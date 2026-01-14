Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吃姜黄可护心血管抗发炎 营养师教3大最佳食法 这2类人忌食用

保健养生
更新时间：15:32 2026-01-14 HKT
发布时间：15:32 2026-01-14 HKT

如何透过食用姜黄来促进心血管健康？有营养师指出，姜黄具备保护心血管、抗发炎等多重益处，但2类人群需谨慎食用。究竟姜黄的最佳食用方法是甚么？

吃姜黄可护心血管抗发炎 营养师教3大最佳食法

营养师何沂霖在Facebook专页撰文指，近年来姜黄成为热门食材，其具有抗发炎、抗氧化、并对肝脏、关节及心血管健康有益等多种功效。她也分享3种食用姜黄的方法，供大家参考：


1. 姜黄豆浆

准备约250至300毫升的无糖豆浆，加入1至2小茶匙的姜黄粉搅拌均匀，初期可先少量添加以适应味道，也可加入少许肉桂粉加热饮用，非常适合天气寒冷时享用。

2. 姜黄饭

煮饭时可加入少许姜黄粉，米饭会呈现金黄色，除了能增添色彩，更能增加食欲，也建议姜黄饭搭配其他含适量脂肪的食物一起食用，提升姜黄素的吸收效果。

3. 姜黄饮

虽然超市贩售的Ginger shot多为浓缩姜汁，有助增强免疫力，但一小罐通常价格较高。建议可在家自制3至4天的份量，平时作为保养饮用。材料如下：

  • 姜汁（可用生姜或姜粉）
  • 一个柠檬
  • 2茶匙姜黄粉
  • 少许黑胡椒

她表示，将所有材料用果汁机搅打均匀即可，也可一次制作较多份量，用冰块盒冷冻成小块，随时取出加热水冲泡饮用。这种姜黄饮品除了帮助抗发炎，其中的姜也能增强免疫力、帮助消化、促进血液循环；而柠檬富含维他命C，有助抗氧化与美白，且能让饮品口感更清爽。此外，黑胡椒中的胡椒碱能提升姜黄素的吸收率，制作时加入少许黑胡椒，亦有助脂肪吸收。

甚么人忌食用姜黄？

何沂霖提醒，姜黄素具有一定的抗凝血作用，若正在服用抗凝血药物或处于怀孕阶段者，不建议每日大量饮用。此外，姜黄素会刺激胆囊收缩，患有胆结石或其他胆囊问题的人士，应依据自身状况适量摄取，或事先咨询医生意见。

资料来源：营养师 何沂霖

专家履历：何沂霖

毕业于中国医药大学营养系学士，具有体重管理专科营养师、CTSSN 运动营养认证等证照。

延伸阅读：防慢性病必吃！推荐10大超强抗发炎食物 防心血管病/肥胖/癌症

---

相关文章：

吃姜黄可防三高中风？与姜有何分别？营养师解构姜黄5大功效

慢性发炎易致癌症心脏病 推荐9大抗发炎食物 喝这热饮暖身亦有效！

常吃大蒜抗发炎/护心血管 这样吃脂肪肝风险降近30% 发芽后能吃吗？

全球50%人死亡因为慢性发炎？解构5大饮食迷思 这种糖可消炎？

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
星岛申诉王｜食店悭人手引入AI炒菜机 1小时出200道餸 中厨实试炒牛河：味道合格但冇咗灵魂
04:42
星岛申诉王｜AI炒菜神器取代大厨 观塘食店悭人手引入AI炒菜机 1小时炒出200道餸
申诉热话
8小时前
泰国一在建高铁地盘，一部起重机高空堕下击中行驶中火车。美联社
泰国在建高铁︱起重机堕下击中火车 逃鬼门关乘客忆恐怖经历 至少酿25死79伤︱多图
即时国际
1小时前
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
日酒吧「墙壁藏尸」死者为28岁护士 变态老板问客人：有闻到臭味吗？
日酒吧「墙壁藏尸」死者为28岁护士 变态老板问客人：有闻到臭味吗？
即时国际
8小时前
银价创新高「废物」变现金？港人回收旧款Pandora银饰成功套现：好彩冇丢落垃圾桶！
银价创新高「废物」变现金？港人回收旧款Pandora银饰成功套现：好彩冇丢落垃圾桶！
生活百科
23小时前
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
影视圈
18小时前
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
23小时前
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
4小时前
金像影后逾亿奢华豪宅招待豪门少奶 曾与张国荣做邻居 巨星夫妻生活大揭秘
金像影后逾亿奢华豪宅招待豪门少奶 曾与张国荣做邻居 巨星夫妻生活大揭秘
影视圈
7小时前
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
影视圈
5小时前