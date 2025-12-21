冬天必吃15种食物抗流感 第1名击败鸡蛋/西兰花 更防诺如病毒入侵！

【防流感饮食】随著天气转凉，正是各种病毒肆虐的季节，身体免疫力强弱与否此时至关重要。有专家推荐15种有效预防冬季疾病的食物，不少更有助预防流感、诺如病毒等常见病毒。

冬天必吃15种食物抗流感 第1名击败鸡蛋/西兰花

据《介护ポストセブン》报道，由日本20位专家选出食物排行榜内，推介了15种有效预防冬季疾病的食物，更解释了食物的关键营养，且提供了有效的食用方法。到底冠军食物是甚么？哪几款食物夺得三甲位置？

甚么食物可增免疫力抗流感？

第13名：猪肉（5分）

富含维他命B1，有助增强体力，抵抗疾病。

第13名：大葱（5分）

富含可增强免疫力的维他命C，以及具抗菌作用的烯丙基硫醚和大蒜素。

第13名：豆芽（5分）

富含β-胡萝卜素，有助维持黏膜健康。

第12名：泡菜（6分）

除了蔬菜本身富含的维他命和膳食纤维外，泡菜还有发酵食品中的乳酸菌，有助改善肠道环境，恢复体力。

第9名：绿茶（10分）

儿茶素和抗生素一样，具有抗菌特性，可以清除体内有害细菌。 经常饮绿茶可以湿润喉咙黏膜，冲洗掉病毒和细菌。

第9名：生姜（10分）

生姜富含紫草素，可以缓解鼻塞和咳嗽。它的发汗和排毒功效有助预防感冒。

第9名：小松菜（日本芥菜）（10分）

小松菜富含均衡的β-胡萝卜素、维他命C和维他命E，这些都是增强免疫力所必需的营养素。 它还富含铁和钙。用油拌著吃可以提高脂溶性维他命（如β-胡萝卜素和维他命E）的吸收率。

第8位：鸡蛋（11分）

蛋清含有溶菌酶，具有抗病毒功效，也是感冒药的成分之一。蛋清富含维他命D，可以增强免疫系统。

第7名：舞茸（13分）

舞茸特有的「MD组分」能够活化NK细胞等免疫细胞，从而增强免疫力。 研究表明，舞茸含有能够抑制流感病毒生长的蛋白质。

第6名：三文鱼（14分）

三文鱼富含维他命D，对于预防免疫系统虚弱引起的疾病（例如流感）至关重要，它亦富含虾青素和DHA等抗氧化剂和适量的健康omega-3脂肪酸EPA和DHA，具抗衰老功效。

第5名：南瓜（15分）

南瓜富含β-胡萝卜素，可转化为维他命A，这是一种强效抗氧化剂，能够保护黏膜并抵抗诺如病毒等。

第3名：乳酪（16分）

添加苹果或蜂蜜，可以改善肠道环境，它能同时提供乳酸菌、膳食纤维和寡糖三重益处。

第3名：大蒜（16分）

大蒜内的大蒜素能改善血液循环，增强免疫力。切得越细，香味越浓郁，效果也越好。它还能促进维他命B1的吸收，缓解疲劳，使身体不易感染流感和感冒。

第2名：西兰花（20分）

西兰花茎中含有的萝卜硫素具有抗氧化和排毒功效，能够增强免疫力。它还富含膳食纤维，有助于调节肠道环境。

第1名：纳豆（35分）

纳豆中丰富的蛋白质和膳食纤维有助调节肠道环境，增强免疫力，其中成分「吡啶二羧酸」具有很强的抗病毒功效。摄取矿物质对增强免疫力也很重要，因此应该积极摄取纳豆中的钙、钾、镁、锌和铜。

抗流感冠军食物有何优点？

获得第1名的食物是纳豆。纳豆曾多次荣登最强食物榜首，注册营养师金丸絵里加指，人体约70%的免疫细胞集中在肠道。因此，维持健康的肠道菌群对于预防流感等疾病至关重要。纳豆中的细菌和膳食纤维有助于调节肠道菌群。

此外，摄入优质蛋白质对于增强免疫力也至关重要，因此由大豆制成的纳豆在这方面表现出色。食品公司代表总监小仓朋子亦指，纳豆细菌中含有的吡啶二羧酸具抗病毒特性，有效预防诺如病毒、流感病毒和其他疾病。

第3名的乳酪也有助于改善肠道菌群，而且富含蛋白质。注册营养师望月理惠子表示，研究表明食用乳酪可以提高唾液中免疫球蛋白A（IgA）的浓度。

资料来源：《介护ポストセブン》

延伸阅读：医生推介9大低糖护肠水果 奇异果芒果上榜 柑橘这样吃功效最好

