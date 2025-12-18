Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

伯伯病情恶化盼见爱犬最后一面 将军澳医院助圆梦 病床上相拥后1个月离世

更新时间：16:05 2025-12-18 HKT
发布时间：16:05 2025-12-18 HKT

【宠物探病】不少人都认为宠物是重要家人，可以在生命的尽头与爱宠及家人道别，是对生命最后的尊重。将军澳医院近日破例安排了一次触动人心的「人狗重逢」，为临终病人圆上最后心愿，留下无憾的温暖回忆。

伯伯病情恶化盼见爱犬最后一面 将军澳医院助圆梦

据医管局刊物《HASLink 协力》指，将军澳医院一名晚期病患伯伯在离世前一个月，获准于医院病房内与相伴8年的爱犬Rio相聚。而这场特殊的探访，是由将军澳医院多个部门悉心安排。院方强调，除了治疗患者的身体，也会照顾他们的情感需要，务求完成伯伯的心愿。

伯伯与爱犬Rio相聚一刻：

8年前还是小狗的Rio，在街上看见伯伯后便一路尾随，不愿离开；自那天起，伯伯将牠抱回家，彼此成为家人，相依相伴多年。随著伯伯病情恶化需长期住院，人狗被迫分开，伯伯获转介至纾缓治疗科时，反复向医护及家人表达对Rio的无尽思念，盼能见爱犬最后一面。

医院多部门协作 启动特别探访安排

将军澳医院内科病房经理谭卓杰表示，在评估风险与病人需要后，医院管理层全力支持这次重聚，并随即启动跨部门部署，包括病房、感染控制组等，确保过程安全且不影响病房运作。跨部门协作安排

  • 健康检查：确保Rio完成所需疫苗注射、植入晶片并彻底清洁
  • 路线规划：由停车场直达8楼独立病室，避开探访高峰时段及人流密集区域
  • 运送安排：Rio经以布覆盖的狗笼运送，减少对医院及病房的影响

医护秉持「以病人为先」初心

探访当日，当狗笼一打开，Rio一眼便认出病床上的主人，立即兴奋摇尾、伏在伯伯身旁，伯伯脸上亦露出笑容，反复伸手轻抚爱犬，家属在旁默默见证这次「人狗相依」的重聚，这也是伯伯离世前与Rio最后一次相见。

谭卓杰回忆：「伯伯与Rio相聚的画面，深深触动在场的每一位医护人员。病人和家属一再感谢医院的配合，令我感受到这次探访深深加强了医患间的信任与理解。」这场特别探访不但成全了病人的心愿，也为医疗团队带来启发。院方希望继续秉持以「病人为先」的初心，在严谨的程序、可行的情况下，尽力协助病人在生命晚期获得心灵支持，为病人及家属留下珍贵而无憾的回忆。

资料来源：《HASLink 协力》

