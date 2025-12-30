牛津大学研发「癌症疫苗」最快10年可面世 首批肺癌疫苗明年展开临床试验

【预防癌症/癌症疫苗】防癌新希望！由牛津大学领导的科研团队正开发癌症疫苗，透过清除癌前病变，有望同时预防多种癌症，并预计最快10年内可推出市面，造福全人类。团队的首个研发成果是针对肺癌的疫苗，将于2026年开始进行临床试验。

牛津大学研发「癌症疫苗」 最快10年可面世 及早逆转癌前病变

根据国际权威期刊《刺针》今年发表的研究报告，近30年全球癌症新增病例增加超过1倍，癌症死亡人数上升了74%；预计到2050年，全球癌症新增病例将增加61%、至3,050万宗，癌症死亡人数更推断将上升近75%、达1,860万。癌症对全球威胁持续攀升。

综合外媒报道，牛津大学临床科学家兼实验肿瘤学教授Sarah Blagden率领研究团队，利用疫情期间改良的快速疫苗开发技术，开发一种能够真正从源头上预防癌症发生的疫苗。此疫苗是针对细胞早期癌前病变的阶段，让免疫系统清除已经开始转化为癌症的变异细胞。

Sarah Blagden教授表示，大多人都以为癌症是在体内经过一、两年发展而来的，但癌症的形成过程可以长达数十年。癌前病变是由一小簇异常细胞组成，这些细胞看起来像癌细胞，但并不具备癌症的所有特征。例如大肠瘜肉，有些瘜肉最终会发展成大肠癌，但并非所有都会如此。从生物学角度来看，瘜肉与肿瘤截然不同。有一些癌前病变会逃避免疫系统的检测并继续生长。疫苗的作用在于让免疫细胞重新认识癌前病变的特征，以便更好地识别及摧毁这些正在发展的异常细胞。

首批肺癌疫苗明年起开始试验

疫苗研发于目前取得了重大进展，第一批针对肺癌的疫苗「LungVax」已经诞生，并将在明年夏天启动临床试验。这种疫苗采用与牛津-阿斯特捷利康新冠疫苗类似的技术，为免疫系统提供一组遗传指令，透过细胞表面的一种称为「肿瘤新生抗原（Neoantigens）」的「危险讯号」蛋白，识别可能导致肺癌的细胞，并与健康细胞作区分，让免疫系统及早在异常细胞癌变前将其摧毁。

目标是开发同时预防大多数癌症的疫苗

与此同时，他们正在多个疾病领域展开研究，包括乳癌、卵巢癌和大肠癌，致力研发多种不同的疫苗，以预防多种不同的癌症。他们的最终目标是结合各种疫苗成分，研发出一种可以多合一预防大多数癌症的疫苗，供给全民接种，从而大大降低罹癌风险。

Sarah Blagden教授表示，肿瘤科医生大多关注的重点都在于治疗已确诊的癌症，但医学研究应该更致力于预防癌症发生，而不是将其作为一种成熟的疾病来治疗。

此项革命性计划已获得英国国家医疗服务体系（NHS）、英国癌症研究中心、CRIS癌症基金会及多间大型药厂支持。团队希望，在未来10年至20年内能够实现研发出应用于全世界的疫苗之目标。

资料来源：《Mirror》、《Channel 4》、Cancer Research UK

