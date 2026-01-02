Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

本港第4位癌症杀手胰脏癌难痊愈 研究揭新型抗体疗法有望治疗「癌王」

2026-01-02
2026-01-02

胰脏癌是本港第4位癌症杀手，因为早期症状不明显，待发现患病之时多达中晚期，故存活率不高。美国西北大学最新研究揭开胰脏肿瘤如何利用「糖衣伪装」逃避免疫系统追捕，更开发了一种新型抗体疗法，破解此伪装，有望治疗胰脏癌。

胰脏癌｜新型抗体疗法有望治疗「癌王」破解「糖衣伪装」

根据媒体《SciTechDaily》报导，胰脏癌是最难治疗的癌症之一，通常在晚期才被发现，5年存活率仅13%，即使采用最新的免疫疗法，也常常没有成效。一项发表于权威期刊《癌症研究》（Cancer Research）的报告指，美国西北大学医学院研究团队发现胰脏癌肿瘤利用「糖衣」伪装逃避免疫系统，更成功开发出一种能破解此伪装的新型单株抗体疗法，重启免疫攻击，为胰脏癌治疗带来希望。

【同场加映】胰脏癌症状+高危因素

在胰脏肿瘤微环境中，免疫反应异常受抑制，研究作者Mohamed Abdel-Mohsen指：「我们的研究目标正是找出原因并扭转这情况，使免疫细胞攻击而非忽略癌细胞。」经过长达6年的深入研究，团队揭开了胰脏肿瘤的「糖衣伪装」：

  1. 健康细胞存在一个天然保护机制——细胞表面会有一种「唾液酸」的糖，向免疫系统发出「不要伤害我」的讯号；
  2. 胰脏肿瘤会滥用此保护系统，将同一种糖附著在「整合素α3β1」的表面蛋白上；
  3. 这层「糖衣」蛋白随后会与免疫细胞上的「Siglec-10」受体结合，向免疫细胞传递误导性信号，使其停止攻击。

胰脏癌｜新型抗体疗法激活免疫细胞重启攻击

作者解释，肿瘤为自己裹上糖衣，逃避免疫监视。针对此「糖衣伪装」，研究团队开发出能够阻断此机制的单株抗体，更在实验室及动物实验中进行测试：

  • 单株抗体「激活」免疫细胞，开始吞噬癌细胞
  • 接受治疗的小鼠，肿瘤生长速度显著慢于未接受治疗的小鼠
  • 作用明确：抗体精准中断保护性讯号，恢复免疫系统攻击能力

胰脏癌｜盼将抗体与化疗/免疫疗法结合 彻底清除癌细胞

研究团队指，下一步研究方向是将新抗体与现有化疗、免疫疗法结合，「我们有充分的科学依据相信，联合疗法能够实现最终目标——完全消除，我们的目标不仅是肿瘤缩小40%或减缓生长，我们想彻底清除癌细胞。」作者估计，如果进展按计划进行，这种疗法预计需约5年才能应用于患者。

另外，这次的发现具有更广泛意义，团队怀疑此「糖衣伪装」是否潜藏于其他难治癌症中，如胶质母细胞瘤及免疫系统被误导的非癌症疾病中。作者表示：「我们对这个领域的了解还只是冰山一角。」西北大学正致力将糖免疫学的研究成果，应用于癌症、传染病及老化相关疾病之中。

胰脏癌一确诊恐已晚期 6大征兆藏危机

根据本港医管局资料，胰脏癌是入侵性强的癌症，由于恶性肿瘤位置隐蔽，初期病征并不明显，不少病人不幸到了癌症晚期才察觉患病，影响生存率。若出现以下征状，有机会是患上了胰脏癌：

  • 上腹部出现与饮食无关的持续疼痛，并会反射至背部
  • 食欲不振、恶心、呕吐、消化不良、腹胀等肠胃障碍现象
  • 出现黄疸、皮肤搔痒、大便呈陶土色
  • 体重短时间内锐减
  • 上腹部出现固定、坚硬的肿块
  • 腹水

如何有效预防胰脏癌？5大方法减风险

医管局指，改变一些生活方式有助降低罹患胰脏癌的风险：

  1. 戒烟：吸烟的烟雾中含有致癌物质，可以破坏DNA调节细胞的生长
  2. 保持健康的体重：体重过高增加患上胰脏癌的机会，如果需要减肥，建议采取渐进和健康的方式，以达到目标
  3. 经常做运动：适量的运动可以减少患上胰脏癌的机会
  4. 健康饮食：多进食水果，蔬菜和低动物脂肪食品可以减少患上胰脏癌的风险
  5. 避免接触危险化学品，或使用适当安全措施

