肝癌可不药而愈？医生揭肿瘤消失3大关键 推荐3类天然食物护肝抗癌

肝癌可不药而愈？有医生指出，过往有些肝癌病例，患者体内肿瘤竟能奇迹地消失，个中有3大关键因素，帮助身体不靠药物也能自行战胜癌症。此外，医生也分享了3类天然护肝食物，加强排毒功能，从而帮助抗癌。

肝癌｜肝癌可不药而愈？医生揭肿瘤消失3大关键

胃肠肝胆科医生钱政弘在Facebook专页发文指，「肝癌自发性消失」指的是在没有接受手术、化疗、标靶或免疫治疗的状况下，肿瘤自行缩小甚至完全消失。根据医学文献统计，这类案例的发生率约落在1/60,000至1/140,000，自1956年以来，全球仅累积约百例报告，属于罕见的临床现象。

他表示，促使「肝癌自发性消失」背后有3大关键原因：

1. 肿瘤缺血缺氧

肝癌细胞生长速度快，对血液与养分的需求极高。也因此，当肿瘤生长速度超过血管供应能力，或供血动脉因血栓、痉挛被阻断时，癌细胞会因缺氧、缺血而坏死。尤其生长在靠近肝脏表面的癌细胞更容易出现这种情况。文献中曾有记录，在洗肾、重大手术或大量出血后，因血流改变导致肿瘤自行萎缩的案例。

2. 戒除致癌因素

长期饮酒和吸烟都是肝癌的重要致癌因素。医学文献中曾记载，一名63岁日本男性，肝癌肿瘤约6cm大，原本准备接受治疗，但在因骨折住院期间严格戒烟戒酒，竟连带让肝癌也指数回复正常。后续影像追踪更显示，肿瘤完全消失。医生推测，可能是戒除致癌物，加上手术后引发的全身性发炎反应，共同促进免疫系统抑制癌细胞。

3. 诱发免疫反应

感染会促使身体释放大量的细胞激素（如肿瘤坏死因子 TNF-alpha、干扰素 Interferon、白细胞介素 Interleukins等），这些免疫物质不仅攻击细菌或病毒，也可能辨识并攻击肝癌细胞，启动抗肿瘤免疫反应。以往曾有一位59岁巴西男性，肝癌肿瘤达12cm，并已出现脾脏与腹腔转移，肝癌指数一度超过6万。在他感染新冠病毒后1个月，肿瘤竟缩小至6.3cm，一年后肿瘤更彻底坏死消失，癌指数回到正常。

他强调以上并非证明肝癌可以不药而愈，而是希望鼓励患者重拾信心。抗癌历程漫长而艰难，面对洗肾、大出血或严重感染等，难免会使人灰心。但有时候这些严峻的状况，反而可能成为击退癌症的助力。

肝癌｜推荐3类天然食物护肝抗癌

钱政弘曾在节目分享指，肝脏当中有一种非常重要，负责提升免疫力、促进排毒解毒的物质「谷胱甘肽」。肝脏需要谷胱甘肽来代谢重金属、PM2.5、酒精和药物，将脂溶性的毒素改变成水溶性，从而能够随著胆汁和尿液排出体外；谷胱甘肽也有稳定自由基、抗氧化的功效。他建议大家通过日常饮食促进身体合成谷胱甘肽：

1. 十字花科蔬菜

富含硫化物，促进身体制造半胱胺酸，这是谷胱甘肽的关键成分，也是身体最容易缺乏的元素。常见的十字花科蔬菜包括西兰花、椰菜、羽衣甘蓝、芥菜、萝卜、长柄西兰花、芥兰菜芽。有研究发现，西兰花芽是其中硫化物含量最高的，硫化葡萄糖苷含量是椰菜花的100倍，最有效合成谷胱甘肽。

2. 葱蒜类

包括青葱、大蒜、洋葱和韭菜，同样富含硫化物，特别是大蒜素，能够启动肝脏解毒酵素，帮助抗癌。生吃效果最好，烹调时间注意不要太长。

3. 蛋白质

包括鸡蛋、禽肉和鱼肉，优质蛋白质富含制造谷胱甘肽所需的完整胺基酸，直接提供半胱胺酸及前驱物，是最高效的补充来源。配合维他命B和硒元素，加强发挥抗癌作用。

肝癌｜解构肝癌7大征兆

肝癌是本港10大癌症第5名，致命率更位居第3位，在2022年造成超过1400名港人死亡。根据医管局的资料，常见的原发性肝癌有「肝细胞癌」及「胆管细胞癌」。肝脏具有神奇的自我修复功能，即使只剩下一小部分能够工作，依然可以正常运作，因此肝癌早期病征并不明显。当肿瘤逐渐增大时可能有下列症状：

右上腹不适、腹痛

右肩疼痛：肝脏肿大会刺激横隔膜神经，而此处神经正好是连接右肩神经

食欲不振、体重下降、恶心和昏睡

上腹有硬块

皮肤和眼白呈微黄、皮肤痕痒: 因胆管被肿瘤阻塞，令胆汁色素在血液积聚, 引致黄疸

小便呈茶色、大便呈浅灰色

腹部积水

---

