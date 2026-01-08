Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天气冻易尿频/关节痛！医生拆解10大身体警号 必保䁔2部位护肾/防跌倒

保健养生
【寒流袭港/寒冷天气/保暖】本港近日近来严寒天气，寒冷天气不只带来手脚冰冷，更可能诱发尿频、夜尿等多种健康问题。有医生指，冬季寒冷并非单纯令人感觉不适，更有机会连带引发10种常见健康问题。到底如何有效为身体保暖、降低相关风险？

天气冻易尿频/关节痛 医生拆解10大身体警号 

泌尿科医生吕谨亨近日在个人Facebook专页分享，随著气温骤降，门诊中尿频、夜尿，甚至因前列腺肥大导致排尿困难的患者也明显增加。其实天气寒冷不只是让人感觉冷，更会连带影响心脏、血压、泌尿系统、关节、免疫力与情绪等常见健康问题，并预防相关疾病风险的日常习惯：

 

冬天10大身体警号：

1. 血压上升、心血管风险增加

低温会使血管收缩，导致血压升高，进而增加心肌梗塞与中风的风险。建议：

  • 天冷时规律量测血压
  • 心血管疾病患者避免清晨外出
  • 留意头晕、胸闷等警号

2. 尿频、夜尿增加

寒冷刺激会引发冷诱导性利尿，即身体为维持体温，会收缩末梢血管、减少散热排汗，并分泌抗利尿激素等内分泌激素，将血液集中到重要器官。此时肾脏可能误判体内血液量过多，从而增加排尿频率。建议：

  • 无需刻意减少喝水
  • 晚上避免摄取大量含咖啡因饮品
  • 保持腹部与下半身保暖
  • 若有前列腺肥大或原有排尿问题，应进一步就医治疗

3. 尿急、膀胱过动症状加剧

低温会刺激如 TRPM8 等冷受体，诱发膀胱反射性收缩。建议：

  • 穿著保暖裤、使用护腰
  • 避免久坐于冰冷椅面
  • 有尿急困扰者可预先如厕
  • 前列腺肥大或原有排尿问题者，应接受进一步诊疗

4. 泌尿道感染风险上升

天气寒冷容易憋尿、喝水量减少，导致尿液滞留而增加感染机会。建议：

  • 避免刻意憋尿
  • 每日维持固定喝水量
  • 若出现排尿疼痛、灼热感应及早就医
  • 若前列腺肥大患者反复发生泌尿道感染，需进一步评估治疗

5. 关节僵硬、疼痛加剧

低温会降低关节滑液的流动性，使关节活动度下降。建议：

  • 起床后先暖身再开始活动
  • 关节部位注意保暖
  • 避免突然进行剧烈运动

6. 呼吸道症状恶化

冷空气容易刺激呼吸道，引发气喘、慢性支气管炎或慢性咳嗽加重。建议：

  • 外出时佩戴口罩
  • 避免直接吸入寒冷空气
  • 规律使用医生处方的药物

7. 免疫力暂时下降

寒冷与日照减少，可能影响免疫细胞的活性，建议：

  • 保持规律作息与充足睡眠
  • 均衡饮食并补充足够蛋白质
  • 慢性病患者需格外注意预防感染

8. 皮肤干燥、痕痒、龟裂

低温与低湿度环境容易导致皮肤水分流失，建议：

  • 冲凉水温不宜过高
  • 沐浴后立即涂抹保湿乳液
  • 若干痒症状严重，应就医评估

9. 情绪低落、季节性抑郁

日照减少会影响血清素与褪黑激素的分泌，建议：

  • 白天多晒太阳
  • 维持社交互动与规律活动
  • 若情绪持续低落超过两周，应寻求专业协助

10. 跌倒与意外伤害风险增加

低温会使肌肉僵硬、反应迟钝，加上地面可能湿滑，建议：

  • 穿著具防滑功能的鞋
  • 夜间起床时先开灯照明
  • 长者起身动作应放慢

体温持续下降引发低温症 严重恐至死亡？

若体温持续过下降可能会引发低温症！据本港衞生署资料，低温症是指人体体温降至摄氏35度或以下。病征因患者的年龄、低温程度和时间长短而各有不同。初期，患者感到寒冷，不自觉地震颤，手脚冰冻，表层的微细血管收缩。患者体温在摄氏32度之时，会神智昏乱，说话含糊不清，震颤不受控制，还会有不合情理的行为出现，例如：寒冷下脱去外衣等。

如果处理不当，再让患者体温持续下降至32度以下，震颤就开始时强时弱，直至停顿，身体瑟缩、肌肉强直、皮肤变白、瞳孔放大，进入僵冻状态，继而死亡。

如何预防低温症？

要预防低温症，衞生署建议可透过以下方法保暖，减低因体温过低而引发风险：

  • 密切留意天气报告，加穿适当御寒衣物，如：颈巾、手套及头巾。
  • 饮食方面，应选择高热量及易消化的食物，如：粥及米粉等。适量进食，摄取足够水份，避免饮用过量酒精、浓茶及含咖啡因的饮品。
  • 经常作适当的运动可增加血液循环，从而增加热能的制造。
  • 保持家居环境温暖，减低热能流失，如:关妥门窗、防止冷风直吹。也可小心利用安全暖炉。
  • 定期作健康检查，及早找出治理容易引致低温症的疾病，如:高血压、糖尿病和退化性疾病等。
  • 如发现有低温症的病征，应立即向医生求诊或送院救治。
  • 需要时可使用民政事务署的御寒中心。

资料来源：泌尿科医生 吕谨亨衞生署

---

