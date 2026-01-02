常喝咖啡/吃坚果易生肾石？营养师揭4类人最高危 吃甚么有效护肾？

【肾脏/肾石】肾结石会引发剧烈疼痛，常喝咖啡、吃坚果也可能增加风险？有营养师指，日常中有3类食物可能会提高肾结石的形成机率，并列出4类容易罹患肾结石的高风险族群。究竟该吃哪些食物护肾呢？

喝咖啡/吃坚果易生肾石？4大饮食方法助护肾 吃2种水果都有效

营养师高敏敏在其Facebook专页发文指，当尿液中某些物质的浓度过高，超出尿液能溶解的范围时，便会逐渐形成坚硬的沉积物，久而久之便成为结石。最常见的是草酸钙结石约占75%，还可能出现磷酸钙结石、胱胺酸结石及尿酸结石等。高敏敏表示，以下3类食物若摄取过于频繁，会加重肾脏负担，提升肾结石形成的风险：

肾石成因｜1. 常吃高草酸食物

例如菠菜、朱古力、坚果、浓茶、咖啡等草酸含量偏高的食物，一旦过量摄取，容易在尿液中累积草酸。草酸会与钙结合形成草酸钙，而草酸钙正是最常见的结石类型。若平时喝水不足或有憋尿习惯，这类食物的摄取份量更需特别注意。

肾石成因｜2. 摄取高剂量维他命C

大量维他命C在体内代谢后会转化为草酸，长期大量补充会明显升高尿液中的草酸浓度，建议避免每日补充超过1000毫克。若日常饮食已包含足够的水果与蔬菜，无需额外补充高剂量维他命C。

肾石成因｜3. 常吃高钠食物与加工食品

例如加工肉类、腌渍品、口味偏重的汤等，高钠摄取会增加尿钙的排出量，而尿钙浓度越高，结晶形成的可能性也越大。此外，加工食品中常添加磷酸盐、亚硝酸盐等成分，会加重肾脏代谢负担，进一步提高风险。经常吃外卖的人，更需留意这类食物的摄取。

高敏敏指出，想要预防肾结石，调整喝水量与饮食习惯非常关键。只要日常把握以下4大饮食原则，就能大幅降低肾结石风险：

4大饮食方法护肾/防肾石：

预防肾石｜1.多喝水

每天建议至少饮用2000-3000ml的水分，充足喝水能保持尿液清澈、稀释度高，使草酸、钙、尿酸等物质不易在浓缩的尿液中沉积，减少结晶形成的机会。若本身流汗量大、经常运动，或处于炎热季节，更应主动增加水分摄取，避免尿液过度浓缩。

预防肾石｜2.补充钙质

许多人误以为摄取过多钙质会导致肾结石，其实每日适量摄取约1000毫克的钙质，在肠道中能与草酸结合，让草酸随粪便排出，减少其被吸收进入血液，从而降低尿液中的草酸浓度，自然减少草酸钙结石形成的可能。建议选择牛奶、小鱼干、豆制品等都是良好的补钙来源。

预防肾石｜3.补充柠檬酸

柠檬、橙等水果含有天然柠檬酸，能帮助尿液维持较不易结晶的环境，并抑制草酸与钙结合形成结晶。因此，每天适量食用柑橘类水果，可作为日常预防结石的简单措施。

预防肾石｜4.多吃蔬果

蔬菜、水果中富含的钾、镁与柠檬酸，有助于维持尿液酸碱度的稳定，减少结晶在肾脏沉积的机会。同时，蔬果也能促进身体代谢，让尿道环境更不利于结石累积。

常忍尿会生肾石 营养师揭4类人最高危

高敏敏指，结石堆积在尿道中，可能引发剧烈疼痛，甚至伴随恶心或血尿。除了等到疼痛难耐时才发现自己早已是肾结石高风险族群外，以下4类人属于高风险人群：

1.自以为喝够水

当喝水量不足时，尿液浓度会大幅上升，使得钙、草酸与尿酸更容易聚集并形成结晶，长期下来可能发展成肾结石。

2.经常久坐与忍尿的人

长时间久坐会让尿液滞留膀胱的时间变长，不仅容易滋生细菌，也会让结晶物质累积。经常忍尿则会使尿液过度浓缩，大幅增加结石形成的机率。

3.肥胖与代谢异常的人

肥胖容易影响肾脏功能，并导致尿酸代谢不稳定，改变体内酸碱环境。这些状况都会让结晶更容易在肾脏中累积，因此代谢症候群族群也属于高风险族群之一。

4.有家族遗传者

若家族中曾有人患有肾结石，自身的风险会比一般人更高。这不仅因为遗传可能影响体质与代谢方式，也常因生活习惯相似，更容易重复出现相同问题。

肾石有何症状？甚么人最高危？

根据香港港安医院资料，肾石是结集于肾脏的石化物，主要成因是尿液中水分量太少，容易造成尿路系统中的沉淀物出现饱和，逐渐形成结石。按其位置可分为肾结石、输尿管结石及膀胱结石等。

肾石的成因主要是人体摄取的水份长期不足，便会导致排尿量不足，逐渐形成结石。其他因素包括病人患有慢性疾病、服用的药物、身处环境如亚热带地区、泌尿系统受细菌感染等。

肾石患者大多没有明显的肾石病征或肾石痛，不过如果结石从肾脏掉落到输尿管，造成堵塞，便有可能出现如绞痛等较明显的病征。其他常见病征包括：

绞痛

恶心、呕吐

感染及寒颤

腰痛

尿液带血

肾结石风险因素

30岁以上男士

高盐和高蛋白质的饮食

代谢性疾病，如：痛风

治疗方面，肾石的治疗方案有多种，泌尿科医生主要视乎患者的肾结石体积、位置、尿路阻塞的程度及健康状况而定。

药物: 适合一些没有明显肾石病征、肾石痛或体积较小的肾结石，让结石自然排出体外。

适合一些没有明显肾石病征、肾石痛或体积较小的肾结石，让结石自然排出体外。 体外冲击波碎石术（ESWL): 利用冲击波原理将碎石机发出的冲击波，经由皮肤与机器的接触，聚焦传送到肾结石位置，击碎结石，结石的碎片将随尿液排出，病人毋须开刀，病人可在短时间内恢复工作。

利用冲击波原理将碎石机发出的冲击波，经由皮肤与机器的接触，聚焦传送到肾结石位置，击碎结石，结石的碎片将随尿液排出，病人毋须开刀，病人可在短时间内恢复工作。 输尿管镜检查: 将内视镜经由尿道进入肾，过程有可能需要利用X光引导内视镜，或植入可拆除的输尿管支架作辅助性治疗。当医生确认结石位置，便会利用治疗仪器把肾结石击碎，可以即时舒缓尿道阻塞及肾石痛问题，病人一般须接受麻醉。

将内视镜经由尿道进入肾，过程有可能需要利用X光引导内视镜，或植入可拆除的输尿管支架作辅助性治疗。当医生确认结石位置，便会利用治疗仪器把肾结石击碎，可以即时舒缓尿道阻塞及肾石痛问题，病人一般须接受麻醉。 经皮肾镜取石手术: 当体外冲击波碎石术无效或肾结石过大，则需进行手术治疗。这项微创手术需在X光监控下进行，医生会在病人背部开一个小切口，以细针穿过皮肤进入肾脏，治疗仪器会经细针针管到达肾结石位置，击碎及取出结石。

资料来源：营养师高敏敏、香港港安医院

