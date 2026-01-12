游日注意｜日本蜱虫病感染人数创历史新高 可致器官衰竭死亡率达30% 被蜱虫叮咬应如何处理？

【蜱虫病/传染病】日本国立健康危机管理研究机构（JIHS）日前公布指，2025年在日本境内由蜱虫传播的传染病「发热伴血小板减少综合症」（SFTS，又称蜱虫病），通报病例达到191宗，创历史新高，北海道、熊本等多个热门旅游地区都出现感染个案。事实上，感染蜱虫病非常可怕，可导致严重出血、器官衰竭，死亡率高达30%，旅游时要多加小心。

日本蜱虫病感染人数创历史新高 可致器官衰竭死亡率达30%

根据《日本放送协会（NHK）》报道，JIHS统计指，2025年日本全国累计通报了191宗SFTS病例，比起此前最高纪录的2023年还要多50宗。病例遍及32个道府县，其中高知县患者数量最多，共15人，静冈县、长崎县、佐贺县、熊本县和兵库县亦有10人或以上受感染。虽然主要集中在西日本，但北海道、茨城县、神奈川县等过往未见病例的地区，2025年也首次出现感染个案，显示病毒逐渐扩散至东日本地区。

【同场加映】发热伴血小板减少综合症（SFTS）感染症状：

JIHS兽医科学部部长前田健表示，SFTS属于致死率高的传染病，一般从3月起感染数字开始增加。他呼吁大家到户外活动时，特别是进入草丛中，应穿著能够遮盖皮肤的衣服并使用驱虫剂。

感染蜱虫病会出现哪些病征？

根据本港衞生防护中心资料，发热伴血小板减少综合症（SFTS）是由发热伴血小板减少综合征病毒引起的传染病，主要经由受感染的特定种类的蜱虫叮咬传给人类。人们亦可因直接接触患者或死者的血液、分泌物、排泄物，或被其污染的物品而染病。SFTS死亡率可达10%至30%。女性长者，以及出现出血或神经系统症状的患者，死亡风险尤其高。

感染SFTS病征如下：

发烧

肠胃征状（恶心、呕吐、腹泻及黑色粪便）

腹痛

肌肉痛

神经系统症状

淋巴结肿大

出血征状

严重的或会导致出血热及多器官衰竭，甚至死亡。

万一被蜱虫咬应如何拔除？徒手处理超错！

台湾急症科医生翁梓华曾讲解指，由于蜱虫口器会黏实皮肤，万一被蜱虫咬，不能随便强行拔除，否则可能会引起严重的健康问题。首先可能会导致口器残留在皮肤中，反而制造出一个直接对外的通道，引发后续感染。另外，徒手拔除时会挤压蜱虫的身体，其体内常带有钩端螺旋体的病原体，可能因此将细菌和其他病原体注入人体血液。

他表示，被蜱虫咬的24小时以内移除感染机率是相对较低，正确的方法是使用专用的「硬蜱移除器」或有齿镊子将其拔除，并到急症室打破伤风针。如果不知道如何处理，就最好到急症室向医护人员求助，由他们帮忙安全地拔除蜱虫。

本港衞生防护中心则建议，如发现有蜱依附在身体上，应使用镊子或尖钳子贴近皮肤并抓牢其头部，慢慢地施压把蜱拉出，然后消毒被叮咬的部位，并用肥皂及清水洗手。在在移除时要小心不要把蜱捏碎或扭断。

蜱虫主要生长在有茂密植物的地区，因此建议行山或到郊外地区时宜穿著宽松、浅色的长袖上衣、长裤，以及可完全遮盖足部的鞋，最好把裤脚塞进袜或靴子里。在外露的皮肤及衣服涂上含避蚊胺 （DEET）成分的昆虫驱避剂都有助预防被叮咬及被传播病毒，注意孕妇和两个月或以上的儿童可使用的避蚊胺浓度上限为30%。

