体寒易疲劳/皮肤暗沉 专家教暖身必吃9大食物 做3动作摆脱手脚冰冷

不少人在冬季体温偏低，容易出现疲劳与肤色暗沉等困扰。有专家推介摄取9种暖身食物，帮助维持理想体温，同时透过3组动作能促进血液循环，有效改善手脚冰冷问题。

体寒易疲劳/皮肤暗沉 专家教暖身必吃9大食物

据日媒《女性セブンプラス》报道，日本保暖专家石原新菜表示，维持健康的理想体温应在摄氏36.5至37度之间，但近年来许多人的正常体温却仅有摄氏35度左右。当身体受寒时，血液循环与新陈代谢会随之减缓，导致内脏机能运作迟钝，进而引发肩膀僵硬、慢性疲劳、肤色暗沉等多种不适。

若能将体温提升1℃，不仅能激活免疫细胞，增强约30%的免疫力，更能使新陈代谢率上升约13%。这是因为身体温暖后血液流动改善，废物更容易排出，让新陈代谢提升，有助消除浮肿、使肌肤更显光洁，并促进体重管理；而血液循环的改善，亦能缓解肩颈僵硬问题。人体透过燃烧从食物中摄取的能量来维持体温，多位专家特别推荐以下9大食物，有助于温暖身体：

暖身食物｜1.姜

生姜中的辛辣成分姜酚具有温热身体的作用，加热后会转化为姜烯酚，进一步提升温热效果。可将其磨碎后薄铺于保鲜膜上冷冻保存，方便长期使用，建议每日摄取量约为20克。

暖身食物｜2.香料

韭菜、大蒜、大葱、紫苏叶、洋葱、罗勒、芫荽、茗荷姜等香料，能促进血液循环、加速新陈代谢。平时可存放于冰箱，切碎后加入味噌汤或其他汤品中。

暖身食物｜3.红萝卜汁和苹果汁

红萝卜富含的β-胡萝卜素与苹果中的多酚，具有抗氧化特性，有助增强免疫系统。若制作时温度控制在摄氏56度以下，能保留完整维他命，且方便随时饮用。

暖身食物｜4.莲藕汤

在番茶中加入磨碎的莲藕与少许盐调制成莲藕汤，或将切碎的长葱与味噌融入热水中制成葱汤，这两种汤均适合感冒初期饮用。在中医理论中，被归类为具有温补作用的阳性食材。

暖身食物｜5.发酵食品

肠道功能良好时，内脏器官的血液循环也会改善，从而由内而外温暖全身。发酵食品能增加肠道益菌数量，维持肠道健康。日常饮食中，只需将盐替换为盐曲、酱油替换为酱油曲，便能轻松兼顾肠道保健与身体温暖调理。

暖身食物｜6.天然盐

在中医观点中，肤色苍白、体型偏瘦者常被归类为阴性体质，这类体质容易手脚冰冷，也较常缺乏盐分。摄取富含矿物质的天然盐有助温暖身体，逐步改善体质。

暖身食物｜7.选择深色饮品

在中医理论中，乌龙茶、红茶和普洱茶等深色茶饮被认为具有温补身体的功效。此外，富含超氧化物歧化酶的路易波士茶能促进血液循环，而含有异黄酮的黑豆茶则有助扩张血管。

暖身食物｜8.干果

零食可选择具暖身效果的阳性食品，例如干果，以及能促进血液循环的坚果和豆类。相较于西式甜品，含有红豆馅的日式点心更适合用于温暖身体的调理。

暖身食物｜9.根茎类蔬菜、瘦肉、鱼类和黑色食材

红肉、鱼类及贝类富含血红素铁，能有效温暖身体。贫血者通常较怕冷，建议多摄取黑色食材，如黑芝麻、海带、羊栖菜、黑豆等。蔬菜方面，优先选择根茎类，这类食材较能温补身体；反之，水分含量高的叶菜类则较容易让身体感到寒凉。

暖身必做3大动作 促血循环摆脱手脚冰冷

报道引述专家指出，人体约40%的热量由肌肉产生，因此透过以下3个动作，锻炼下半身与肩部周围的大肌群，能有效提升体温：

暖身动作｜1. 刺激「第二心脏」小腿

小腿有助将血液输送到全身，具体做法如下：

双手握住双脚，从脚踝至膝盖方向按摩，以促进血液循环、缓解肿胀。

挺直背部，弯曲脚趾根部，缓慢抬起与放下双脚，但不要让脚跟著地。重复此动作可增强小腿肌力、改善血液循环。

暖身动作｜2. 坐著锻炼大腿肌肉

做法：

浅坐于椅子上，双手在背后交握，抬起交握双手的同时将肩胛骨向内收拢。保持挺胸抬头，放松背部与胸部肌肉以促进血液循环。

保持一侧脚踝弯曲成90度，弯曲并伸直膝盖，脚尖轻触地面但不完全著地。重复30次后换腿，此动作有助锻炼腰部至大腿的大肌群。

暖身动作｜3. 火烈鸟动作

做法：

单脚站立一分钟，或双手扶墙辅助。此动作对双脚的负荷相当于步行53分钟。

体温持续下降引发低温症 严重恐至死亡？

若体温持续过下降可能会引发低温症！据本港衞生署资料，低温症是指人体体温降至摄氏35度或以下。病征因患者的年龄、低温程度和时间长短而各有不同。初期，患者感到寒冷，不自觉地震颤，手脚冰冻，表层的微细血管收缩。患者体温在摄氏32度之时，会神智昏乱，说话含糊不清，震颤不受控制，还会有不合情理的行为出现，例如：寒冷下脱去外衣等。

如果处理不当，再让患者体温持续下降至32度以下，震颤就开始时强时弱，直至停顿，身体瑟缩、肌肉强直、皮肤变白、瞳孔放大，进入僵冻状态，继而死亡。

如何预防低温症？

要预防低温症，衞生署建议可透过以下方法保暖，减低因体温过低而引发风险：

密切留意天气报告，加穿适当御寒衣物，如：颈巾、手套及头巾。

饮食方面，应选择高热量及易消化的食物，如：粥及米粉等。适量进食，摄取足够水份，避免饮用过量酒精、浓茶及含咖啡因的饮品。

经常作适当的运动可增加血液循环，从而增加热能的制造。

保持家居环境温暖，减低热能流失，如:关妥门窗、防止冷风直吹。也可小心利用安全暖炉。

定期作健康检查，及早找出治理容易引致低温症的疾病，如:高血压、糖尿病和退化性疾病等。

如发现有低温症的病征，应立即向医生求诊或送院救治。

需要时可使用民政事务署的御寒中心。

资料来源：《女性セブンプラス》、衞生署

延伸阅读：身体4部位最怕冻 易感冒/咳/关节痛 中医教13招保暖补肺养肾

