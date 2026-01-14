David Webb患前列腺癌病逝 拆解常见症状+高危男性 小便现4种变化恐中招

【David Webb逝世/前列腺癌】独立股评人David Webb的家人昨日（13日）在社交网站公布其死讯，证实David Webb在香港因转移性前列腺癌离世，终年60岁。David Webb生前透露自己于2020年6月发现患癌，当时获悉5年生存率仅得3成。

David Webb逝世｜5年前证实患前列腺癌 生前曾盼渡过60大寿

David Webb生于英国伦敦，1986牛津大学数学系毕业后任职投行，于1991年来港发展，1998年以32岁之龄决定退休，并创办数据平台Webb-site；他于2003至2008年曾担任港交所独立非执行董事，致力提升市场透明度、保障投资者，为港交所的市场发展作出了积极的贡献。

去年David Webb宣布，Webb-site在运营近30年后将分阶段关闭。他表示，在2020年6月发现罹癌后「没想到自己能活到现在」长期抗癌后，他先后尝试4种疗法及其他实验性治疗后，「我的生命已到了以月计算的阶段」他指自己自己的生命可能仅剩数月，其中一个愿望是可以渡过2025年8月的60岁生日，最终如愿以偿。

David Webb逝世｜前列腺癌7大常见症状 小便4征兆最典型

对于David Webb患上的前列腺癌，其实亦是本港男性常见癌症。据香港癌症资料统计中心资料显示，本港在2023年录得3031宗前列腺癌新症，位列本港常见癌症第4位；同年亦录得522宗前列腺癌死亡个案，位列本港致命癌症第7名。

据医管局资料显示，前列腺癌早前并无明显症状，往往直至患者的前列腺癌肿瘤逐渐增大或转移时，小便习惯出现以下改变，才是前列腺癌最常见的警号，患者见状应立即求医，以免延误诊治。

前列腺癌相关小便症状：

小便频密，尤其在晚间次数明显增加

排尿困难，久久不能排出尿液

小便时感到刺痛或灼热感

小便或精液中带血

前列腺癌其他症状：

盆骨部位持续痛楚

脊骨（特别是腰部）疼痛

脚部出现不明原因肿胀

若同时出现盆骨、背及臀部痛楚，可能显示病情已恶化，肿瘤或已扩散至骨骼等其他部位，会引发持续性剧痛。癌症转移风险：

淋巴转移 ：透过淋巴管转移至附近淋巴腺

：透过淋巴管转移至附近淋巴腺 骨骼转移 ：常见于盆骨、腰椎、股骨和肋骨

：常见于盆骨、腰椎、股骨和肋骨 其他器官转移：影响肺、肝、胸膜、肾、肾上腺及脑部

以下族群患上前列腺癌的风险显著高于一般人：

年龄因素：50岁以上男性 家族病史：直系亲属有前列腺癌病史者，发病机率大增 饮食习惯：长期摄取高热量、高脂肪食物 吸烟习惯：吸烟者风险较高 肥胖问题：体重过重增加患病风险 前列腺病变：原有前列腺疾病可能发展为癌症

资料来源：医管局、香港癌症资料统计中心

---

