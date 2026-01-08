天气冻易尿频/关节痛！医生拆解10大身体警号 必保䁔2部位护肾/防跌倒

【寒流袭港/寒冷天气/保暖】本港近日近来严寒天气，寒冷天气不只带来手脚冰冷，更可能诱发尿频、夜尿等多种健康问题。有医生指，冬季寒冷并非单纯令人感觉不适，更有机会连带引发10种常见健康问题。到底如何有效为身体保暖、降低相关风险？

天气冻易尿频/关节痛 医生拆解10大身体警号

泌尿科医生吕谨亨近日在个人Facebook专页分享，随著气温骤降，门诊中尿频、夜尿，甚至因前列腺肥大导致排尿困难的患者也明显增加。其实天气寒冷不只是让人感觉冷，更会连带影响心脏、血压、泌尿系统、关节、免疫力与情绪等常见健康问题，并预防相关疾病风险的日常习惯：

冬天10大身体警号：

1. 血压上升、心血管风险增加

低温会使血管收缩，导致血压升高，进而增加心肌梗塞与中风的风险。建议：

天冷时规律量测血压

心血管疾病患者避免清晨外出

留意头晕、胸闷等警号

2. 尿频、夜尿增加

寒冷刺激会引发冷诱导性利尿，即身体为维持体温，会收缩末梢血管、减少散热排汗，并分泌抗利尿激素等内分泌激素，将血液集中到重要器官。此时肾脏可能误判体内血液量过多，从而增加排尿频率。建议：

无需刻意减少喝水

晚上避免摄取大量含咖啡因饮品

保持腹部与下半身保暖

若有前列腺肥大或原有排尿问题，应进一步就医治疗

3. 尿急、膀胱过动症状加剧

低温会刺激如 TRPM8 等冷受体，诱发膀胱反射性收缩。建议：

穿著保暖裤、使用护腰

避免久坐于冰冷椅面

有尿急困扰者可预先如厕

前列腺肥大或原有排尿问题者，应接受进一步诊疗

4. 泌尿道感染风险上升

天气寒冷容易憋尿、喝水量减少，导致尿液滞留而增加感染机会。建议：

避免刻意憋尿

每日维持固定喝水量

若出现排尿疼痛、灼热感应及早就医

若前列腺肥大患者反复发生泌尿道感染，需进一步评估治疗

5. 关节僵硬、疼痛加剧

低温会降低关节滑液的流动性，使关节活动度下降。建议：

起床后先暖身再开始活动

关节部位注意保暖

避免突然进行剧烈运动

6. 呼吸道症状恶化

冷空气容易刺激呼吸道，引发气喘、慢性支气管炎或慢性咳嗽加重。建议：

外出时佩戴口罩

避免直接吸入寒冷空气

规律使用医生处方的药物

7. 免疫力暂时下降

寒冷与日照减少，可能影响免疫细胞的活性，建议：

保持规律作息与充足睡眠

均衡饮食并补充足够蛋白质

慢性病患者需格外注意预防感染

8. 皮肤干燥、痕痒、龟裂

低温与低湿度环境容易导致皮肤水分流失，建议：

冲凉水温不宜过高

沐浴后立即涂抹保湿乳液

若干痒症状严重，应就医评估

9. 情绪低落、季节性抑郁

日照减少会影响血清素与褪黑激素的分泌，建议：

白天多晒太阳

维持社交互动与规律活动

若情绪持续低落超过两周，应寻求专业协助

10. 跌倒与意外伤害风险增加

低温会使肌肉僵硬、反应迟钝，加上地面可能湿滑，建议：

穿著具防滑功能的鞋

夜间起床时先开灯照明

长者起身动作应放慢

体温持续下降引发低温症 严重恐至死亡？

若体温持续过下降可能会引发低温症！据本港衞生署资料，低温症是指人体体温降至摄氏35度或以下。病征因患者的年龄、低温程度和时间长短而各有不同。初期，患者感到寒冷，不自觉地震颤，手脚冰冻，表层的微细血管收缩。患者体温在摄氏32度之时，会神智昏乱，说话含糊不清，震颤不受控制，还会有不合情理的行为出现，例如：寒冷下脱去外衣等。

如果处理不当，再让患者体温持续下降至32度以下，震颤就开始时强时弱，直至停顿，身体瑟缩、肌肉强直、皮肤变白、瞳孔放大，进入僵冻状态，继而死亡。

如何预防低温症？

要预防低温症，衞生署建议可透过以下方法保暖，减低因体温过低而引发风险：

密切留意天气报告，加穿适当御寒衣物，如：颈巾、手套及头巾。

饮食方面，应选择高热量及易消化的食物，如：粥及米粉等。适量进食，摄取足够水份，避免饮用过量酒精、浓茶及含咖啡因的饮品。

经常作适当的运动可增加血液循环，从而增加热能的制造。

保持家居环境温暖，减低热能流失，如:关妥门窗、防止冷风直吹。也可小心利用安全暖炉。

定期作健康检查，及早找出治理容易引致低温症的疾病，如:高血压、糖尿病和退化性疾病等。

如发现有低温症的病征，应立即向医生求诊或送院救治。

需要时可使用民政事务署的御寒中心。

资料来源：泌尿科医生 吕谨亨、衞生署

