咖啡助长寿！研究证可防癌降死亡率 每日饮多少杯最有效？

【咖啡/长寿】不少人每早都一定要有一杯「提神啡」，原来咖啡不止提神，更有助长寿！有医生分析，咖啡即使每日只喝一口，也有助降低死亡率、癌症死亡率、心血管死亡率，是名符其实的「长寿啡」！但要留意，每日饮够这杯数最见效，而含糖咖啡也有延寿功效？

咖啡助长寿！研究证可防癌降死亡率

内分泌新陈代谢专科医生蔡明劼近日在个人Facebook专页引述医学杂志《内科医学年鉴》 （Annals of Internal Medicine）内发表的研究报告，这项大型研究招募了逾1.7万健康受试者，追踪了长达19年，研究指出，喝咖啡（即使每天只喝一口）也可以降低总死亡率、癌症死亡率、心血管死亡率。

长寿咖啡｜咖啡降低死亡率或与多酚/绿原酸有关

蔡医生指，咖啡的长寿好处并非来自咖啡因，研究发现喝「无咖啡因」咖啡，也有助降低死亡率。他推断，最有可能与咖啡中的多酚有关，以及一种「绿原酸（chlorogenic acids）」的物质，提供了抗氧化及抗血小板凝集的功用。

长寿咖啡｜每日喝2.5-4.5杯咖啡、死亡率最低

咖啡并不是喝越多越好！因为研究指出，咖啡饮用量跟死亡率呈现Ｕ形曲线相关，死亡率最低点大约是每天饮2.5-4.5杯（每杯250ml）；如每天喝超过4.5杯，虽有延寿效益但死亡率并非最低。

长寿咖啡｜喝加糖咖啡也有效

研究提及，含糖咖啡（糖分约5克或以上）一样可以降低总死亡率、癌症死亡率、心血管死亡率，且死亡率相对最低点也是在每天2.5-4.5杯左右。但假如每天喝超过4.5杯有糖咖啡，不但没有好处，死亡率反而会上升。

咖啡有益却非「万能」

蔡医生提醒，咖啡虽然对健康有诸多好处，但却非「万能」；维持健康长寿的大前提是先确保有均衡饮食以及运动习惯，再加上让人心情愉悦的好咖啡才是最有益的健康策略。

食安中心：孕妇及儿童宜慎喝咖啡

本港食安中心资料显示，咖啡因属于一类名为甲基黄嘌呤（methylxanthine）的化学物质，天然存在于咖啡豆、茶叶、可可豆、可乐树的坚果及瓜拉拿藤（guarana）等植物，咖啡、茶和朱古力，会含一定分量的咖啡因。咖啡及咖啡因有以下功效：

刺激中枢神经系统，有提神作用 有利尿作用

过量摄取咖啡因智出现：

产生焦虑

心跳加速

手震

影响睡眠

胃部不适等。

现有的研究指出每个人对咖啡因的反应和耐受性存在差异。一些长期摄取咖啡因的人士，一旦突然停止摄取，初时可能出现一些如头痛和疲倦等征状。骨骼健康方面，虽然有研究指出咖啡因可能增加钙质流失，然而，若从日常膳食中已摄取足够钙质，有节制地摄取咖啡因不会对骨骼健康造成不良影响。

有研究指出婴儿出生体重较低可能与孕妇过量摄取咖啡因有关。另外，婴儿亦可能从母乳中吸收到咖啡因。大脑在儿童时期会不断发育和成熟，所以儿童可能较容易受咖啡因影响其行为，例如容易受刺激、暴躁、紧张或焦虑等。孕妇、儿童及个别对咖啡因有较大反应的人士，更要格外留意咖啡因的摄取量：

孕妇／授乳妇女：每日不超过200毫克至300毫克

12岁或以下儿童：每日不超过每公斤体重2.5毫克至5毫克

资料来源：内分泌新陈代谢专科医生蔡明劼、食安中心

