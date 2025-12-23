87岁资深绿叶梁爱自揭患胰脏癌大半年 6大征兆自测癌王风险

87岁资深演员梁爱近日透露自己患上胰脏癌，对生死豁达的她拒绝化疗，选择与癌症「和平共处」；其圈中好友日前分享了多张探望她的照片，可见她虽身形瘦削，但笑容灿烂，精神不错。胰脏癌被称为「癌王」、往往要到晚期才被发现，影响生存机率；身体出现哪些症状可能是患上胰脏癌？

87岁资深绿叶梁爱自揭患胰脏癌大半年

梁爱早年是粤语片演员，后来先后加入TVB及亚视，有「御用工人」之称。梁爱曾随丈夫移民加拿大，在丈夫病逝后回流香港生活，现时因为需要有人照顾而入住深圳的老人院。她近日接受《星岛头条》访问时透露，自己因双脚剧痛难忍、举步艰难求医，因而确诊胰脏癌。她在患癌后体重急降，如今不足70磅，行动也略有不便，但她表明不会接受电疗及化疗，会定期覆诊跟进，并选择以中医调理。不过，病情似乎未有影响梁爱的胃口，看到美食就想品尝，更表示「咸甜嘢照食」。

除了患癌，她也曾因心脏问题三度昏厥跌倒送院，半脚踏入鬼门关。身患重病的她却对生死相当豁达，言明不想长命百岁，已签署「不急救同意书」，更坦然道：「80几岁已赚够，我谂都唔谂就唔做。我哋和平共处，我同佢（肿瘤）做朋友，佢唔痛就得喇。」

胰脏癌征兆｜胰脏癌一确诊恐已晚期 6大征兆藏危机

根据本港医管局资料，胰脏癌是入侵性强的癌症，由于恶性肿瘤位置隐蔽，初期病征并不明显，不少病人不幸到了癌症晚期才察觉患病，影响生存率。胰脏癌的成因仍未完全明了，有可能是胰脏的细胞变异增生。大部分病例都是来自胰管上皮细胞的腺癌。若出现以下征状，有机会是患上了胰脏癌：

上腹部出现与饮食无关的持续疼痛，并会反射至背部

食欲不振、恶心、呕吐、消化不良、腹胀等肠胃障碍现象

出现黄疸、皮肤搔痒、大便呈陶土色

体重短时间内锐减

上腹部出现固定、坚硬的肿块

腹水

当肿瘤扩大压迫神经时会导致腹痛加剧，患者也可能出现严重体重下降的并发症，若进食情况差或会需要鼻胃管喂饲或静脉输入营养补充品。

如何有效预防胰脏癌？5大方法减风险

医管局指，改变生活方式有助降低罹患胰脏癌的风险：

戒烟：吸烟的烟雾中含有致癌物质，可以破坏DNA调节细胞的生长 保持健康的体重：体重过高增加患上胰脏癌的机会，如果需要减肥，建议采取渐进和健康的方式，以达到目标 经常做运动：适量的运动可以减少患上胰脏癌的机会 健康饮食：多进食水果，蔬菜和低动物脂肪食品可以减少患上胰脏癌的风险 避免接触危险化学品，或使用适当安全措施

