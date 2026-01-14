吃姜黄可护心血管抗发炎 营养师教3大最佳食法 这2类人忌食用

如何透过食用姜黄来促进心血管健康？有营养师指出，姜黄具备保护心血管、抗发炎等多重益处，但2类人群需谨慎食用。究竟姜黄的最佳食用方法是甚么？

吃姜黄可护心血管抗发炎 营养师教3大最佳食法

营养师何沂霖在Facebook专页撰文指，近年来姜黄成为热门食材，其具有抗发炎、抗氧化、并对肝脏、关节及心血管健康有益等多种功效。她也分享3种食用姜黄的方法，供大家参考：



1. 姜黄豆浆

准备约250至300毫升的无糖豆浆，加入1至2小茶匙的姜黄粉搅拌均匀，初期可先少量添加以适应味道，也可加入少许肉桂粉加热饮用，非常适合天气寒冷时享用。

2. 姜黄饭

煮饭时可加入少许姜黄粉，米饭会呈现金黄色，除了能增添色彩，更能增加食欲，也建议姜黄饭搭配其他含适量脂肪的食物一起食用，提升姜黄素的吸收效果。

3. 姜黄饮

虽然超市贩售的Ginger shot多为浓缩姜汁，有助增强免疫力，但一小罐通常价格较高。建议可在家自制3至4天的份量，平时作为保养饮用。材料如下：

姜汁（可用生姜或姜粉）

一个柠檬

2茶匙姜黄粉

少许黑胡椒

她表示，将所有材料用果汁机搅打均匀即可，也可一次制作较多份量，用冰块盒冷冻成小块，随时取出加热水冲泡饮用。这种姜黄饮品除了帮助抗发炎，其中的姜也能增强免疫力、帮助消化、促进血液循环；而柠檬富含维他命C，有助抗氧化与美白，且能让饮品口感更清爽。此外，黑胡椒中的胡椒碱能提升姜黄素的吸收率，制作时加入少许黑胡椒，亦有助脂肪吸收。

甚么人忌食用姜黄？

何沂霖提醒，姜黄素具有一定的抗凝血作用，若正在服用抗凝血药物或处于怀孕阶段者，不建议每日大量饮用。此外，姜黄素会刺激胆囊收缩，患有胆结石或其他胆囊问题的人士，应依据自身状况适量摄取，或事先咨询医生意见。

资料来源：营养师 何沂霖

专家履历：何沂霖

毕业于中国医药大学营养系学士，具有体重管理专科营养师、CTSSN 运动营养认证等证照。

