膳食纤维均高于白米和糙米。

具生物活性的γ-氨基丁酸（GABA），更高糙米约3倍之多。

发芽糙米含有的维他命B1，分别是白米和糙米的1.5倍和1.3倍。

不少研究曾表示，发芽糙米具有调节血压、降低胆固醇和改善肥胖的功效。

3. 黄豆芽（大豆芽）

黄豆在发芽过程中，蛋白质和纤维量提高，相当适合茹素者补充蛋白质。

黄豆的维他命、矿物质和植化素因发芽增加，更会产生维他命C。

喝豆浆容易胀气的人可试喝催芽豆浆，因发芽的黄豆中会把部分造成胀气的寡糖分解，喝后不太容易胀气。

如何为糙米催芽？

营养师颜瑜萱又建议大家可在家自行为糙米催芽：

新鲜糙米清洗后浸泡3小时 再以温水（<42度）清洗 放入用42度水温浸润过的纱布中，置于电饭煲约15小时 糙米会长出0.05厘米-0.1厘米芽体的发芽糙米 浸泡曾经催芽的糙米，口感更柔软易入口

薯仔发芽不可以吃？出现3情况恐致食物中毒

不过，并非每种食物发芽后也可以食用，薯仔是其中一例。据本港食安中心资料，薯仔一般含有天然毒素龙葵碱（glycoalkaloids），惟含量低，并不会为人体健康带来不良影响。然而，一旦发现薯仔出现3种情况，则不宜食用，因很大机会产生大量毒素，恐引发食物中毒。

出现甚么情况代表薯仔变坏不宜吃？

食安中心提醒，当薯仔出现以下3种情况恐含大量毒素「龙葵碱」，即使经过高温烹调也无法去除毒素，不宜食用：

薯仔出现绿色 薯仔发芽 薯仔已损坏或腐烂

如何得知薯子变坏？若龙葵碱含量过高，薯仔会带有苦味。若不慎进食，恐引发中毒症状，例如：口腔有灼热感觉、严重胃痛、呕吐、恶心。

延伸阅读：洋葱发芽可照吃？中医拆解7种食材食用迷思+教保存方法

资料来源：瑜萱营养师（获授权转载）

