癌末翁不舍爱猫盼见最后一面 联合医院安排影全家福团聚 翌日无憾安详辞世 

【毛孩/宠物探病】在生命倒数的阶段，不少临终患者最想与家人及家中毛孩好好告别，了结最后的心愿。基督教联合医院的医护团队为了帮癌末患者与毛孩「见最后一面」，克服种种限制，让这对相伴3年的「家人」在病房重逢。

癌末翁不舍爱猫「想再见一面」 联合医院暖心安排团聚

据医管局刊物《HASLink 协力》报道，华叔在3年前将当时还是流浪猫的Cindy带回家收养，自此Cindy成为他平凡日子里温暖的心灵寄托，一人一猫相伴彼此。然而，华叔后来不幸确诊末期癌症，而且需要长期住院治疗。直至步入生命尽头，华叔只想回家及「再见Cindy一面」。

华叔与爱猫Cindy团聚：

联合医院跨部门安排特别探访

在了解华叔的最后心愿后，联合医院肿瘤科病房的医护获得医院管理层的支持，立即著手部署这个跨部门「圆梦计划」，更要安排好所有流程及细节，包括：

确保华叔身体状况正常

确认Cindy的疫苗注射证明及进出病房的路线

确保符合医院运作规例与感染控制的安排

患者翌日无憾离世 儿子感激医护团队

在医院的暖心安排下，华叔家人带著Cindy来到病房，当Cindy一踏出猫笼便找到华叔熟悉的气味，更蜷缩进他的怀抱内。华叔脸上的疲惫变成了温暖的微笑，不停温柔地抚摸著Cindy。华叔儿子事后回忆：「当时爸爸已非常虚弱，但忍著疼痛和Cindy玩和互动，宁愿自己辛苦一点，都想陪猫咪多一会儿。」

华叔更郑重向家人交代照顾Cindy的重点，包括猫砂种类、定时喂食等。华叔儿子感到欣慰：「我们感谢医院各个部门如此贴心，帮助爸爸了无遗憾地走完最后一程。」医院团队更特意安排华叔、家人、Cindy拍下「全家福」，将这珍贵的一刻永久保存。而在与Cindy团聚后的第二天，华叔安详离世。

医管局强调「以人为本」，纵使医疗科技日新月异，但人性的关怀与温暖无法取代。医护人员的专业价值，不仅在于精湛的医术，更在于如何以温柔与尊重，守护病人尊严。

资料来源：《HASLink 协力》

