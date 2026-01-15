常吃秋葵可降血糖？必吃5种蔬菜护肠道延寿 心脏科医生公开最佳食法

维持肠道健康能产生有益物质，进而支持免疫系统运作、延缓老化过程。有心脏科医生特别推荐5种蔬菜，有助保护肠道、延年益寿，其中经常食用秋葵可能有助降低血糖。

必吃5种蔬菜护肠道延寿 心脏科医生公开最佳食法

据外媒《CNBC》报道，心脏科医生Steven Gundry指，大多数人想到健康饮食时，脑中浮现的往往是一盘沙律。然而，尽管超市里蔬菜种类琳瑯满目，许多营养价值最高的蔬菜却很少出现在日常饮食中，甚至常常反复食用几种蔬菜，包括生菜、红萝卜、西兰花，或菠菜，却忽略了其他富含独特健康益处的蔬菜种类。

因此，透过在饮食中添加更多常被忽视的超级蔬菜，可以促进肠道健康、延年益寿，并提升整体活力。这些蔬菜更是修复与保护身体细胞层面最有效的食物之一。他特别推介以下5种对健康极佳的蔬菜：

吃5种蔬菜有助护肠道/延寿：

1.菊芋（洋姜）

菊芋是菊糖最丰富的天然来源之一，属于一种益生元纤维，能够滋养肠道中的有益菌群。当这些益菌大量繁殖时，会产生如丁酸盐等化合物，有助保护肠道内壁、调节发炎反应。当拥有健康的肠道菌相，则能改善消化、增强免疫功能，甚至稳定情绪。

2.秋葵

秋葵富含多酚、膳食纤维以及有助降低血糖的化合物。特别值得强调的是，秋葵能够捕捉凝集素，从而帮助肠道更有效地消化其他食物中可能存在的有害化合物，有助维护肠道屏障、减轻消化负担，同时提供细胞抗氧化保护。此外，秋葵烹调方式多元，例如以高温烘烤既能减少黏液感，又能保留其营养价值。

3.菊苣

菊苣这类苦味蔬菜可促进消化、帮助减少对甜食的渴望，并且富含能对抗氧化压力的多酚。它同时含有抗氧化剂，能保护粒线体，并有助维持血糖平衡与心血管健康。

4.西芹根（Celery root）

西芹根的碳水化合物含量较薯仔低，纤维含量高，且富含维他命K与多种必需矿物质。尤其适合作为高淀粉蔬菜的替代品，建议捣成泥状、烤制或烘焙，能带来令人满足的口感，对血糖的影响也更轻微。

5.沙葛

沙葛含糖量低，但膳食纤维含量高，尤其富含菊糖，有助于维护肠道健康。沙葛同时含有丰富的维他命C、矿物质与水分，是加工零食的绝佳替代品。其味道清淡爽脆，建议添加到沙律、凉拌椰菜或蔬菜拼盘中，也可以尝试将沙葛切成条状沾取牛油果酱。

资料来源：《CNBC》、衞生署

