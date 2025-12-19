73岁名医无三高坚持诊症 最爱吃2种菜通血管 公开3大长寿习惯

想在晚年保持健康活力，应如何养生才能延年益寿？台湾一位医生尽管已年届73岁，身体依然相当健朗，不仅没有三高问题，至今仍每日坚持看诊。这位精力充沛的医生更分享了3大长寿习惯，并透露自己平时最爱吃2种有助畅通血管的蔬菜。

73岁名医公开3大长寿习惯 最爱吃2种菜护血管

综合台媒报道，台湾73岁的家庭医学科医生李龙腾受访时精神饱满，至今仍活跃于台大、宏恩、仁济等医院看诊。面对繁忙的诊务，他经常忙到没时间吃午餐、甚至不敢轻易离座如厕，但他自豪地表示，自己从小到大只坚持3件事，一直维持著「无三高」的健康状态：

长寿习惯｜1. 规律睡眠

李龙腾医生至今仍维持晚上10点至10点半准时入睡，清晨5点至6点起床的习惯，不会因为疲累而赖床，也不会熬夜，连当年大学联考时都没有熬夜，晚上11点前一定睡觉。

长寿习惯｜2. 规律运动

李龙腾医生表示，过去热爱跑步，如今年纪稍长，调整为跑一天、休息三天的节奏，三天跑步约10公里。

长寿习惯｜3. 饮食坚持营养均衡

李医生每日饮食目标为碳水化合物60%、蛋白质25%、脂肪15%。但他坦言，年纪增长后摄取过多碳水化合物容易使血糖上升，因此会将热量分配转向蛋白质与脂肪。他分享：「有时早上喝咖啡、吃一个鸡蛋，中午忙到忘记吃，晚上必须把营养补回来」。因此，他会计算早上摄取多少碳水与脂肪，晚上就补充不足的蛋白质。

此外，他特别喜欢食用木耳与芹菜，除了富含膳食纤维，还有助清血、降低中风与心肌梗塞风险。李医生直言，很多人会强调要补充叶黄素、胡萝卜素等，其实只要吃有色蔬菜就足够，例如椰菜花、菠菜和红萝卜，建议每天至少吃一两份、约半盘的量。

血管受损恐中风心肌梗塞 头痛胸痛是症状？

血管健康对促进健康长寿十分重要，若血管健康情况恶化，有可能会引致中风和心肌梗塞，威胁性命。一旦中风或患上心肌梗塞，会出现以下症状：

中风常见症状：

根据本港衞生署资料，中风患者一般会出现以下症状：

身体变得虚弱，脸部、手臂或腿部感到麻痺及/或颤动、半身不遂、言语不清或失去说话能力、嘴歪、眼斜、视力模糊不清、吞咽困难、头部剧痛、行动不稳或跌倒、大小便失禁、流口水，严重者更可能会昏睡，甚至死亡。

急性心肌梗塞症状：

根据医管局资料，急性心肌梗塞的症状包括：

胸部疼痛或不适、有时会延伸至下颚和左臂疼痛、冒汗、呼吸困难、消化不良、头晕、心脏骤停。由于心肌梗塞是一种可以危及生命的疾病，因此，一旦出现症状并怀疑急性心肌梗塞，就要尽早接受治疗。

